ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ? ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ (WHO) ରିପୋର୍ଟ 'ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୟ'। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୫ ବର୍ଷରେ ବଢିଛି ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ।
Caesarean Delivery In Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଜରିଆନ (C-section) ବା ସି-ସେକ୍ସନ ଡେଲିଭରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାଂଶ ଛୁଆ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ଏବେ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି । ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ବା ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରୀ ଅପେକ୍ଷା ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି । ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧିକ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ହେଉଛି । ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ନର୍ମାଲ (ସାଧାରଣ ପ୍ରସାବ) ଡେଲିଭରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ହେଉଛି ? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସିଜରିଆନ କରାଯାଉଛି ? ଏହା ସହିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ? ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର EXPLAINER ...
ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ କଣ?
ଆମେରିକାର ଏକ ୱେବସାଇଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ ମେଡିସିନ (National Library Of Medicine) ଅନୁସାରେ, ସିଜାରିଆନ୍ ଡେଲିଭରୀ ଏକ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ପେଟ ଛେଦନ (Laparotomy) ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟ ଛେଦନ (Hysterotomy) ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସବ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ମା' କିମ୍ବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ଥାଏ ।
କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ:
ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୌଦାମିନୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ଜଟିଳତା ବଢ଼ିଯାଉଛି । ଏହା ସହ ମଧୂମେହ ଏବଂ ଓବେସିଟି ଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ଥିଲେ ବି ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ହୋଇଥାଏ । ଛୁଆ ଓ ମାଆର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ କରାଯାଉଛି । କିଛି ମହିଳା ଜ୍ୟୋତିଷ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଓ ନିଜ ପସନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ହିଁ ବାଛୁଛନ୍ତି ।"
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO)ତଥ୍ଯ:
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବର ଅନୁପାତ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ଯାହା ଦେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଥିବା କିଛି ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ; ଯେଉଁଥିରେ ଗର୍ଭାଶୟ ସଂକୋଚନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମିଲ ରହିଥାଏ । ପରିବାର କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧାଜନକ ସମୟରେ ପ୍ରସବ ସିଡ୍ୟୁଲ କରିବାର ସୁବିଧା; କାରଣ ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ ଶିଶୁ ପାଇଁ କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ । କିଛି ସଂସ୍କୃତିରେ, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଦିନ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସିଜରିଆନ ସେକ୍ସନ ଡେଲିଭରୀକୁ ବାଛିଥାଆନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସରକାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷ 2020-21ରୁ 2024-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ମାଲ ଓ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ଗ୍ରାଫ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ସଂଖ୍ୟା ଧିରେ ଧିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଗାମୀ ହେଉଛି । 2020-21 ବର୍ଷରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ମାଧ୍ୟମରେ 72,792 ଶିଶୁ ଓ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରୀ ମାଧ୍ୟମରେ 39,841 ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବର୍ଷ 2024-25 ବେଳକୁ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରୀ 25,545କୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷେ ପାର କରି 1,24,224ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଯଦି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ ଓ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । 2020-21 ବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରୀରେ 4,39,607 ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ମାଧ୍ୟମରେ 76,281 ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । 2024-25 ବେଳକୁ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରୀ ସଂଖ୍ୟା 3,37,508 ଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ସଂଖ୍ୟା 81,375 ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ଗ୍ରାଫ ଉପର ତଳ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ରହିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ:
ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସରକାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ୍ ଡେଲିଭରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି । ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୩,୬୯,୦୭୯ଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ହୋଇଛି । ସିଜରିଆନ ପ୍ରସବ ହୋଇଛନ୍ତି ୮୧,୯୮୦ ଜଣ । ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୩,୩୭,୫୦୮ ଜଣ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା ୮୧,୩୭୫ ରହିଛି ।
ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ରହିଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଧାରଣ ଓ ସିଜରିଆନ ପ୍ରସବ:
- ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ୨,୬୫୨୮ ଓ ସିଜରିଆନ ପ୍ରସବ ୧,୧୩,୫୯୮
- ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ୨୫,୫୪୫ ଓ ସିଜରିଆନ ପ୍ରସବ ହୋଇଛନ୍ତି ୧,୨୪,୨୨୪
|ଜିଲ୍ଲା
|2020-21
|2021-22
|2022-23
|2023-24
|2024-25
|ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଜରିଆନ
|ଅନୁଗୋଳ
|1714
|2553
|2147
|2598
|2034
|2696
|1988
|3105
|1695
|4984
|ବଲାଙ୍ଗୀର
|5645
|2790
|5255
|3068
|5405
|3695
|5074
|4715
|4473
|4979
|ବାଲେଶ୍ବର
|4803
|1582
|6656
|2768
|7208
|5082
|6705
|6178
|6608
|7384
|ବରଗଡ଼
|2310
|5005
|4299
|4081
|4620
|3836
|3581
|4893
|2902
|5020
|ଭଦ୍ରକ
|1411
|7195
|1138
|7365
|969
|7656
|1046
|8645
|752
|9322
|ବୌଦ୍ଧ
|854
|0
|744
|0
|388
|0
|525
|0
|514
|0
|କଟକ
|5443
|8881
|5724
|11181
|5290
|15443
|4960
|17603
|4798
|18834
|ଦେବଗଡ଼
|170
|86
|279
|103
|239
|69
|305
|99
|221
|130
|ଢେଙ୍କାନାଳ
|2803
|2249
|2864
|2577
|1802
|3098
|1736
|3332
|1783
|3158
|ଗଜପତି
|1344
|7
|1784
|46
|1570
|46
|1265
|55
|1470
|8
|ଗଞ୍ଜାମ
|6012
|4214
|7064
|4908
|6552
|6442
|7365
|7428
|6752
|8646
|ଜଗତସିଂହପୁର
|1164
|3096
|1393
|2650
|1083
|2963
|884
|3604
|1101
|3548
|ଯାଜପୁର
|1357
|4615
|1591
|4190
|1547
|6232
|1711
|6433
|2158
|7758
|ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
|670
|1765
|1170
|1603
|1560
|1694
|1969
|1614
|2115
|1595
|କଳାହାଣ୍ଡି
|2425
|892
|2240
|989
|2120
|1598
|2513
|1945
|2745
|2145
|କନ୍ଧମାଳ
|974
|0
|1117
|0
|1106
|0
|1167
|0
|982
|0
|କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
|699
|4074
|750
|4918
|621
|5449
|584
|5371
|1026
|5398
|କେନ୍ଦୁଝର
|4316
|1167
|4385
|1165
|4331
|1527
|4414
|1473
|4859
|1394
|ଖୋର୍ଦ୍ଧା
|6464
|10044
|7141
|13727
|7105
|17826
|6509
|19917
|6283
|21769
|କୋରାପୁଟ
|2855
|244
|3030
|242
|2530
|414
|2559
|432
|2718
|469
|ମାଲକାନଗିର
|856
|0
|1027
|0
|979
|0
|1094
|0
|1160
|0
|ମୟୂରଭଞ୍ଜ
|3664
|849
|4270
|870
|4149
|1066
|4222
|965
|5720
|1476
|ନବରଙ୍ଗପୁର
|1300
|551
|1459
|404
|1683
|356
|1903
|490
|2132
|417
|ନାୟଗଡ଼
|791
|2350
|1111
|2019
|879
|2468
|781
|3394
|705
|3161
|ନୂଆପଡ଼ା
|1757
|610
|1841
|555
|1448
|688
|1595
|1070
|1426
|1127
|ପୁରୀ
|2543
|1078
|2965
|1017
|3108
|1299
|2862
|1276
|2671
|1643
|ରାୟଗଡ଼ା
|1390
|1030
|1670
|759
|1601
|1023
|1410
|1258
|1394
|1117
|ସମ୍ବଲପୁର
|4928
|2769
|5702
|2460
|5482
|2584
|4895
|2671
|4495
|2852
|ସୋନପୁର
|953
|0
|822
|603
|697
|1375
|1017
|1692
|1325
|1790
|ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
|4666
|3096
|4877
|3149
|5461
|3251
|5341
|3940
|4392
|4100
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରୂପଭାନୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ବୟସରେ ମହିଳାମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ରହୁଛି । ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଲିଭରୀ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଅନେକାଂଶ ଗର୍ଭବତୀ ସିଜରିଆନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରୀରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀମାନେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ବି କହୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସୂତୀମାନଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେବେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ କରୁଛନ୍ତି ।"
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (World Health Organization) ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ପେଟ ସର୍ଜରୀ । ଧିରେ ଧିରେ ବିଶ୍ବର ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି । ସିଜରିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନୁପାତ 1990 ମସିହାରେ 6% ରୁ 2018 ମସିହାରେ 21%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 2030 ମସିହାରେ ଏହା 30%ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 2030 ମସିହାରେ 38 ନିୟୁତ ମହିଳା ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ କରିବେ । ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର 88 % ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଦେଶ (LMICs)ରେ ହେବ ।
କଣ କହୁଛି ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ :
ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକରେ ସି-ବିଭାଗର ହାର ୨୦୧୫ -୧୬ ମସିହାରେ ୫୩.୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୦୧୯-୨୧ ରେ ୭୦.୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଡେଲିଭରୀ ହାର ୧୧.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୫.୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସି-ବିଭାଗ ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୭୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ଥିବାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୬୮.୬ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୨.୩ ପ୍ରତିଶତ ସି-ବିଭାଗ ପ୍ରସବ କରାଯାଇ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମୀଣ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୪.୨ ପ୍ରତିଶତ ସି-ବିଭାଗ ପ୍ରସବ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ସି-ସେକ୍ସନର ପ୍ରଚଳନ ୨୦୧୬ରେ ୧୭.୨%ରୁ ୨୦୨୧ରେ ୨୧.୫%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର:
