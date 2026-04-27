Exclusive: କାହିଁକି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କବଳିତ କରୁଛି ମଧୁମେହ ? ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର
ମଧୁମେହ ରୋଗ ଥରେ ହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡେ । ରୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ବିପଦ ବଢିବାରେ । ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ।
Published : April 27, 2026 at 9:20 AM IST
କଟକ: ଦିନ ଥିଲା ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗକୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଆଉ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ହୋଇନାହିଁ ମଧୁମେହ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଲାଣି । ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ମଧୁମେହ ? ଏହାର କାରଣ କଣ ? ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଲେ କିପରି କରିବେ ଚିକିତ୍ସା ? ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ୍, କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ?
ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀ: ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି । ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ ନଥିଲେ । ଗତ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକେ ଡାଇବେଟିସ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେଲେ । ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ନୀରିକ୍ଷା ପରେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ । କିଛି ଦିନ ଗଲା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ । ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମରେ ଅନିୟମିତତା ଡାଇବେଟିସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଦିନକୁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ କାଟୁଛନ୍ତି । ଶାରିରୀକ ବ୍ୟାୟାମ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ?
ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀ: ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ କୁହାଯାଏ । ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । କୌଣସି କାମ ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଥିଲେ । ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବା ଏପରି ସବୁ କାମରେ ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା । ଫଳରେ ଯାହା ବି ଖାଉଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେବା ସହ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ବଢିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ କମି ଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଛି । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଭି ଦେଖିକି ଡାଇବେଟିସ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା କରି ଡାଇବେଟିସ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ହେଉନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା...ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ବଡ଼ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ?
ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀ: ଶତକଡା 4.5 ପ୍ରତିଶତରୁ 10 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ବାହାରୁଛି । 100 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 4ରୁ5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦା, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ସହଜରେ ମିଳି ଯାଉଛି । ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଡାଇବେଟିସ ବଢୁଛି, ମେଦ ବହୁଳତା ବଢୁଛି । ଏହା ବାଦ୍ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା । ଲୋକେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ । ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ ଥିବା ଜଣାପଡୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଏହାର କାରଣ କଣ ?
ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀ: ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଅର୍ଥ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଡାଇବେଟିସ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ତାହା ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଉଛି । ବିନା ପରିଶ୍ରମର ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: 20ରୁ 40 ବୟସ୍କ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢୁଛି କି ?
ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି । ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଲୋକେ ସଚେତନ ହୋଇ ଡାଇବେଟିସ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କି ?
ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀ: ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ । ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ଫଳରେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ । ଶରୀରରେ ଯଦି ଘା’ ହୁଏ ତାହା ଶୁଖିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଡାଇବେଟିସ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଶାରିରୀକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥାନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଡାଇବେଟିସ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ରହିବା ଉଚିତ୍ ?
ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍ଗ ଦ୍ବିବେଦୀ: ଉଚିତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା । ସକାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ 45 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ୍ । ଏସବୁ କରିବା ସହ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଅଗ୍ନାଶୟରେ ଇନସୁଲିନ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନହୋଇପାରିବାରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା- ଖାଦ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ।
ଡାଇବେଟିସ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ ?
- ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା
- ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା
- ଓଜନ କମିବା
- ଘା’ ଶୀଘ୍ର ନଶୁଖିବା
- ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗି
- ଅଧିକ ଭୋକ ଲାଗିବା
ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
- ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
- କୋଲଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବା
- ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ ନକରିବା
- ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବା
- ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା
- ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଟିଭି ଦେଖିବା
- କମ୍ ଶୋଇବା
- ନିଶା ସେବନ କରିବା
- ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିିଁ
କଣ କରିବେ ?
- ସୁଷମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ
- ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 45 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ
- ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ
- ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ
SCB ମେଡିକାଲରେ YDR (Young Diabetic Registry):
ଦିନକୁ ଦିନ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ମଧୁମେହ ରୋଗର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ୟଙ୍ଗ ଡାଇବେଟିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲା ଯାଇଛି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସ ପିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଉଛି ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିବା । କାରଣ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ରୋଗୀ ପ୍ରାୟ କମ ବୟସରୁ ଏହାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ କେବଳ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା...କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧୁମେହର ଶିକାର କରାଇପାରେ । ସଚେତନତା ହିଁ ସୁସ୍ଥତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର । ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାରିବ ରୋଗ, ଜିତିବ ଜୀବନ ।