ETV Bharat / health

ଅଦାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ...

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅଦା ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ଫାଇଦା ।

HEALTH BENEFITS OF GINGER
HEALTH BENEFITS OF GINGER (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଦାରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅଦାରେ ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ଗଣ୍ଠି ଫୁଲା ଏବଂ ଜ୍ୱଳନକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବାନ୍ତି କମ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଅଦା ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଆଲର୍ଜି ଭଳି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ।ଏହାସହ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଦାରେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ରହିଛି ?

ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅଦା ପାଚନ ଏନଜାଇମ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବଦହଜମି, ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଦା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସକାଳ ଅସୁସ୍ଥତା, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ କେମୋଥେରାପି ପରେ ବାନ୍ତି କମାଇବାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ।

HEALTH BENEFITS OF GINGER
HEALTH BENEFITS OF GINGER (GETTY IMAGES)

ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରେ:

ଅଦାରେ ଜିଞ୍ଜେରାଲ୍ ନାମକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଗଣ୍ଠି ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ। ଏହା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ।

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ:

ଅଦାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ଏହା ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସାଧାରଣ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହାର ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଗୁଣ କିଛି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ସହିତ ଲଢ଼ି ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:

UCLA ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଦାରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମିତ ସେବନ ରକ୍ତଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ ।ଏହା ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରେ ।

HEALTH BENEFITS OF GINGER
HEALTH BENEFITS OF GINGER (GETTY IMAGES)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କ'ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ, ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କି ? ଅଣଦେଖା କଲେ ହୋଇପାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗ

ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଦା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଯଦିଓ ଅଦା ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କିଛି ଔଷଧ ଖାଉଥିବା କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇନପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଦା ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ )

TAGGED:

EAT GINGER DAILY
GINGER IS GOOD FOR PREGNANCY
GINGER FOR COUGHS AND COLDS
GINGER MEDICINAL USES
HEALTH BENEFITS OF GINGER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.