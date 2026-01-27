ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି କି ? ହୋଇପାରେ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ...
ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଫୁଲିଛି କି ? ଥକ୍କା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ସହ ବାନ୍ତି ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେଉଛି କି ? ଶୀଘ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
Published : January 27, 2026 at 1:03 PM IST
Kidney Disease Symptoms ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କିଡନୀ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହା ଶରୀରରେ ଏକ ଫିଲ୍ଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 190ରୁ 200 ଲିଟର ରକ୍ତକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି, ଅପଚୟ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଥାଏ । ତେଣୁ କିଡନୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନଚେତ ଆପଣ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡିପାରନ୍ତି ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ, କିଡନୀରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଷ୍ଟୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଅପଚୟ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇପାରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥା କ୍ରୋନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ (CKD) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଶେଷରେ କିଡନୀ ଫେଲ୍, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଡନୀ ରୋଗର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ।
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କିଡନୀ ରୋଗର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ।
ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା:
କିଡନୀ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।
ପାଦ ଫୁଲିବା:
କିଡନୀ ରୋଗର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପାଦ ଫୁଲିବା । ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ସୋଡିୟମ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଫିଲ୍ଟର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗେ ।
ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟାଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବିଶେଷକରି ଆପଣ ଜୋତା କିମ୍ବା ମୋଜା ପିନ୍ଧୁଥିବା ତଳ ଅଂଶରେ, ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।
ଥକ୍କା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା:
ଥକ୍କା ଲାଗିବା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ । ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଅପବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ । ଏହା ଶକ୍ତି ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ରାତିର ଭଲ ନିଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ’ଣ ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ କିଡ୍ନୀ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛାଣିପାରୁ ନଥିବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।
ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ:
ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ କିଡନୀ ରୋଗର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିସ୍ରା ନଳୀରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏହା କିଡନୀ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଷ୍ଟୋନ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଗୋଲାପୀ, ଲାଲ, କିମ୍ବା ମାଟିଆ ପରିସ୍ରା କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଜମାଟ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ କିଡ୍ନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନୁସାରେ,
ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା କିଡନୀ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା:
ଯଦି କିଡନୀ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ ତେବେ ଫୁସଫୁସରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ ଅନୁଯାୟୀ,
କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ସମୟରେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
ବାନ୍ତି :
କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ତି ହେବା ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ । ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଅପବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜମା ହୁଏ। ଏହା ବାନ୍ତି ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଦି ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସମୟ ସହିତ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଲଗାତାର ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୋକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ବୃକକ୍ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଅପବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଜମା ହୁଏ, ଫଳରେ ଭୋକ ହ୍ରାସ ହୁଏ । ଏହା ଶରୀରକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ, ଯାହା ହଠାତ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିପାରେ । ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଭୋକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ:
ଯଦି ଆପଣ ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ । ଏହା ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ , ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।