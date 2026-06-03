ETV Bharat / health

ଅତ୍ଯଧିକ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି ? ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ହୋଇପାରେ ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ

ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ 'ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ' କୁହାଯାଏ । ଶରୀରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ...

Excessive water intake may lead to Water intoxication
ଅତ୍ଯଧିକ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି? ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ହୋଇଯାଇପାରେ ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WATER INTOXICATION EFFECT , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ଗହଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ । ଏହା ଆମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୁଏ । ଖରାଦିନରେ କୁହାଯାଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ । ମାତ୍ର ମାତ୍ରାଧିକ ପାଣି ଶରୀରର ଉପକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅପକାର କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହାକୁ 'ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ' (Water Intoxication) କୁହାଯାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

'ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ' କଣ?

ଶରୀରରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ 'ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ' କୁହାଯାଏ । ଆମେ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀର ଅତ୍ଯଧିକ ପରିମାଣର ଜଳକୁ ଝାଳ ଓ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଏହା ଶରୀରରେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାର ଜଳକୁ ବାହାର କରିପାରିନଥାଏ ।

ଶରୀରରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ?
କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତ ଓ କୋଷିକା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

  • ସୋଡିଅମ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ:
    ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତରେ ସୋଡିୟମ୍ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଲବଣ ହ୍ରାସ ପାଏ । ରକ୍ତରେ ସୋଡିୟମ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ହାଇପୋନାଟ୍ରିମିଆ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
  • କୋଷ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗେ:
    କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୋଡିୟମ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ରକ୍ତରେ ସୋଡିୟମ୍ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଜଳ ଶରୀରର କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ଫଳରେ ଶରୀରର କୋଷରେ ପାଣି ଜମିବା ସହିତ ଏହା ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।
  • ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
    ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କୋଷିକାରେପାଣି ଜମିବା ଓ ଫୁଲିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ମାତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପାଣି ଜମି କୋଷିକା ଫୁଲିବା ଦ୍ବାରା ଖପୁରୀର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ରୋଗୀର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଲୋକ କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଓ ବିଚାର କରିବା କ୍ଷମତା ହରାଇଥାଏ । ପରିଶେଷରେ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ହରାଇଥାଏ ।

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537231/

Source:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3924712/

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଖରାଦିନେ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ, ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଶରୀର

ସକାଳେ ଚା' କଫି ନପିଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି Herbal Tea, ଶରୀରକୁ ମିଳିପାରେ ଏସବୁ ଉପକାର

ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଭଲ ନା ଖରାପ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)

TAGGED:

WATER INTOXICATION
HEALTH TIPS
ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ
କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର
WATER INTOXICATION EFFECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.