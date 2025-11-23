ଗାଈ-ମଇଁଷି ଅପେକ୍ଷା ଛେଳି କ୍ଷୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ହିତକର, ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା
ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଛେଳି କ୍ଷୀର, ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା । ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
Published : November 23, 2025 at 3:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ଷୀର ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । କିଛି ଲୋକ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଛେଳି କ୍ଷୀର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଇଁଷି ଏବଂ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ । ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ।
ଛେଳି କ୍ଷୀର ମଇଁଷି ଏବଂ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଛେଳି କ୍ଷୀର ମଇଁଷି ଏବଂ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ କାରଣ, ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର । ଏହି କ୍ଷୀର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଛେଳି କ୍ଷୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର । ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ, ଖଣିଜ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୁର । ତେଣୁ,ଏହି କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଛେଳି କ୍ଷୀର ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କମ୍ ଆଲର୍ଜେନ ଥାଏ।
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ସେଲେନିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ସି ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ନିୟମିତ ସେବନ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ରକ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତାକୁ ରୋକେ। ଛେଳି କ୍ଷୀର ହଜମ କରିବା ସହଜ । କାରଣ ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ଛୋଟ ଚର୍ବି କଣିକା ଥାଏ । ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ଏନଜାଇମ୍ ବଡ଼ ଚର୍ବି କଣିକା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଚର୍ବି କଣିକାକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ।
ହାଡ଼ ଗଠନ:
ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଭରପୂର । ତେଣୁ, ଏହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକେ । ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଥାଏ ଏବଂ ପିତ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ କମ କରିଥାଏ । ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ବି, ସି ଭରପୂର ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରୁହେ । ଏହା ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହାର ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭ ଅଛି ।
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ଲୁହା ଭରପୂର । ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଛେଳି କ୍ଷୀର ପିଇଥିବା ମୂଷାଙ୍କ ହାଡ଼ର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କ୍ଷମତା ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇଥିବା ମୂଷାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହାର ଗୁଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଏହାର ସେବନ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ କରେ । ଏହି କ୍ଷୀର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ।
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:
ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ଆଲଫା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଡ୍ ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଏହା ଚର୍ମକୁ ନରମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି କ୍ଷୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ:
ଯଦି ଆପଣ ମୋଟାପଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ, ଛେଳି କ୍ଷୀର ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ତୁଳନାରେ ଚର୍ବି କମ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ଚର୍ବି ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ । କ୍ଷୀରର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଟିନ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଭୋକ କମ୍ କରେ ଏବଂ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।
ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖେ:
ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରିବାୟୋଟିକ୍ସ ଥାଏ। ଯାହା ଅନ୍ତନଳୀରେ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ଏକ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଜାୟ ରଖେ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ମାଇକ୍ରୋବାଇଓମ୍ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଏକ ଉତ୍ତମ ବିରଳ୍ପ ।