ମଧୁମେହକୁ ନେଇ ETV Bharatର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ: ଜଣାଶୁଣା ଡାକ୍ତର ଓ ଅସଲ ଜୀବନର କାହାଣୀ...
ଇଟିଭି ଭାରତର ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଅଭିଯାନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।
Published : April 20, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 2:59 PM IST
ETV BHARAT AGAINST DIABETES , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଭାରତ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧୁମେହ(DIABETES) ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ETV Bharatର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମଧୁମେହ ଅଭିଯାନର କାହାଣୀ । କାରଣ, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ବହୁତ କମ୍ ଲ୍ୟାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ମଧୁମେହ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଚାଷୀ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବିତ । ଯାହାର ମୂଳ କାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କୁପୋଷଣ, ଜେନେଟିକ୍ସ, ଚାପ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମେଟାବୋଲିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ମଧୁମେହ ଆଉ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳର ଏକ ରୋଗ ନୁହେଁ । ସମଗ୍ର ଭାରତରେ, ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନିରନ୍ତର ଯାତାୟାତ, ଫାଷ୍ଟ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାପ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ । ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ସମୃଦ୍ଧ, ଉତ୍ସବମୁଖୀ ଖାଦ୍ୟ (ବଟର, କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପରିଷ୍କୃତ ଗହମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ) ମେଟାବୋଲିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଚାଉଳ ଏବଂ ଆଳୁ ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଶ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ମଧୁମେହ: ଦିନେ ଥିଲା ବିରଳ ଏବେ ଘରେ ଘରେ :
ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧୁମେହକୁ ବିରଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପର୍ବତମାଳାରେ (ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଲିଥାନ୍ତି ) ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧୁମେହ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ବିସ୍ମିତ । ଏହି ରୋଗ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବାରେ ମାହିର ଅଟେ । ETV Bharatର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ।
ଦୃଷ୍ଟି ଓ ମିଶନ:
ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ ସହ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାର ମିଶନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଡ଼ । ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଡର ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଠିକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର, ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଆଧାରିତ ଭିଡିଓ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଅସଲ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ । ETV Bharatର ଏହି ଅଭିଯାନ ଭାରତରେ ଡାଇବେଟିସ ସଙ୍କଟ ସହ ଲଢିବାକୁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ:
ଇଟିଭି ଭାରତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛି, ଯେ କୌଣସି ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ସେହି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବା । ଯିଏ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମର ଏହି ଅଭିଯାନର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଡାକ୍ତର ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ଇଏ ଏଭଳି ଜଣ ଡାକ୍ତର ଯିଏକି ଦଶକ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ଗୃହରେ, ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅନୁଭବରୁ ଡାଇବେଟିସ ପାର୍ଟନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଡି.ବି.ମୋହନ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ମଧୁମେହ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅତି ସହଜରେ ମଧୁମେହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାମ ଏହି ଅଭିଯାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାମନାକୁ ଆଣିଥାଏ ଯେ, କଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ମଧୁମେହର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହା ହୋଇଥାଏ ? ଏହାପରେ ଡ. ଅନୁପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମ ଆସେ, ଯିଏ କି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଲୋକଙ୍କ ମେଟାବଲିକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ରୋଗ ସହ ଜଡିତ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ତାଙ୍କ ମତ ଚ୍ୟାଲେ଼ଞ୍ଜ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେବଳ ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।
ଏହି ଅଭିଯାନର ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ଟିସ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ରେଡ୍ଡୀ । ଯିଏକି ଡାଇବେଟିସ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ରେଡ୍ଡୀ ଏଭଳି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ କି ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ନୂଆ ଅନଭୂତି ଶୁଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମଧୁମେହକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯାନ ଏଆଇଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର ରାକେଶ କଲାପାଲାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମେଟାବୋଲିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ । କଲାପାଲାଙ୍କ କାମ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି (ପେଟରୋଗ ) ଓ ମେଟାବୋଲିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୋଡରେ ଛିଡା ହୋଇଛି । ସେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ମୋଟାପଣ ଓ GERD ଭଳି ରୋଗ ମଧୁମେହ ବିପଦ ସହ କିଭଳି ଜଡିତ ତାହାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ।
