ହାର୍ଟ-ଆଟାକ ରିସ୍କ କମ କରିବ ଏହି 7ଟି ଅଭ୍ୟାସ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି 7ଟି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସରଳ 7ଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ।
Heart health habits, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ କାରଣରୁ ଆଜିକାଲି ବହୁ ଲୋକ ହୃଦୟ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ୱାଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 180 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୃଦରୋଗରେ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସଠିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି 7ଟି ଟିପ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ପୌଷ୍ଟିକ ଜଳଖିଆ:
ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ କରିବା ଦ୍ବାରା ହୃଦ୍ଘାତର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । nhlbi.nih.gov ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଫଳ, ଓଟ୍ସ, ବାଦାମ, ମଞ୍ଜି ଆଦିକୁ ସାମିଲ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏ ଗୁଡିକ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ ବ୍ୟାୟାମ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ବାରା ହୃଦୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ । ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଅତିକମ୍ରେ 50 ମିନିଟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣ ଜିମ୍ ଯାଉନଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟର ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ବାରା ହୃଦରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
ଚିନି ଓ ଲୁଣ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଚିନି ଓ ଲୁଣ ସେବନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଅଧିକ ଲୁଣ ରକ୍ତଚାପ ବଢାଇଥାଏ । ଅଧିକ ଚିନି ସେବନ ଦ୍ବାରା ହୃଦରୋଗ ଓ ମେଦବହୁଳତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ହୃଦୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହୃତପିଣ୍ଡ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପଡିଥାଏ । ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ଓ ସୋଡ଼ା ଆଦିର ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଚିନି ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ବଢାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ରୀନ ଟି' କିମ୍ବା ସାଧାପାଣି ପିଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।
କମ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ:
ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି ଶରୀର ଉପରେ ଚିନ୍ତାର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ବହୁ ସମୟ ଧରି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତଚାପର ପରିମାଣ ବଢିଥାଏ । ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆପଣ ଦୈନିକ 10 ମିନିଟ ସମୟ ଦେଲେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିପାରିବେ ।
ମନଖୋଲା ହସନ୍ତୁ:
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହସିବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ ବୋଲି ? ହସିବା ଦ୍ବାରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ କମ୍ ହେବା ସହିତ ରକ୍ତସଞ୍ଚାଳନରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି । ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ମନଖୋଲା ହସି ଖୁସିରେ ରହିବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
ନିଜ ଚେୟାରରୁ ଉଠନ୍ତୁ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ । ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଠି ଚଲାବୁଲା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଡେସ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ହୃତ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟରେ ଏପରି ବ୍ରେକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
