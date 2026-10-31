ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଶରୀରରେ ହାପି ହର୍ମୋନ୍ ବଢାଏ ଏହି 10ଟି ଖାଦ୍ୟ !
Hormone Dopamine Boosting: ସଠିକ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କରାଯାଇପାରେ । କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ହାପି ହର୍ମୋନ ବଢାଇପାରିବେ,ଜାଣିବା ...
Published : October 31, 2026 at 12:34 PM IST
ସକାଳେ ଉଠିବା ବେଳେ ସତେଜତା ଠାରୁ ନେଇ ରାତିରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ଖୁସି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ? ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମର ଖୁସିକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆମେ ଖୁସି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
ଆମ ଶରୀରରୁ କ୍ଷରିତ 'ହାପି ହର୍ମୋନ୍' (Happy Hormone) ଆମର ଆମର ମନୋଭାବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ସଠିକ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କରାଯାଇପାରେ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ହାପି ହର୍ମୋନ ବଢାଇପାରିବେ...
'ହାପି ହର୍ମୋନ' ବଢାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ:
ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍:
ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ଏବଂ ଡୋପାମାଇନ୍ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି କାରଣରୁ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ମାନସିକ ଚାପ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ।
କଦଳୀ:
ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଶରୀରରେ ଖୁସିର ହର୍ମୋନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ତତ୍ତ୍ବ କଦଳୀରେ ଭରପୂର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ ନାମକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ସେରୋଟୋନିନ୍ ହର୍ମୋନର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବଢିବା ସହିତ ଅଳସୁଆପଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ଦହି:
ଦହି ଥିବା ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ତତ୍ତ୍ବ ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଶରୀରରୁ ଚାପ ଓ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ୱାଲନଟ୍ସ:
ୱାଲନଟ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି । ଏଥିରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । ଏହା ମାନସିକ ଚାପର ଲକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିଥାଏ ।
ଓଟ୍ସ:
ଓଟ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ ଧୀମା ଗତିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ ।
ଫଳ:
ଫଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ସଲୁ ବେରୀ ଓ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନର କ୍ଷରଣ ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି । ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।
ଶାଗ:
ଶାଗରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ଏଣ୍ଡୋର୍ଫିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନର କ୍ଷରଣ ବଢାଇଥାଏ । ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଅଳସୁଆପଣ, ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ଅସ୍ଥିରତା ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ ।
ଅଣ୍ଡା:
ଶରୀରପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଭିଟାମିନ D ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଏକ ସଠିକ ଉତ୍ସ ଅଟେ । ଏହା ଶରୀରରେ ଡୋପାମାଇନ୍ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ମାଛ:
ସାଲମନ୍ କିମ୍ବା ମାକେରେଲ୍ ଭଳି ମାଛରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ । ଚିନ୍ତା ଓ ଅବସାଦର ଆଶଙ୍କା କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ହଳଦୀ:
ହଳଦୀରେଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ 'କର୍କ୍ୟୁମିନ୍' (curcumin) ମସ୍ତିଷ୍କର 'ଖୁସି ବଢାଉଥିବା ହରମୋନ୍'ଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ଜ୍ବଳନ (inflammation) ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଆମେ ଖୁସି ରହିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ବେଶି ଦୂରର କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ଯେବେ ସଠିକ ଖାଦ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହାପି ହର୍ମୋନ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଥାଏ ।
Source: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5719018/
(ବିଶେଷ ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)