ମଧୁମେହରୁ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ‘ଡାଇବେଟିକ ରେଟିନୋପନ୍ଥୀ’ ଯାହାକି ଆଖିର ରେଟିନାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛେୋଟ ରକ୍ତ ବାହିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ସଠିକ ସମୟରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାର ବି ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ରୋଗର ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ.ଚିତ୍ରା ଜୟଦେବ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ।
କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଆଲୋଚନାରେ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଯୋଡିଥଏ । ଗୁଜୁରାଟରେ ଡା. ଭଗୀରଥ ସୋଲାଙ୍କୀ ପାଖାପାଖି ତିନି ଦଶକର କ୍ଲିନିକାଲ ଅନୁଭବର ବ୍ୟବହାର କରି ଡାଇବେଟିସ ସହ ଜଡିତ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରଥାନ୍ତି । ଡ. ରାଜେଶ ପାରିଖ ଯିଏ କି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ମଧୁମେହ ମାମଲାଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ।
ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇପ 1, ଟାଇପ 2 ଡାଇବେଟିସ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ରାୟପୁରର ଡାକ୍ତର ଅରୁଣ କଡିଆଙ୍କ ଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛର କାରଣକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମିଳିମିଶି ଭାରତରେ ଡାଇବେଟିସ ସ୍ଥିତିର ଏକ ପ୍ରକାର ବୌଦ୍ଧିକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଡାକ୍ତର ଏହି ରୋଗକୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯେଭଳିକି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ, ପୋଷଣ, ଏଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ରିନୋଲୋଜି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବା ସାଧାରଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ପ୍ରତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପଛରେ ଏକ ଏଭଳି ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ । ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ପାଇଁ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା: କଣ ଏହାକୁ ଠିକ କରାଯାଇ ପାରିବ ? ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କ୍ଲିନିକ, ୱେଲନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ମଧୁମେହରୁ ସୁସ୍ଥ’ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି । ସଠିକ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ମେଟାବଲିକ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବହୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଯୁକ୍ତି ବାଢନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କିଛି ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହିଥାଏ ।
ଟାଇପ 2 ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିନା କୌଣସି ଔଷଧରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ । ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମେଟାବଲିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ରୋଗ ଶରୀରକୁ ମାଡି ବସେ । ଏହି ଅଭିଯାନ ଏଭଳି ସତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଜଣାଶୁଣା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଏଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ରିନୋଲଜିଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ରୋଗ ଠିକ କରିବା ଏକ ବଡ ସଫଳତା ନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରୋଗ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନାମ ଦେବା ବୋଧହୁଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଠକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇପାରେ ।
ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀର ଦେଶ
ଭାରତରେ ମଧୁମେହର ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନାହିଁ । ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀର ଏକ ମେଳକ ଭଳି । ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଦ୍ବାରା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବୟସ ଓ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ମଧୁମେହ କିପରି ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି , ଯେଉଁଠାରେ ସହର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମେଟାବଲିକ ଫସି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏକ ଏଭଳି କାହାଣୀ ହେଉଛି ପଲ୍ଲବୀ ଉପାଧ୍ୟୟଙ୍କର ଯିଏ କି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି । ଗହମ ଓ ଚାଉଳ ଜାଗାରେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ତାଙ୍କର HbA1c ସ୍ତର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଆଉ ଜଣେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ପୂରା ଦିନ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଲୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀରୁ ଆଗକୁ ବଢି ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ଜଣାଶୁଣା ବିଶେଷଜ୍ଞ (ମଧୁମେହ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବେରିଏଟ୍ରିକ ସର୍ଜନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସାମିଲ)ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି
- ଭାରତୀୟମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରିକ ଭାବେ ମଧୁମେହ ପ୍ରତି କାହିଁକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ?
- ଶିଶୁ ଓ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ମାମଲା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ?
- ଟାଇପ 2 ଡାଇବେଟିସ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଚିନ୍ତାର କଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ?
