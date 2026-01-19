ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଖାଆନ୍ତୁ 'ଅଦା' ..
ଅଦାରେ ରହିଛି ଭରପୁର ପ୍ରଦାହ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଦା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନେଇ କଣ କହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ।
Published : January 19, 2026 at 5:19 PM IST
Ginger For Menstrual Pain ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସକାଳ ଚା'ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ 'ଅଦା' । ଏହା ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅଦାରେ ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ରୋଗକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରେ । ଏଥିରେ ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଦାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଉଚିତ ?
ପାଚନ ସମସ୍ୟା:
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପେଟ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ । ଅଦା ଖାଇବା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଇରିଟେବ୍ଲ ବାୱେଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏବଂ ଇନଫ୍ଲାମେଟରି ବାୱେଲ ରୋଗର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ । ଅଦା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାହ, ବଦହଜମି ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଲସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ ଏବଂ କୋଲୋରେକ୍ଟଲ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଓଜନ ହ୍ରାସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅଦା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ? ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଏହା ମେଦ ବହୁଳତା ଦୂର କରିବାରେ ଏବଂ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ:
କିଛି ମହିଳା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପେଟ ଫୁଲିବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଦାକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଏହା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ବାନ୍ତି:
ବାନ୍ତି ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବାନ୍ତି ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ କେମୋଥେରାପି ସହିତ ଜଡିତ ବାନ୍ତି କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଦା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ OATS କେତେ ଦରକାରୀ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ହାର୍ଟ-ଆଟାକ ରିସ୍କ କମ କରିବ ଏହି 7ଟି ଅଭ୍ୟାସ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କିପରି ହୁଏ ? ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ...
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)