ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଫାଇଦା ?
ଖଜୁରୀରେ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ ସୁକ୍ରୋଜ୍ । ପ୍ରତିଦିନ ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 29, 2025 at 2:35 PM IST
Dates Health Benefits ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖଜୁରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ । ଏଥିରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 2-3 ଟି ଖଜୁରୀ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳେ ?
ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ :
ଖଜୁରୀକୁ ଶକ୍ତିର ଏକ ପାୱାରହାଉସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ରହିଛି । ଏହା ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଜଳଖିଆରେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ 2 ରୁ 3ଟି ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାରା ଦିନ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ଏହା ବିଶେଷ କରି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏବଂ ଜିମ୍ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ।
ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରେ:
ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି । ଖଜୁରୀରେ ଡାଏଟ୍ରି ଫାଇବରରେ ଭରପୂର ।ଏହି ଫାଇବର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ଖଜୁରୀର ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ବଦହଜମୀ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ପେଟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ହୁଏ । ଏହା ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ :
ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ଖଜୁରୀରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ତମ୍ବା ଏବଂ ସେଲେନିୟମ ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଡ଼ ଘନତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ ।
ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:
ହାର୍ଟ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ । ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାସହ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ସ ଭଳି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର କମାଇବା ଏବଂ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଧମନୀରେ ପ୍ଲାକ୍ ଜମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ ।
ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରେ :
ଲୌହ ଅଭାବ ରକ୍ତହୀନତା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି । ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ । ଖଜୁରୀ ଲୌହର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ । ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3 ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଲାଲ ରକ୍ତ କୋଷିକା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରି, ଏହା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୁଏ ।
ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଯଦିଓ ଖଜୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଗରମ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ । ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶର୍କରା ରହିଥାଏ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