- କଣ ପେଟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ମେଟାବୋଲିକ ରୋଗର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ?
- ପତଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ମଧୁମେହ ହେଉଛି ?
କିଛି ଗବେଷକ କମ ଜଣାଶୁଣା ଶ୍ରେଣୀ ଟାଇପ 5 ଡାଇବେଟିସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କୁପୋଷଣ ଓ କମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟଙ୍କ ମେଟାବଲିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡିତ ରହିଛି । ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେପରି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହି ରୋଗର ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତର ମଧୁମେହ ଓ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଯେଭଳିକି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, ହାଇପର ଟେନସନ ଓ ହୃଦଘାତ ସହ ଜଡିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ।
ଯଦି ଡାଇବେଟିସ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ତେବେ ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ ସମଗ୍ର କାହାଣୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ । ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 136 କୋଟି ବୟସ୍କ ପ୍ରଡାଇବେଟିସ ସହ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ ବିନା ଅନୁଭବରେ କୌଣସି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା ଭଳି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଅଧିକ ସମ୍ଭବ । ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଠକଙ୍କୁ ଏହି ଅଣଦେଖା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାର କଣ ଅର୍ଥ, ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିପରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡିବ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କଣ ସହଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକାଇ ଯାଇପାରିବ ।
ଭୋଜନ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରହେଳିକା
ଭାରତ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ଭୋଜନ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଜଟିଳତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଠାକାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ କେବଳ ପୋଷଣ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିଚୟ, ଭୂଗୋଳ, ଧର୍ମ ଓ ଇତିହାସ ସହ ଜଡିତ । ପଞ୍ଜାବରେ ଘିଅ ଲହୁଣୀ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପେଡା ଓ ଜିଲାପୀ ଭଳି ମିଠା ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଗହମ ରୁଟିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ । ତଥାପି ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ ବହୁ କମ ହେଉଥିଲା ।
ଏପରି କଣ ବଦଳି ଗଲା ? ଏହି ଅଭିଯାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଖୋଜିବ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଆଧାରିତ ଭୋଜନକୁ ପୁଣିଥରେ ଆପଣାଇବା ସହ ଗୁରମାର(ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଚିନିର ଶତ୍ରୁ) ଭଳି ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଧୁନିକ ମେଟାବଲିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହ କିଭଳି ଯୋଡି ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଡାଇବେଟିସ ରୁଟି ଭଳି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖାଯିବ । ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଆପଣା ଯାଇପାରିବ କି ?
ନିକଟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରକୋପ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କିଛି ଜୈବିକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । କଣ ବାପା ମାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଶିଶୁର ମେଟାବଲିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଥାଏ କି ? କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପିତାଙ୍କ ତମାଖୁ ସେବନ ଦ୍ବାରା ଏପିଜେନେଟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ଆଗାମୀ ପିଢି ଉପରେ ମଧୁମେହ ହେବାର ବିପଦ ବଢିଥାଏ । ଯଦି ଏହା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ଡାଇବେଟିସ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଯାଏ ।
ସମାଧାନତା ଜରୁରୀ :
ସମସ୍ୟା କେତେ ବି ଜଟିଳ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆଶାର କିରଣ ରହିଛି । ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଡାକ୍ତର, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ, ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମିଳିତ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟାୟାମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକେ ମେଟାବଲିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗକୁ ଏକ ଉପାୟ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି । କିଛି ଜଣ ଚେରମୂଳି ଚିକିତ୍ସା, ଆଧୁନିକ ଔଷଧର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ନେମା ମଧୁମେହର ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ‘କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ଡ୍ରଗ ଡିସ୍କଭରି’ ଓ ‘ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟୋମିକ୍ସ’ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଟେକନିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନେଇ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ।
ଭାରତରେ ମଧୁମେହ କାହାଣୀ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ବାସ୍ତବରେ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ବାକି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପାଠକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସହ ଲେଖିବେ । ଯାହା ଉପରେ କାହାଣୀର ଶେଷକଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ।
