Monsoon Manual Campaign: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳାଇଛି ମୌସୁମୀର ଚକ୍ର, ବଢାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା
ଆସାମ ବନ୍ୟାଠୁ ନେଇ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡେଙ୍ଗୁ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ମୌସୁମୀ ଚକ୍ରକୁ ବଦଳାଇଛି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ।
Published : July 21, 2026 at 4:38 PM IST
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୌସୁମୀ ଚକ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । କେଉଁଠି ପାଗ ଶୁଖିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର । କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସପ୍ତାହର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ମାଟି ଫାଟି ଆଁ । ମୌସୁମୀ ଚକ୍ର ବଦଳିବା କାରଣରୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି । ଫଳସ୍ବରୂପ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ପାଣି ଜମି ରହିବା କାରଣରୁ ଡେଙ୍ଗୁ, ମାଲେରିଆ ପରି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏପରିକି କିଛି କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ମଶା ବଂଶ ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଏଥିରୁ ହେଉଥିବା ରୋଗ ଯେପରି ମାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢିଯାଇଥାଏ ।
ଏହିପରି ଭାବେ ପାଣି ଜମି ରହିବା କାରଣରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା କାରଣରୁ ଡେଙ୍ଗୁ, ମାଲେରିଆ, ହଇଜା, ଟାଇଫଏଡ ଓ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ବିପଦକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପରି ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ ।
ଏହି କାହାଣୀ ETV Bharatର ମୌସୁମୀ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଏଡିଟୋରିଆଲ ସିରିଜର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏହି ସିରିଜରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିପରି ମୌସୁମୀ ଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉଭା ହେଉଛି । ଏଥିରେ ଆସାମ, କେରଳ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ । ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯିବ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିପରି ରୋଗକୁ ବଢାଇଛି । ଯାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏମରର୍ଜେନ୍ସି ପାଲଟିଛି ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି:
ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣିପାଗ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଡେଙ୍ଗୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଡିସ୍ ମଶା କାମୁଡିବାରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମଶା ସଫା ଓ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ । ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ହେଉଛି -
- ଜ୍ବର ହେବା
- ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଓ ମାଂସପେଶୀରେ ଦରଜ ହେବା
- ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଗତ 5 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଲେଷଣ କରାଯାଏ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କାରଣରୁ ମାଲେରିଆ ପରି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦେଶ ଯେପରି ଏକ ମହାମାରୀ ସହ ଲଢୁଛି । ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କରାଯାଉନାହିଁ । ଅଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେପରି, ଡାଇବେଟିସ, ଉଚ୍ଚରକ୍ତଚାପ, ହୃଦୟ ରୋଗ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବା ଫଳରେ ଗଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡେ ।
ବିୱେଡି ସାହ୍ୟାଦ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିସିନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶିଶିର ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସ୍ବରେଜ ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ଟାଇଫଏଡ, ହଇଜା, ହେପାଟାଇଟିସ A ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ବିପଦ ବଢିଯାଇଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାପମାତ୍ରା ରହିବା କାରଣରୁ ମଶାଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସହର, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇରହିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ପାଣି ସ୍ବରେଜ ପାଣିରେ ମିଶିବା ଫଳରେ ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।’
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ରୋଗ ବଦଳିବାର ସ୍ବରୂପ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ର ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେଉଛି ସେହିପରି ଭାବେ ରୋଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି ।
ପୁଣେର ଇମାନଦାର ମଲ୍ଟିସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଶ୍ରୁତିକା ଗବଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରହି ରହି ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ମଶା, ପାଣିରେ ବଢୁଥିବା ଜୀବାଣୁଙ୍କ ବଢିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପାଣି ଜମା ହୋଇଥାଏ । ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପିଇବା ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବଢିଥାଏ ।
କାହିଁକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ ?
ବର୍ଷା ଦିନ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟର ଦିନ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ ହେଉଥାଏ । ତେଣୁ ଏପରି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରିଆ, ନିମୋନିଆ ଓ ମଶାରୁ ହେଉଥିବା ରୋଗ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଶାରୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର, ସଠିକ ସମୟରେ ଟୀକାକରଣ ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଥାନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ଶିଶୁଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ । କୁପୋଷିତ ଶରୀରରେ ନିମୋନିଆ, ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ଯଦିଓ ସୁସ୍ଥ ଓ ଟୀକାକରଣ କରିଥିବା ଶିଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ।
ଆସାମର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ସିଂଘଲ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁ । ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଔଷଧ ମହଜୁଦ କରିବା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସଠିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ।
ବିହାରରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେବଳ ମଶା ବାହିତ ରୋଗରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ, ଜ୍ବର, ଫ୍ଲୁ, ଟାଇଫଏଡ, ହେପାଟାଇଟିସ ଏ, ହେପାଟାଇଟିସ ଇ ମାମଲା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ରୋଗ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣଙ୍କ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଜଡିତ ଅଟେ । ତେବେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପାଣି ଏସବୁ ବିପଦକୁ ବଢାଇଥାଏ । ମୁଙ୍ଗେର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦାବି ଓ ବାସ୍ତବତା ଏହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ବର ୱାର୍ଡ, ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ମାନକ ଅନୁପାଳନରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ।
ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଡେଙ୍ଗୁ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାୟରୋସିସ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବନ୍ୟା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ ଓ ନାଗପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ରୋଗ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଂକ୍ରମିତ ପଶୁ, ଓ ଦୂଷିତ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି ।
ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି ଯେ, ମଶାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ୍ ପଡିନଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗରିବ କି ଧନୀ । ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜମି ରହିଥିବା ସଫା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ତାମିଲନାଡୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେପରିକି ବାସନରେ ପାଣି ଜମା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାତ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଟାଙ୍କିକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଝରକାରେ ଜାଲି ଲଗାନ୍ତୁ । ଜ୍ବର ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।
କେରଳର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କେରଳରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଏଥିସହ ଶତାଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି । କୋଝିକୋଡ, ୱାୟନାଡ ଓ ମଲ୍ଲପ୍ପୁରମ ସବୁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦୂଷିତ ପାଣି ଓ ସ୍ବଚ୍ଛତା ନରହିବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।
ମୌସୁମୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ:
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ହୋଇରହିନାହିଁ । ପାଣି ଜମି ରହିବା କାରଣରୁ ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ରୋଗର ବିପଦକୁ ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ ।
ତେବେ ଭଲ କଥା ଏହା ଯେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ହେଉଥିବା ରୋଗରୁ ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ । ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏସବୁ ନିରାକରଣ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ବର୍ଷା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ହେବ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ।