ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ ଟି', ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା
ଗ୍ରୀନ ଟି' ପିଇଲେ ଶରୀରରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ ? କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଗ୍ରୀନ ଟି' ପିଇବା ଉଚିତ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରୀନ ଟି' ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରୀନ ଟି' ପିଇଲେ ଶରୀରକୁ କ’ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ? ଯଦି ଆପଣ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀନ ଟି' ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶରୀରରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ସେବନ କରିଲେ ଶରୀରରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..
ଗ୍ରୀନ୍ ଟି' ପିଇଲେ କ’ଣ ହୁଏ?
ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ:
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ NIH ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ କ୍ୟାଟେଚିନ୍ ନାମକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ, ବିଶେଷକରି EGCG । ଏହା ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ କମ୍ କରିପାରେ । ଏହି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ଏହା ଚର୍ମ ଉପରେ ବୟସର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିଥାଏ ।
ମସ୍ତିଷ୍କ: ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ କିଛି କ୍ୟାଫିନ୍ ଏବଂ ଏଲ୍-ଥିଆନିନ୍ ଥାଏ । ଏହା ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ମେଟାବୋଲିଜିମ୍: ଗ୍ରୀନ୍ ଟି' ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ କରେ । ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ: ଗ୍ରୀନ୍ ଟି' ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଏହା ପେଟ ଚର୍ବିକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ।
ହାର୍ଟ: ଗ୍ରୀନ୍ ଟି' ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭଲ । ଏହା ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- କର୍କଟ ରୋଗ ନିବାରଣ:
କର୍କଟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ, ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି' ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ପଲିଫେନୋଲ୍ ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ କର୍କଟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବା ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ।
- କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ :
ଗ୍ରୀନ୍ ଟି' ନିୟମିତ ସେବନ ଶରୀରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରେ । ରକ୍ତରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ପରିମାଣ, ଯାହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ଅବରୋଧକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ବିପଦକୁ ରୋକିଥାଏ ।
- ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ :
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚର୍ମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି' ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ । ଯାହା ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଦାହକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- କେଉଁ ସମୟରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି' ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବାକୁ ଲାଭ ଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଟାନିନ୍ ଥାଏ । ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ବାନ୍ତି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଖାଲି ପେଟରେ କେବେ ବି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ । ଦିନକୁ 3 କପରୁ ଅଧିକ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
- ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଖାଇବା ଉଚିତ ?
ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ ଅନୁସାରେ, ସାଧାରଣତଃ ଦିନକୁ 1ରୁ 2 କପ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବା ଭଲ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷକରି ଏସିଡିଟି ଅଛି, ତେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ନିଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଆପଣ ଦିନବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇପାରିବେ ।
