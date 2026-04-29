Exclusive Interview: ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ସହିତ ଅନ୍ତଃନଳୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଲିଙ୍କ୍ ? ଏମିତି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାକେଶ କଳ୍ପଲା

ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ରାକେଶ କଳ୍ପଲା ଅନ୍ତଃନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭିସେରାଲ୍ ଚର୍ବି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାରେ କିପରି ସହାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

Top Gastroenterologist Dr. Rakesh Kalpala
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ରାକେଶ କଳ୍ପଲା
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 5:43 PM IST

ଡାଇବେଟିସ୍‌କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଓ ଇନ୍‌ସୁଲିନର ରୋଗ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଡ଼ାକ୍ତର ଏହାକୁ ଏକ ଜଟିଳ କାହାଣୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଶରୀରର ଅନ୍ତଃନଳୀ, ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହର୍ମୋନ, ମେଦ ଓ ଏପରିକି ଶରୀରରେ ଥିବା ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ମଧୁମେହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଡାଇବେଟିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଅବସରରେ ଆମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଓ କୋଲୋନୋସ୍କୋପି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ରାକେଶ କଳ୍ପଲାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ।

ଡ. ରାକେଶ କଳ୍ପଲା ଏସିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ (AIG Hospital) ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଏହା ସହିତ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡରୁ ମେଡିକାଲ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିରେ (ଡି.ଏନ୍.ବି) ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାର ଅନୁଭବ ଓ 10,000ଟି କେସ୍ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ସେ ନିଜର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା...

Q 1. ମଧୁମେହ କେବଳ ଶର୍କରା ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି । ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ତଃନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ମଧୁମେହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ?


ବହୁ ଲୋକ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍‌କୁ ଶରୀରରେ ଯକୃତରୁ ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅନିୟମିତତା ଭାବିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଅନ୍ତଃନଳୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ବଡ଼଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଇନ୍‌କ୍ରେଟିନସ୍ ଭଳି ହର୍ମୋନ୍ ଯଥା GLP-1 ଓ GIP ଭଳି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଓ ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ । ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ମଧୁମେହ ଓ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ହର୍ମୋନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତଃନଳୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାନ୍ଥ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବା ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଗ୍ରହଣୀ (duodenum) ଏହି ସବୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରିପାରିନଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରରେ କମ୍ ସ୍ତରରେ ଜ୍ବଳନ (low-grade inflammation) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତଃନଳୀରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ । ଏହି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ । ଅତଏବ ଅନ୍ତଃନଳୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ ।

Q 2. ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଭଳି ମେଟାବୋଲିକ୍ ରୋଗରେ ଅନ୍ତନଳୀର ମାଇକ୍ରୋବାଇଓମ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି କି?


ହଁ, ନିହାତି ଭାବେ । ଅନ୍ତଃନଳୀର ମାଇକ୍ରୋବାଇଓମ୍ (ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପରିମାଣର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ) ଆମର ପାଚନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଏକ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପରିମାଣର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରୀ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଥାନ୍ତି । ଶରୀରରେ ସନ୍ତୁଳନର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଲେ ଅପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଓ ବିଫିଡୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଭଳି ଉପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅନ୍ତନଳୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଯେବେ ଏହି ଉପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଅପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ (toxins) କ୍ଷରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଆମର ରକ୍ତଧାରାରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ । ଏହି ଟକ୍ସିନ୍ ଆମ ଶରୀରର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଡାଇବେଟିସ୍, ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓ ପାଚନ ଜନିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାଇକ୍ରୋବାଇଓମ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

Q 3. ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଭିସେରାଲ୍ (visceral) ଚର୍ବି ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ କି ?

ଭାରତ ଡାଇବେଟିସ୍ କ୍ଯାପିଟାଲ ଭାବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି । ହେଲେ ବହୁ ଡାଇବେଟିସ୍‌ରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ନୁହଁନ୍ତି । ଭାରତୀୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଟ ନିକଟରେ ଚର୍ବି ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ଓବେସିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପତଳା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚର୍ବି ପେଟ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାରେ ଲାଗେ ।

ଶରୀରରେ 2 ପ୍ରକାର ମେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ

  1. ସବ୍‌କ୍ୟୁଟାନେଅସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ (Subcutaneous fat): ଚର୍ମ ତଳେ ମେଦ ରହିଥାଏ

2. ଭିସେରାଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ (Visceral fat): ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଚାରିପଟେ ମେଦ ଜମିବା

ଭିସେରାଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବିପଦଜନକ ଅଟେ । ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ ଓ ଅନ୍ତଃନଳୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଚାରିପଟେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମେଦ ସାଇଟୋକାଇନ୍ସ (cytokines) ଭଳି ଜ୍ବଳନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କେମିକାଲ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ଜ୍ବଳନ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନିୟମିତ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଭିସେରାଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଅଟେ ।

Q 4. ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଗବେଶଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭିସେରାଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକସିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ?


ହଁ ଏହି ଦିଗରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଡ୍ୟୁଡେନୋପାଥି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିକଶିତ ହେଉଛି । ଏହା ଶରୀରରେ ଗ୍ରହଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଗବେଷକ ଏହାକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତଃନଳୀ ବହୁ ଜଟିଳ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଏହାକୁ ଏଣ୍ଟେରିକ୍ ସ୍ନାୟବିକ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦର ହର୍ମୋନ୍ ସେରୋଟୋନିନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଆମ ଶରୀରର 85% ସେରୋଟୋନିନ୍ କେବଳ ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରହଣୀରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମର ଗବେଷଣା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରହଣୀର ପରସ୍ତକୁ ବଦଳାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡୁଏଡେନାଲ୍ ମ୍ୟୁକୋସାକୁ ଆବ୍ଲେଟିଂ ବା ମୃଦୁ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତଃନଳୀର ପରସ୍ତକୁ ପୁନଃଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ ସଠିକ ହୁଏ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଓମ୍ ପୁନଃ ଗଠିତ ହୁଏ । ଏହା ସହିତ ଏଣ୍ଟେରିକ୍ ସ୍ନାୟବିକ ତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମେଦବହୁଳତା ଓ ଭିସେରାଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍‌କୁ ସଠିକ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।

Q 5. ଏହି ଗବେଶଣା ଏବେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ?
ଏହି ଗବେଶଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍‌ର ଫେଜ୍ 3 ଓ 4ରେ ରହିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା । ବିଜ୍ଞାନ ଧୀର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢେ । ତେଣୁ ହୋଇପାରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ଯଦି ଏହାର ଫଳାଫଳ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକସ୍ତରରେ ବ୍ୟବାହର କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।

Q 6. ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ଓଜନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ପେଟ ନିକଟରେ କାହିଁକି ମେଦ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ?

ଏଥିପାଇଁ ବହୁ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।

ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପେଟ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଂଶରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଆସିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମର ଶରୀର ଆକୃତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଚର୍ବି ଶରୀରର ତଳଭାଗରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପେଟ ଚାରିପାଖରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇଥାଏ । ତୃତୀୟତଃ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ସମେତ ଜୀବନଶୈଳୀ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଜେନେଟିକ୍ସ, ଶରୀର ଗଠନ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ।

Q 7. ଆପଣ ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ମଧୁମେହ ପରିଚାଳନାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ?

ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି, ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସିଉଚରିଂ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପେଟର ଆକାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ । ବିନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ, କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ବିନା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଡେ-କେୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଇଣ୍ଟ୍ରାଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବେଲୁନ୍ ରଖିବା, ଯାହା ପେଟରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଭୋକ କମ୍ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆମର ନିକଟରେ ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଗ୍ରହଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ । ଯାହା ମେଟାବୋଲିକ୍ ହର୍ମୋନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ । ତେଣୁ କିଛି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମେଟାବୋଲିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

Q 8. ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଚିକିତ୍ସା, ପାରମ୍ପରିକ ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ?

ପାରମ୍ପାରିକ ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଚନନଳୀକୁ କାଟି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ:

  • ସ୍ଲିଭ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରେକ୍ଟୋମୀ ପେଟର କିଛି ଅଂଶକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ
  • ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇପାସ୍ ଦ୍ବାରା ଅନ୍ତଃନଳୀକୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ମିଳିଥାଏ

ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥାଏ । ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ । ଏହା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବେ କରିଥାଉ । ଏହା ଦ୍ବାରା କୌଣସି ବାହ୍ୟ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ । କ୍ଷତ ଭରଣା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ ।

Q 9. GERD କିମ୍ବା କ୍ରନିକ୍ ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ, ଏବେ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । GERD ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ?