୨୦୧୯ ଠାରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ୫ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ
ରାଜ୍ୟରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର
- ୨୦୧୭-୧୯ ମସିହା: ୧୩୬ ଜଣ
- ୨୦୧୮-୨୦ ମସିହା: ୧୧୯ ଜଣ
- ୨୦୧୯-୨୧ ମସିହା: ୧୩୫ ଜଣ
- ୨୦୨୦-୨୨ ମସିହା: ୧୩୬ ଜଣ
- ୨୦୨୧-୨୩ ମସିହା: ୧୫୩ ଜଣ
5 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର
- ୨୦୧୯ ମସିହା: ୪୩ ଜଣ
- ୨୦୨୦ ମସିହା: ୩୯
- ୨୦୨୧ ମସିହା: ୩୮
- ୨୦୨୨ ମସିହା: ୩୭
- ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୩୫ ଜଣ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଗତ ୫ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ହେଉଛି । ୨୦୨୩-୨୪ ଓ ୨୦୨୪-୨୫କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ରହିଛି ।
|ଜିଲ୍ଲା
|୨୦୨୩-୨୪ (ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର)
|୨୦୨୪-୨୫ (ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର)
|ଅନୁଗୋଳ
|୩୨୧
|୨୯୭
|ବାଲେଶ୍ବର
|୪୩୩
|୩୭୯
|ବରଗଡ଼
|୪୮୫
|୩୫୯
|ଭଦ୍ରକ
|୧୬୯
|୨୧୯
|ବଲାଙ୍ଗୀର
|୭୯୯
|୬୪୩
|ବୌଦ୍ଧ
|୧୧୭
|୧୨୦
|କଟକ
|୪୩୭
|୩୯୪
|ଦେବଗଡ଼
|୮୬
|୫୭
|ଢେଙ୍କାନାଳ
|୨୫୧
|୨୨୮
|ଗଜପତି
|୨୧୭
|୨୨୩
|ଗଞ୍ଜାମ
|୮୬୦
|୮୬୦
|ଜଗତସିଂହପୁର
|୧୯୪
|୧୭୦
|ଯାଜପୁର
|୩୦୨
|୨୮୫
|ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
|୨୨୧
|୧୦୧
|କଳାହାଣ୍ଡି
|୯୮୮
|୮୮୨
|କନ୍ଧମାଳ
|୪୭୬
|୪୬୪
|କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
|୩୧୭
|୨୮୯
|କେନ୍ଦୁଝର
|୬୬୫
|୫୫୫
|ଖୋର୍ଦ୍ଧା
|୨୨୪
|୨୪୮
|କୋରାପୁଟ
|୬୮୪
|୮୧୧
|ମାଲକାନଗିରି
|୪୭୬
|୪୯୮
|ମୟୂରଭଞ୍ଜ
|୯୬୩
|୯୨୨
|ନବରଙ୍ଗପୁର
|୧୦୫୬
|୯୬୦
|ନୟାଗଡ
|୧୩୮
|୧୧୪
|ନୂଆପଡା
|୩୪୬
|୨୭୦
|ପୁରୀ
|୨୯୨
|୨୨୮
|ରାୟଗଡା
|୭୫୨
|୭୬୧
|ସମ୍ବଲପୁର
|୨୨୮
|୨୨୮
|ସୋନପୁର
|୧୫୨
|୧୨୬
|ସୁନ୍ଦରଗଡ
|୪୭୪
|୪୦୯
ବିଗତ ୫ ବର୍ଷର ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂଖ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ(ଜିଲ୍ଲା):
- ଅନୁଗୋଳ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୪ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୨୦
- ବାଲେଶ୍ୱର: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୪୦ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୨୭
- ବରଗଡ଼: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୩୦ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୭
- ଭଦ୍ରକ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୦୯
- ବଲାଙ୍ଗୀର: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୬୫ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୪୪
- ବୌଦ୍ଧ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୮
- କଟକ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୩୦ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୭
- ଦେବଗଡ଼: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୩
- ଢେଙ୍କାନାଳ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୧ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୩
- ଗଜପତି: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୫ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୮
- ଗଞ୍ଜାମ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୩୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୩୬
- ଜଗତସିଂହପୁର: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୨ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୮
- ଯାଜପୁର: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୭
- ଝାରସୁଗୁଡା: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୨ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୦୫
- କଳାହାଣ୍ଡି: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୩୧ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୩୭
- କନ୍ଧମାଳ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୮
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୨ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୭
- କେନ୍ଦୁଝର: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୩୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୯
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୫ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୫
- କୋରାପୁଟ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୮ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୨୪
- ମାଲକାନଗିରି: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୧ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୨
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୩୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ୨୯
- ନବରଙ୍ଗପୁର: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୩୨ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୩୩
- ନୟାଗଡ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୦ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୦୯
- ନୂଆପଡା: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୨୭
- ପୁରୀ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୩ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୧
- ରାୟଗଡା: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୯ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୨୯
- ସମ୍ବଲପୁର: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୨ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୭
- ସୋନପୁର: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୧ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୦୭
- ସୁନ୍ଦରଗଡ: ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୪୯ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୩୩
