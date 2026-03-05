ହୃଦ୍ଘାତରୁ ବଞ୍ଚାଇବ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ...
ହୃତ୍ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଓ କ୍ଷତିକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
Published : March 5, 2026 at 1:08 PM IST
Foods for good heart health, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ହୃତ୍ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସାଧାରଣରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ମନେ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାରର । ଉତ୍ତମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ (High Density Lipoprotein) ଓ କ୍ଷତିକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ (Low Density Lipoprotein) । ଏକ ସୁସ୍ଥ ହୃତ୍ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଓ କ୍ଷତିକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସାଧାରଣ ଭାବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବା HDLର ମାତ୍ରା 40 ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 50 ସର୍ବୋତ୍ତମ । କିପରି HDLର ମାତ୍ରା ଶରୀରରେ ବଢାଇବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ । ତେବେ ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା HDLର ମାତ୍ରା ଶରୀରରେ ବଢାଇଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପଢିବା ।
ଏହି ସ୍ନେହସାର ଶରୀର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ:
- ମନୋସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍: ଏହି ସ୍ନେହସାର ଭଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳିଥାଏ ।
- ପଲିସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍: ଏହା ଭଦ୍ଭିଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ । ଯଥା: ତୈଳଯୁକ୍ତ ମାଛ, ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
- ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍: ଏହା ଶରୀରରେ HDLର ମାତ୍ରା ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ହୃତ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ...
ତେଲିଆ ମାଛ:
କିଛି ପ୍ରଜାତିର ମାଛରେ ଓମେଗା 3 ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଶରୀରରେ ଏହା HDLର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ସପ୍ତାହରେ ଏହି ମାଛକୁ 2 ଥର ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ସାଲମନ, ହିଲସା, ବାଙ୍ଗା ଓ ଆଙ୍କୋଭି ଆଦି ମାଛରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଓମେଗା 3 ମିଳିଥାଏ ।
ଅଳସୀ ମଞ୍ଜି:
ଏହି ମଞ୍ଜି ଶରୀରପାଇଁ ଖୁବ ଉପାଦେୟ । ଏଥିରେ ଓମେଗା 3 ସହିତ ପ୍ରଚୁରମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ରକ୍ତରେ HDL ଓ LDLର ମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ବାଦାମ ମଞ୍ଜି:
ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ନେହସାରର ଉତ୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକ ଶରୀରରେ HDLର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଲିଭରରୁ ମେଦ କମ୍ କରିଥାଏ । ୱାଲନଟ୍ସ, ପିସ୍ତା ଓ ଆଲମଣ୍ଡ ଆଦି ବାଦାମ ଶରୀର ପାଇଁ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭରଜିନ୍ ଅଲିଭ ତେଲ:
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ HDLର ମାତ୍ରା ବଢାଇ LDLର ମାତ୍ରା କମ୍ କରିଥାଏ । ଆପଣ ଏହାକୁ ରୋଷେଇରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସାଲାଡରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଳ:
ଆମ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଫଳକୁ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ । ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଯୋଗାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଯଥା କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ଅଁଳା ଆଦି ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କନ୍ଦମୁଳ ଭଳି ପରିବା ରକ୍ତରେ HDL ମାତ୍ରାକୁ ସ୍ବାଭାବିକ ରଖିଥାନ୍ତି ।
Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ।