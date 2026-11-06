ETV Bharat / health

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିପାରେ ଦୀପାବଳିର ବାଣ ଧୂଆଁ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳିବେ ଆଲୋକର ପର୍ବ

Safe Diwali Celebration: ଆଜମା, ସିଓପିଡି ଭଳି ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣ ଧୂଆଁ ବିପଦଜନକ ଅଟେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

firecrackers smoke may pose serious threat to your health! Experts say safe way to celebrate Diwali
ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଧୂଆଁ ସାଜିପାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାଳ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳିବେ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ସଭିଏଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଓ ଆଲୋକ ସାଜସଜ୍ଜା ମନ ମୋହି ନେଉଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଏହିଦିନ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ମଜା ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନମରଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ବି କରିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ସଭିଏଁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ସହିତ ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିପରି କୁପ୍ରଭାବ ନ ପଡିବ ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସକ ।

ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଧୂଆଁ ସାଜିପାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାଳ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳିବେ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ରୋଗୀ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ:
ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ବାରା ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳି ଓ ବାରୁଦ ଧୂଆଁ କେତେକ ରୋଗୀ, ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଆଜମା ଓ ସିଓପିଡି ଭଳି ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣର ଧୂଆଁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ଅଟେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ସେହିପରି ଏହି ସବୁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

  • ହୃଦ୍‌ରୋଗୀ
  • ମଧୁମେହ
  • ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ
  • କିଡନୀ ରୋଗୀ
  • ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା କମ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି

କେବଳ ରୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଦୀପାବଳି ପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ସହ ବାଣ ଧୂଆଁଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ବାଣ ନ ଫୁଟାଇ ଦୀପ ଓ ଆଲୋକରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।

A wide variety of fireworks at the firecracker shop
ବାଣ ଦୋକାନରେ ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ (ETV Bharat Odisha)


ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ:
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ଆଖି, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରମାନେ ବାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Gen Zଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:

ଅନନ୍ୟା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକାଲି Gen Z ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଓ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବା ନେଟ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ଧରି ଥାଏ । ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ରିଲ୍ସ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ନିଶାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

Dr. Ananya Mohanty
ଡ ଅନନ୍ୟା ମହାନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
କୌଣସି ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଜଳାଇବା କିମ୍ବା ଫୁଟିନଥିବା ବାଣକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଳାଇବା ଅନୁଚିତ । ବାଣରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ । ହେଲେ ଏହା ବାଣର ଧୂଆଁରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପାର୍ବଣକୁ ଖୁସିରେ ମନାଇବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ । ବାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପରିବେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଡ. ଶରତ କୁମାର ବେହେରା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Dr. Sarat Kumar Behera
ଡ. ଶରତ କୁମାର ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)

କ'ଣ କରିବେ:

  1. ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଖୋଲା ଓ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ
  2. ବାଣଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ
  3. ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପିଲାମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉଚିତ
  4. ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
  5. ନିକଟରେ ପାଣି ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ
  6. ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ
  7. ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆଁରୁ ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଓ ଶ୍ୱାସରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ

କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ:

  1. ହାତରେ ଧରି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  2. ଘର ଭିତରେ, ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  3. ଜଳୁଥିବା ବାଣ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
  4. ଫୁଟି ନଥିବା ବାଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
  5. ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଢିଲା କିମ୍ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ
  6. ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବାଣ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
  7. ବାଣ ପାଖରେ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ

ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କ'ଣ କରିବେ?

  1. ବାଣ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନକୁ ତୁରନ୍ତ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ରଖନ୍ତୁ
  2. ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ବରଫ, ଟୁଥ୍‌ପେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  3. ଆଖିରେ ବାଣର ଅଂଶ ବାଜିଲେ ଆଖିକୁ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ; ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତୁ
  4. ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହେଲେ ୧୧୨କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାଣ ବଜାରରେ ଦୀପାବଳି ଧମାକା; ନୂଆ ଭେରାଇଟି ସାଙ୍ଗକୁ 15% ବଢ଼ିଲା ଦର, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବ୍ୟାଟ୍‌-ବଲ୍‌ ବାଣ

ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାଶୀ 'ଜଟଣୀ'ରେ ଦମଦାର ବାଣ ବେପାର; ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଳିବେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି; ବାଣ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ଥାନ ନେବ ମାଟି ଦୀପ ଓ ସବୁଜ ଉପହାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SAFE DIWALI CELEBRATION
GREEN CRACKER DIWALI CELEBRATION
ବାଣ ଧୂଆଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା
ଶ୍ୱାସରୋଗୀ ଦିପାବଳୀ ସତର୍କତା
ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.