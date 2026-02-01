ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ବ୍ରୋକୋଲି, ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା
ଫୁଲକୋବିଠାରୁ ବ୍ରୋକୋଲିରେ ରହିଛି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରୋକୋଲି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳେ ?
Published : February 1, 2026 at 7:49 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି ପରି ବ୍ରୋକୋଲିରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରୋକୋଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତନଳୀ ସୁସ୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରୋକୋଲି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ ମିଳେ ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି: ବ୍ରୋକୋଲିରେ ଭିଟାମିନ୍ C, ବିଟା-କାରୋଟିନ୍, ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଭଣ୍ଡାର । ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ବ୍ରୋକୋଲି ଭିଟାମିନ୍ Cର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତାର 100%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କୋଷଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ସଲଫୋରାଫେନରେ ଭରପୂର, ଏକ ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଯୌଗିକ। ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବ୍ରୋକୋଲି କର୍କଟ ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ।
ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ : ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରୋକୋଲିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଅନ୍ତନଳୀରେ ପିତ୍ତ ଏସିଡ୍ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର, ଯାହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ଆରାମ ଦେବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରକ୍ତଚାପ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ୍ରୁସିଫେରସ୍ ପନିପରିବା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଜମା LDL-କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ସହିତ ଜଡିତ ।
ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଭଲ : ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବ୍ରୋକୋଲି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ C, E ଏବଂ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ସରେ ଭରପୂର, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏବଂ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହ୍ରାସକୁ ଧୀର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ବ୍ରୋକୋଲିରେ ଥିବା କୋଲାଇନ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ K ଭଳି ଯୌଗିକ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
ପାଚନ: ବ୍ରୋକୋଲିରେ ଭରପୁର ଫାଇବର ଅଛି । ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋକୋଲିରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଗ୍ରାମ ଫାଇବର ଥାଏ। ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବିନା ନିୟମିତ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ବ୍ରୋକୋଲିରେ ପ୍ରିବାୟୋଟିକ୍ସ ଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ତନଳୀରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସାମଗ୍ରିକ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାଚନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । ଏହା ଯକୃତକୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ: ବ୍ରୋକୋଲି କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ K ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର, ଯାହା ମଜବୁତ ଏବଂ ନମନୀୟ ହାଡ଼ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରୋକୋଲିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ K ହାଡ଼ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ହାଡ଼ କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ବ୍ରୋକୋଲିରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ହାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କର୍କଟ ରୋଗ: ବ୍ରୋକୋଲିରେ ସଲଫୋରାଫେନ୍ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକ ଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡିଏନଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବ୍ରୋକୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବା ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ । ବ୍ରୋକୋଲିରେ ଭିଟାମିନ୍ C , ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାରୋଟିନୋଇଡ୍ ନାମକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ । ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ବିକାର ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ହୋଇପାରେ । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋସିନୋଲେଟ୍ସ, ସଲଫୋରାଫେନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋଲ୍-3-କାର୍ବିନୋଲ୍ ଭଳି ଜୈବିକ ସକ୍ରିୟ ଯୌଗିକ ଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)