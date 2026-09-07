11 ବର୍ଷ ଧରି କେଶ ଲୁଚାଇ ଖାଉଥିଲେ, MBBS ଛାତ୍ରୀ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା 1.2 କେଜି କେଶ ଗୁଚ୍ଛ
20 ବର୍ଷୀୟ MBBS ଛାତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ କେଶକୁ ଲୁଚାଇ ଖାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର କରି କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଛି
Published : September 7, 2026 at 3:47 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ 20 ବର୍ଷୀୟ MBBS ଛାତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ କେଶକୁ ଲୁଚାଇ ଖାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଦ୍ବାରକା ସ୍ଥିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଜଟିଳ ଓ ଜୀବନପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ପେଟରୁ 1.2 କେଜି ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କେଶ ଗୁଚ୍ଛ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବାନ୍ତି:
ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରୀଜଣକ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ । ଅନେକ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁ ସମୟରେ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ।
ଚିକିତ୍ସକ ବିସ୍ମିତ!
ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପେଟର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ଟାଣ ଅଂଶ ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପେଟରେ କେଶର ଏକ ବଡ଼ ବଲ୍ ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ମେଡିକାଲ୍ ଭାଷାରେ 'trichobezoar' କୁହାଯାଏ ।
ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା:
ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଡ. ସନ୍ଦିପ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହିଛନ୍ତି, କେଶଗୁଚ୍ଛର ବଲ୍ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣ 'J' ଆକୃତିର ଥିଲା । ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀର ଆରମ୍ଭ ଭାଗରୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରନଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ମଣିଷର ପାକସ୍ଥଳୀ କେଶକୁ ହଜମ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଇଥିବା କେଶ ପେଟର ଉପରି ଭାଗରେ ଜମା ହୋଇରହିଥିଲା । ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଫୁଲିଯାଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଖରାପ ଥିଲା, ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପେଟ ଫୁଲିବା ସହିତ ଅବରୋଧ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।
ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର:
ଡ. ସନ୍ଦିପ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କାପି ସହାୟତାରେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କେଶ ବଲ୍କୁ ବାହାର କରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକାର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ସହିତ କେଶ ଗୁଚ୍ଛ ଖୁବ୍ ଗହଳ ଥିଲା । ଫଳରେ ଏହାକୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ଦ୍ବାରା ବାହାର କରାଯାଇପାରିନଥିଲା । ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ବାକି ଥିଲା । କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ ବାହାର କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ପାକସ୍ଥଳୀର ପରସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସକ ଦଳ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିର ସହାୟତା ନେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର କରି କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।
'ଟ୍ରାଇକୋଫେଜିଆ':
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବାରମ୍ବାର କେଶ ଖାଇବା ଓ କାମୁଡିବା ଭଳି ମାନସିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ 'ଟ୍ରାଇକୋଫେଜିଆ' (trichophagia) କୁହାଯାଏ । ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାନ୍ତି ନାହିଁ । ଫଳରେ ପେଟରେ କେଶଗୁଚ୍ଛ ଜମା ହୋଇ ଜୀବନପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ବିପଦମୁକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ:
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିଛି । ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି । ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । 'ଟ୍ରାଇକୋଫେଜିଆ'କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ବାରା ସଠିକ କରାଯାଇପାରିଛି, ହେଲେ ଏହାର ମୂଳ ମାନସିକ କାରଣକୁ ଖୋଜି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।