ପ୍ରତିଦିନ ବିଟରୁଟ ଏବଂ ଅଁଳା ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ, ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ବିଟରୁଟ ଏବଂ ଅଁଳା ଜୁସ୍ ପିଇଲେ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳେ ? ଏପରି କହିଲେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରେଣୁକା ମାଇଣ୍ଡେ...
Published : April 12, 2026 at 4:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଟ୍ ରୁଟ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରକ୍ତହୀନତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଟରୁଟ୍ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ବିଟ୍ କେବଳ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଲାଲ୍ ବିଟର ଉପକାରିତାକୁ ବିଚାର କରି, ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଭାରତରେ ଅଁଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଅଁଳାକୁ ଚଟଣି, ଆଚାର, ଜୁସ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଔଷଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଅଁଳା ରସ ପିଇବା ଆଖି ରୋଗ, ଚର୍ମ ଦାଗ ଏବଂ କେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ବିଟରୁଟକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଟରୁଟ ଏବଂ ଅଁଳା ଜୁସ୍ ପିଇଲେ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳେ ? ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଅଁଳା ସହିତ ବିଟରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ?
ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର: କ୍ଲିନିକାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରେଣୁକା ମାଇଣ୍ଡେଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିଟ୍ ଏବଂ ଅଁଳା ଉଭୟ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର । ବିଟ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି ଏବଂ ସି ସହିତ ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଲୌହ ପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର । ଅଁଳାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରପୁର ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ: ବିଟ୍ ଏବଂ ଅଁଳା ରସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କ୍ଷମତା । ଅଁଳା ଏହାର ଭିଟାମିନ୍ ସି ପରିମାଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ବିଟ୍, ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ସହିତ, ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ରୋଗରୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ।
ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ : ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଫାଇବର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ । ଫାଇବର ଅନ୍ତନଳୀ ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଁଳା ମଧ୍ୟ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ପାଚନ ଶକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବଶୋଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏକତ୍ର, ସେମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ: ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ରସ ଏବଂ ଅଁଳାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ । ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଦେଇପାରେ। ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଭରପୂର ଅଁଳା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ନିୟମିତ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ହୋଇପାରେ ।
ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ: ବିଟରୁଟ୍ ଏବଂ ଅଁଳା ରସ ଉଭୟ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ବିଟରୁଟ୍ରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତଚାପ କମ କରିବାରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଅଁଳା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର କମାଇବା ଏବଂ ହୃଦ୍ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏକାଠି, ଏହି ଦୁଇଟି ଏକ ସୁସ୍ଥ ହୃଦ୍ରୋଗ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ ।
ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରେ: ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶର୍କରା ଏବଂ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେତୁ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମାଂସପେଶୀକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଷ୍ଟାମିନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରେ । ଅଁଳା ସାମଗ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏକାଠି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଅଧିକ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ: ଯେଉଁମାନେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଟ୍ ଏବଂ ଅଁଳା ରସ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବିଟ୍ରେ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅଁଳା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଓଜନ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ: ବିଟ୍ ଜୁସ୍ରେ କମ୍ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ । ଅଁଳା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ସହିତ, ଏହା ମଧୁମେହ-ଅନୁକୂଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସ୍ଥିର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ: ବିଟ୍ ରସରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଆମଲା ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ ଏବଂ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହ୍ରାସର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)