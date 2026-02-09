ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି, ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି କେତେ ଉପାଦେୟ ? ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇଲେ ଦୂର ହେବ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା...
Published : February 9, 2026 at 6:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦିନ ଗୋଟେ କପ୍ କଫି କିମ୍ବା ଚା'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି କିଛି ଲୋକ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ କେବଳ ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିୟମିତ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବାର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଅଛି । ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ।
ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ:
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ଲାକ୍ କଫିରେ କ୍ଲୋରୋଜେନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ମେଲାନୋଇଡିନ୍ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ କ୍ଷତିକାରକ ରାଡିକାଲ୍ସକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା କର୍କଟ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗର ବିପଦ ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏକ କପ୍ ବ୍ଲାକ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ।
ମାନସିକ ଶାନ୍ତି:
ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ କଫି ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଆଡେନୋସିନକୁ ଅବରୋଧ କରେ, ଏକ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଯାହା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଡୋପାମିନ ଏବଂ ନୋରଏପିନେଫ୍ରିନ ପରି ଆନନ୍ଦ-ପ୍ରେରକ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ, ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା:
ଆପଣ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ବ୍ଲାକ କଫି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ ରକ୍ତରେ ଆଡ୍ରେନାଲିନ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ଶରୀରକୁ ଚର୍ବି ଟିସୁରୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତେଣୁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ବ୍ଲାକ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ଆଜିକାଲି, ଦଶ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ । କଫିରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ଜାଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାଲୋରୀ ଖାଇବାରୁ ରୋକେ, ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରୁ ରୋକେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ।
କିଡନୀ ପାଇଁ ଭଲ:
କିଡନୀ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସିରୋସିସ୍ ଏବଂ ଯକୃତ କର୍କଟ ଭଳି ଯକୃତ ରୋଗକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ କଫି ପିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯକୃତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା 80 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କଫି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସକାଳେ କଳା କଫି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )