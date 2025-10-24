ଆପଣ ମୋଟାପଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ରସ...
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ । ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ପନିପରିବା ରସ ।
Published : October 24, 2025 at 5:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ମୋଟାପଣ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ମୋଟାପଣ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେବଳ କମ୍ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଯଦି ଆପଣ ମୋଟାପଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ କିଛି ଜୁସ୍ ସେବନ କରିଲେ ଅଧିର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ପନିପରିବା ରସ ସେବନ କଲେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ । ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ପନିପରିବା ରସ ସେବନ କଲେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଲାଉ ରସ: ଲାଉ ରସ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ତେଣୁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଲାଉ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ହୁଏ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ ।
କଲରା ରସ: ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କେବଳ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଦେଇନଥାଏ ବରଂ ଏହାକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ସ୍ୱାଦ ତିକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ପିଇଲେ, ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପିଇବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ ।
ପାଳଙ୍ଗ ରସ: ପାଳଙ୍ଗ ରସରେ ଫାଇବର ଏବଂ ଆଇରନରେ ଭରପୂର । ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭୋକକୁ ଦମନ କରିଥାଏ । ଏହି ରସ କେବଳ ଚର୍ବି କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ରସ: ଏଥିରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଶରୀରର ଷ୍ଟାମିନା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ସକାଳେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାୟାମ ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ସକ୍ରିୟ ରହେ।
କାକୁଡ଼ି ରସ: ଏହି ରସ ଏକ ଡିଟକ୍ସିଫାଇଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଟମାଟୋ ରସ: ଏହି ରସରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ବିଶେଷକରି ଲାଇକୋପିନ୍, ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ରସ ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।)
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