GERD ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏସୋଫେଜିଆଲ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ରୋଗ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ହାକୁଟି ଆସିବା, ଡରିଯିବା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ହୃଦୟରେ ଜ୍ବଳନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ । ପେଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ (ଅନ୍ତନଳୀ) ଭିତରକୁ ଏସିଡ୍ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ GERD ହୁଏ । ପେଟ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏସୋଫେଜିଆଲ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ନାମକ ଏକ ଭାଲଭ୍ ରହିଛି। ପେଟରେ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ହୁଏ ଓ ଏହି ଭାଲଭ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ତେବେ । ମେଦବହୁଳତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିପଦ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ପେଟର ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି, ପେଟ ଏବଂ ଭାଲଭ୍ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏସିଡ୍ ଉପରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

Q 10. GERD, ମେଦବହୁଳତା ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ?


ହଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ମେଦବହୁଳତା ପେଟ ଅଂଶରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । GERDରେ ପୀଡିତ ଲୋକେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁଥର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ମେଦବହୁଳତା, ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଓ ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଡାଇବେଟିସ୍ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଯେବେ ଏହା ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ନାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀମା ହେବାକୁ ଲାଗେ ।

Q 11. ଡାଇବେଟିସ୍ କିପରି ଆମର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ?


ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମ ଶରୀରର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ 'ଡାଇବୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁରୋପାଥି' କୁହାଯାଏ । ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋପେରେସିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତନଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ 30 ରୁ 90 ମିିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋପେରେସିସ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପେଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଲି ହୁଏ । ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ରିଫ୍ଲକ୍ସ, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ଅସହଜତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ GERD ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀତ ।

Q 12. ବହୁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କିପରି ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ?


ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଔଷଧ ମୁଖ୍ୟତଃ ପେଟ ଖାଲି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀମା କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହା କୁତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋପେରେସିସ୍ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ଭୋକ ହୋଇନଥାଏ । ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ହେଲେ ଏହା ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ବା GERD ଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

Q 13. ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ଉପକାରୀ ?


ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ (Intermittent fasting) ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ । ଏହା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାୟକ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ସର୍କାଡିଆନ୍ ରିଦମ୍ (circadian rhythm) ନାମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁ୍ଖ୍ୟ ଅଟେ । ଯାହା ଶରୀରର ପ୍ରକୃତିକ ସମୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଲୋକେ ରାତିରେ ବେଶି ଡେରିରେ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଡାଏଟ୍‌ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ ।

Q 14. ଡାଇବେଚିସ୍ ଓ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ ?


ବ୍ୟାୟାମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ଅଟେ । ବହୁ ଲୋକ ଏରୋବିକ୍ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଥା: ଚାଲିବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କିମ୍ବା ଦୌଡିବା । ଏହା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ । ମାତ୍ର ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ମସଲ୍ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ସାକ୍ରୋପେନିକ୍ ଓବେସିଟିରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଓଜନ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନେ ମେଦ ବଦଳରେ ମାଂସପେଶୀ ହରାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏରୋବିକ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସାଧାର ଭାବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାପ୍ତାହିକ 150 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ସହିତ 2ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଉଚିତ । ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟମିତ କରିବା ସହିତ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Q 15. ଯଦି କେହି ମେଦହବହୁଳତା ଓ ଡାଇବେଟିସ୍‌ର ଶିକାର ସେମାନେ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ?


ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ସେହି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଔଷଧ ଓ ପରାମର୍ଶ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଦିଗାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ । ଆପଣ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ମେଟାବୋଲିକ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଯାଇପାରିବେ... ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ବିଭାଗରେ ପରାମର୍ଶ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ...

  • ଡାଇବେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟ
  • ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ
  • ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲିଷ୍ଟ

ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରିବ ।

Q 16. ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍‌ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ପରାମର୍ଶ ?


ଏଠାରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଲୋକେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଥିରେ ପରିବା, ଫଳ ଓ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରୋସେସ୍‌ଡ ଖାଦ୍ୟ, କମ୍ ଶ୍ବେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିୟମିତତା, ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ସହିତ ଚିନ୍ତା ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିଶେଷ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଶୋଇବା ଆମ ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ

(ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ETV ଭାରତର ମଧୁମେହ ବିରୋଧରେ ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ।)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମଧୁମେହ ଓ ମଦ୍ୟପାନ: ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା...

ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢି ଉପରେ ମଧୁମେହ ପ୍ରଭାବ: ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ସତର୍କ

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ...

Exclusive: ଭାରତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ...

