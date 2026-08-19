ସପ୍ତାହକୁ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ? ହାର୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ
ଅଣ୍ଡାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି ? ସତରେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ହାର୍ଟ୍ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ? ଜାଣନ୍ତୁ
Published : August 19, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 5:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଣ୍ଡା ଏପରି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରେ ସାଧାରଣତଃ 5 ଗ୍ରାମ ଚର୍ବି, 6ରୁ 7 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ A, B12, B6, D, ଏବଂ E ପରି ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ଏହାସହ ଫୋଲେଟ୍, ସେଲେନିୟମ୍, ଫସଫରସ୍, କୋଲାଇନ୍, ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ଏବଂ ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଲାଭ ମିଳେ ।
ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ:
ହାର୍ଟ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଯାହା ହାର୍ଟ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଏନେଇ ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ସପ୍ତାହରେ ସାତୋଟି ଅଣ୍ଡା ନିରାପଦରେ ଖାଇପାରିବେ ।
ଅଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ । ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଣ୍ଡା ପ୍ରୋଟିନ, ମୋନୋଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ D, ଭିଟାମିନ୍ B12 ବାୟୋଟିନ୍, ରିବୋଫ୍ଲାଭିନ୍, ସେଲେନିୟମ୍ ଏବଂ ଆୟୋଡିନରେ ଭରପୂର । ପ୍ରୋଟିନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ମାଂସପେଶୀ, ହାଡ଼ ଗଠନ, ହରମୋନ ଏବଂ ଏନଜାଇମ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଅଣ୍ଡା ଭିଟାମିନ୍ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ:
ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭରପୂର ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇଥାଏ । ହାର୍ଭାର୍ଡ ହେଲ୍ଥ ପବ୍ଲିସିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଣ୍ଡାରେ ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାଥିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆଖି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ କୋଲାଇନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍:
- ସେଲେନିୟମ୍: ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଥାଇରଏଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ
- କୋଲାଇନ୍: ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଏବଂ କୋଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ
- ରିବୋଫ୍ଲାଭିନ୍ (B6): ଶରୀରର କୋଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ
- ଭିଟାମିନ୍ B12: ସୁସ୍ଥ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଏବଂ ରକ୍ତ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ
- ପାଣ୍ଟୋଥେନିକ୍ ଏସିଡ୍: ଶରୀରର ଚର୍ବି ହ୍ରାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
- ଭିଟାମିନ୍ A: ଟିସୁ, ଚର୍ମ, ଆଖି, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ
- ଫସଫରସ୍: ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
- ଫୋଲେଟ୍: କୋଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଡିଏନଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜେନେଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗଠନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ
ସିଝା ଅଣ୍ଡା କିପରି ଖାଇବେ ?
ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଧା କାଟି ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ଖାଆନ୍ତୁ ।
ଅଣ୍ଡା ସାଲାଡ: ଆପଣ ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ କାଟି ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ କିମ୍ବା ଅଲିଭ୍ ତେଲ ସହିତ ମିଶାଇ ସାଲାଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବେ ।
ବ୍ରେଡ୍ ଟୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍: ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ, ବ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ସିଝା ଅଣ୍ଡାର ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପନିର କିମ୍ବା ବଟର ମିଶାଇ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କରି ଖାଇପାରିବେ ।
ତରକାରୀ: ଆପଣ ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ କାଟି ମସଲା ସହିତ ଭାଜିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଭାତ କିମ୍ବା ରୋଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।