Exclusive: ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀରୁ କିପରି ବଢୁଛି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ? ଡ.ରାକେଶ ପାରିଖଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର
ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଘିଅ, ମିଠା ଆଦି ଖାଇବାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସେବନ କରିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
Published : April 24, 2026 at 1:27 PM IST
ଜୟପୁର: ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହାର କାୟା ଧିରେ ଧିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମେ ଏହି ରୋଗ ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବାର ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ତାହା ରାଜସ୍ଥାନର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଠାକାର ଜଣାଶୁଣା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ରାକେଶ ପାରିଖ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରୋଗ ବଢିବା ପାଇଁ ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ ଅଟେ । ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଗତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ବଢୁଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଚିନ୍ତା:
ଡ. ପାରିଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ସହରରେ ବେଶି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଓ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବରୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ 50 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା କମ୍ ବୟସ୍କ ଯୁବପିଢି (25-35 ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ମେଦବହୁଳତା ହିଁ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ନୁହେଁ । ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ, ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭଳି କାରଣ ପାଇଁ ପତଳା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଘିଅ, ମିଠା ଆଦି ଖାଇବାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି । ଯଦି ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସେବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
ସହରୀକରଣର ପ୍ରଭାବ:
ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସହରୀକରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଲୋକ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜଡ୍ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ, କମ୍ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ବ୍ୟବହାର ଡାଇବେଟିିସ୍ ମାମଲାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବ:
ଡ. ପାରିଖଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିବା ଜଣାପଡୁଛି । ମଧୁମେହ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁ ରହିବା, ଜଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ, ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆଦି କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି । ଗରମ ଓ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ସେବନ ସହିତ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ପରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ ସାଜିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ:
ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ଥାନରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଇବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଇବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରୋଗକୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ ହୃଦୟ ରୋଗ, କିଡନୀ ଫେଲ୍ ଓ ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିବା ଦ୍ବାରା ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ।
ଏପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା:
ଡ. ପାରିଖଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇବେଟିସର ଚିକିତ୍ସା ବହୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମନିଟରିଂ (Continuous Glucose Monitoring (CGM)) ଭଳି ସୁବିଧାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିଛି । ଏହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସ ସ୍ତରର ଔଷଧ ଏହି ରୋଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର, ସ୍କୁଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଭୂମିକା:
ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ରାକେଶ ପାରିଖଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବଢୁଥିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର, ସ୍କୁଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପଲିସି ଓ ନିୟମିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିୟମିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିପାରିବା । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ମାନଙ୍କରେ ଫିଟନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ଓ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆଦିର ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସାମୁହିକ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ରୋଗର ମୁକାବିଲା ସମ୍ଭବ ।
ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଣ ଚିନି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ?
ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିନି ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଚିନି ସେବନର ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଜଟିଳତା ବଢିଥାଏ । ତେଣୁ ମଧୁମେହରେ ଶିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ, ମିଠା ପାନୀୟ ଓ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଫଳରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନିକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରିପାରବେ । ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ପତଳା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମଧୁମେହ!
ଡକ୍ଟର ପାରିଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ମେଦବହୁଳତାର ରୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପତଳା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ କେଉଁ କାରଣ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ....
ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ରକ୍ତରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହିତ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହି ରୋଗର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ।
କେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ?
ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜୀବନଶୈଳୀ ଜନିତ ସମାନ ଅଭ୍ୟାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା....
ଗରମ ଓ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରେ ମଧୁମେହରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ?
ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ଗରମ ଓ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପାରିଖ କହିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା, ଶରୀରକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ, ମିଠା ଆଦି ଖାଦ୍ୟକପ ବର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସକାଳ ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବାଜରା, ଯଅ ଭଳି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଶସ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନିଦ୍ରା ନେବା ଦ୍ବାରା ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ।
ରାଜସ୍ଥାନର ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିପଦ:
ରାଜସ୍ଥାନର ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ପାରିଖ କହିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନର ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟରେ ଘିଅ ଓ ଚିନିର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଠା ମଧୁମେହର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଦେଇଥାଏ । ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଘିଅ ସେବନ ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ଓ ମେଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଚୁରମା, ଘେୱର, ମାଲପୁଆ ଓ ଅନ୍ୟ ମିଠାର ନିୟମିତ ସେବନ ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ସ୍ତରକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ଡାଇବେଟିସ୍ ହୃଦୟ, କିଡନୀ ଓ ଆଖିକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ?
ଡକ୍ଟର ପାରିଖ କହିଛନ୍ତି ମଧୁମେହ କେବଳ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ । ଏହା ହୃଦୟ, କିଡନୀ ଓ ଆଖି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ବଢି ରହିବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତନଳୀ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହୃଦରୋଗର ସମସ୍ଯା ବହୁ ଗୁଣା ବଢିଯାଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଡନୀକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥାଏ । ଆଖି ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବା ଦ୍ବାରା ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଭଳି ସମସ୍ଯା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।