Yearender 2025: ଚଳିତ ବର୍ଷ Googleରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏହି ସବୁ ରୋଗ ଓ ଲକ୍ଷଣ
ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ବର, ହାତ ଗୋଡ଼ ଝିମଝିମ୍ ହେବା ଠାରୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ପେଟ କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ Googleରେ ଆଗ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
Published : December 22, 2025 at 1:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ମସିହାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଲୋକେ ବହୁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଶରୀରରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମେ Googleକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥିଲା । ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ବର, ହାତ ଗୋଡ଼ ଝିମଝିମ୍ ହେବା ଠାରୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ପେଟ କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ Googleରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଗ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷ 2025ରେ GOOGLEରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ରୋଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି Yearenderରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
2025ରେ ଭାରତୀୟମାନେ Googleରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ରୋଗ ଗୁଡିକ ହେଲା...
- ଜ୍ବର:
2025 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ Googleରେ ସର୍ବାଧିକ ଜ୍ବର ଓ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଶରୀର ଲଢେଇ କରୁଥିବାର ରିଆକ୍ସନରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ବର ହୋଇପାରେ । ଶରୀରର ସାମାନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 98.6°Fରୁ ବଢିଲେ ଜ୍ବର ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
- ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା:
ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହାର ପଛରେ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ନେଇ ଶ୍ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ରହିପାରେ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧିଲେ ଏହା ମାଇଗ୍ରେନ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ।
- କାଶ:
କାଶିବା ଆମର ବାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ କାର୍ଯ୍ୟ (ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ) ଅଟେ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ । ଶୁଖିଲା କାଶ ସାଧାରଣତଃ ଆଲର୍ଜି, ଜ୍ବଳନ କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇରହିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଫ ଯୁକ୍ତ କାଶ ଫୁସଫସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ସଙ୍କେତ ହେଇଥାନ୍ତି ।
- ହାଲିଆ ଲାଗିବା:
ବାରମ୍ବାର ଥକ୍କା ବା ହାଲିଆ ଲାଗିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିପାରେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନିଦ୍ରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ରକ୍ତହୀନତା, କ୍ରନିକ ଥକ୍କା ଲାଗିବା, କର୍କଟ କିମ୍ବା ହୃଦୟ ରୋଗ ଭଳି କାରଣ ରହିପାରେ ।
- ଗଳା ବା ତଣ୍ଟି ଦରଜ:
ସାଧାରଣତଃ ଗଳା ବା ତଣ୍ଟିରେ ଦରଜ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଦିନରେ ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଏହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ COVID-19ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି । ଏହା ଥଣ୍ଡା, ସଂକ୍ରମଣ ତଥା ଆଲର୍ଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ବାରମ୍ବାର ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
- ନିଶ୍ବାସ ଫୁଲିବା ବା ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ:
ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ବାସରୋଗ, କ୍ରନିକ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପଲମୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍ ବା COPD, ନିମୋନିଆ କିମ୍ବା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ସମସ୍ୟା ଓ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ । ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅନୁଚିତ ।
- ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା:
ସାଧରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ନାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ବେଳେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଇନାଇଟିସ୍(Rhinitis) ବା ସାଇନାଇଟିସ୍(Sinusitis) ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।
- ଶରୀର ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଦରଜ:
ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଶରୀରର ଦରଜ ହେବା ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ରୁମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଭଳି ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ।
- ଡାଇରିଆ:
ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପେଟ ବା ଅନ୍ତନଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଇରିଟେବଲ ବାୱେଲ ସଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଓ ଇନଫ୍ଲେମେଟୋରୀ ବାୱେଲ ଡିଜିଜ୍ ଭଳି ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ଛାତିରେ କଷ୍ଟ ହେବା:
ବହୁ ଲୋକ ଏପରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବକୁ ହୃଦଘାତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିପାରେ । ଏହା ପଛରେ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା ଠାରୁ ନୋଇ ପଲମୋନାରୀ ଏମ୍ବ୍ୟୋଲିଜମ୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ ।
- ପେଟ କାଟିବା:
ପେଟରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କାରଣରୁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଶିଶୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍, ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ ଓ ଇରିଟେବଲ ବାଉଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ।
- ବାନ୍ତି ହେବା:
ପେଟରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବା, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାଇଗ୍ରେନ ବା ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ।
- ବିନା କାରଣରେ ଓଜନ କମିଯିବା:
ବିନା କାରଣରେ ଓଜନ କମ୍ ହେବା ପଛରେ ପାଚନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାନ୍ସର, ଥାଇରଏଡ ରୋଗ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ରହିଥାଏ । ଯାହା ସହଜରେ ଜଣା ପଡିନଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯଦି ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେଉଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
- ଓଜନ ବଢିବା ବା ମେଦବହୁଳତା:
ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଜନ ବଢିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହର୍ମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଔଷଧର ପାର୍ଶ୍ବପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଦିକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ଆମର ହୃଦୟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାନସର ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ଶରୀରର ଓଜନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ।
- କେଶ ଝଡିବା:
କେଶ ଝଡିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଜିନ୍, ଚିନ୍ତା, ହର୍ମୋନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଥାଇରଏଡଜନିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ କେଶ ଝଡିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାରକ, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବର ଅଭାବ ଏବଂ କିଛି ଔଷଧର ପାର୍ଶ୍ବପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଦି କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ଚର୍ମରେ ଦାଗ:
ଚର୍ମରେ ଦାଗ ହେବା ବହୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ସାଧାରଣ କାରଣରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ଏକ୍ଜିମା ଓ ସୋରାଇସିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ । ବାରମ୍ବାର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଚିନ୍ତା:
ଏହା ଏକ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଚିନ୍ତା, ଟ୍ରମା କିମ୍ବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଅବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଏହା ହୋଇଥାଏ । ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡରିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ବହୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମାନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।
- ଷ୍ଟ୍ରେସ୍:
ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଚାପର ଫଳ ଅଟେ । ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତାରୁ ଶରୀର ଉପରେ ଚାପ ପଡି ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।
- ଅନିଦ୍ରା:
ଆଜିକାଲି ଆମେ ବହୁ ଲୋକେ ନିଦ୍ରାଭାବ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଚିନ୍ତା, ଡିପ୍ରେସନ ତଥା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଦ ନ ହେବା ପାଇଁ କାରଣ ସାଜିଥାଏ । କିଛି ମାମଲାରେ ଏହା କିଛି ଜରୁରୀ ରୋଗର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ।
- ସ୍ବାଦହୀନତା ଓ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କମିଯିବା:
Covid 19 ଭାରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣର ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ ସ୍ବାଦହୀନତା ଓ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କମିଯିବା ପରିଚିତ । ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ବୟସ ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାୟବିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।
- ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଉପରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଦ୍ବାରା ସଠିକ କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏନେଇ କୌଣସି ସୁଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ ।
(Disclaimer: ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ମତାମତର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ETV ଭାରତ ଏହି ସୂଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ।)