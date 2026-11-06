ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିପାରେ ଦୀପାବଳିର ବାଣ ଧୂଆଁ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳିବେ ଆଲୋକର ପର୍ବ
Safe Diwali Celebration: ଆଜମା, ସିଓପିଡି ଭଳି ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣ ଧୂଆଁ ବିପଦଜନକ ଅଟେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 6, 2026 at 6:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ସଭିଏଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଓ ଆଲୋକ ସାଜସଜ୍ଜା ମନ ମୋହି ନେଉଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଏହିଦିନ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ମଜା ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନମରଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ବି କରିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ସଭିଏଁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ସହିତ ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିପରି କୁପ୍ରଭାବ ନ ପଡିବ ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସକ ।
ଏହି ରୋଗୀ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ:
ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ବାରା ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳି ଓ ବାରୁଦ ଧୂଆଁ କେତେକ ରୋଗୀ, ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଆଜମା ଓ ସିଓପିଡି ଭଳି ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣର ଧୂଆଁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ଅଟେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ସେହିପରି ଏହି ସବୁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ହୃଦ୍ରୋଗୀ
- ମଧୁମେହ
- ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ
- କିଡନୀ ରୋଗୀ
- ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା କମ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
କେବଳ ରୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଦୀପାବଳି ପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ସହ ବାଣ ଧୂଆଁଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ବାଣ ନ ଫୁଟାଇ ଦୀପ ଓ ଆଲୋକରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।
ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ:
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ଆଖି, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରମାନେ ବାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Gen Zଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:
ଡ ଅନନ୍ୟା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକାଲି Gen Z ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଓ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବା ନେଟ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ଧରି ଥାଏ । ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ରିଲ୍ସ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ନିଶାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କ'ଣ କରିବେ:
- ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଖୋଲା ଓ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ
- ବାଣଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ
- ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପିଲାମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉଚିତ
- ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
- ନିକଟରେ ପାଣି ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ
- ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ
- ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆଁରୁ ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଓ ଶ୍ୱାସରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ
କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ:
- ହାତରେ ଧରି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଘର ଭିତରେ, ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଜଳୁଥିବା ବାଣ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଫୁଟି ନଥିବା ବାଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଢିଲା କିମ୍ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବାଣ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ବାଣ ପାଖରେ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କ'ଣ କରିବେ?
- ବାଣ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନକୁ ତୁରନ୍ତ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ରଖନ୍ତୁ
- ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ବରଫ, ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଆଖିରେ ବାଣର ଅଂଶ ବାଜିଲେ ଆଖିକୁ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ; ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତୁ
- ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହେଲେ ୧୧୨କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର