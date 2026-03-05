ETV Bharat / health

ହୃଦ୍‌ଘାତରୁ ବଞ୍ଚାଇବ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ...

ହୃତ୍‌ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଓ କ୍ଷତିକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

foods that boost high density lipoprotein in body good for heart care
ହୃଦ୍‌ଘାତରୁ ବଞ୍ଚାଇବ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ହିଁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ... (Getty Image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Foods for good heart health, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ହୃତ୍‌ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସାଧାରଣରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ମନେ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାରର । ଉତ୍ତମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ (High Density Lipoprotein) ଓ କ୍ଷତିକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ (Low Density Lipoprotein) । ଏକ ସୁସ୍ଥ ହୃତ୍‌ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଓ କ୍ଷତିକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସାଧାରଣ ଭାବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବା HDLର ମାତ୍ରା 40 ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 50 ସର୍ବୋତ୍ତମ । କିପରି HDLର ମାତ୍ରା ଶରୀରରେ ବଢାଇବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ । ତେବେ ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା HDLର ମାତ୍ରା ଶରୀରରେ ବଢାଇଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପଢିବା ।

ଏହି ସ୍ନେହସାର ଶରୀର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ:

  1. ମନୋସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍: ଏହି ସ୍ନେହସାର ଭଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳିଥାଏ ।
  2. ପଲିସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍: ଏହା ଭଦ୍ଭିଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ । ଯଥା: ତୈଳଯୁକ୍ତ ମାଛ, ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
  3. ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍: ଏହା ଶରୀରରେ HDLର ମାତ୍ରା ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ହୃତ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ...

ତେଲିଆ ମାଛ:
କିଛି ପ୍ରଜାତିର ମାଛରେ ଓମେଗା 3 ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଶରୀରରେ ଏହା HDLର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ସପ୍ତାହରେ ଏହି ମାଛକୁ 2 ଥର ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ସାଲମନ, ହିଲସା, ବାଙ୍ଗା ଓ ଆଙ୍କୋଭି ଆଦି ମାଛରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଓମେଗା 3 ମିଳିଥାଏ ।

ଅଳସୀ ମଞ୍ଜି:
ଏହି ମଞ୍ଜି ଶରୀରପାଇଁ ଖୁବ ଉପାଦେୟ । ଏଥିରେ ଓମେଗା 3 ସହିତ ପ୍ରଚୁରମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ରକ୍ତରେ HDL ଓ LDLର ମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ବାଦାମ ମଞ୍ଜି:
ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ନେହସାରର ଉତ୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକ ଶରୀରରେ HDLର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଲିଭରରୁ ମେଦ କମ୍ କରିଥାଏ । ୱାଲନଟ୍ସ, ପିସ୍ତା ଓ ଆଲମଣ୍ଡ ଆଦି ବାଦାମ ଶରୀର ପାଇଁ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭରଜିନ୍ ଅଲିଭ ତେଲ:
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ HDLର ମାତ୍ରା ବଢାଇ LDLର ମାତ୍ରା କମ୍ କରିଥାଏ । ଆପଣ ଏହାକୁ ରୋଷେଇରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସାଲାଡରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଳ:
ଆମ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଫଳକୁ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ । ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଯୋଗାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଯଥା କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ଅଁଳା ଆଦି ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କନ୍ଦମୁଳ ଭଳି ପରିବା ରକ୍ତରେ HDL ମାତ୍ରାକୁ ସ୍ବାଭାବିକ ରଖିଥାନ୍ତି ।

Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍‌ ।

