ଗର୍ଭାବସ୍ଥା-ଋତୁସ୍ରାବ-ମେନୋପଜ୍ ବଢାଇପାରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବିପଦ
ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ଋତୁସ୍ରାବ, ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରେ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Published : October 13, 2026 at 3:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହରମୋନ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରମୋନର ସ୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ?ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ ? ହରମୋନ ବିଶେଷକରି ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ ସ୍ତନ କୋଷ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।
ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ସ୍ତନ କର୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ ?
ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଙ୍କୋଲୋଜି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ରୋହିତ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି,"କେବଳ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ଯଦି ଶରୀରରେ କର୍କଟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ତାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଏକ ହରମୋନ, ଯାହା ସ୍ତନ ବିକାଶ ଏବଂ ଋତୁଚକ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରକାରର ସ୍ତନ କର୍କଟ (ବିଶେଷକରି ହରମୋନ୍ ରିସେପ୍ଟର-ପଜିଟିଭ୍ କର୍କଟ) ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।"
ଅନିୟମିତତା ଋତୁସ୍ରାବ:
ଡାକ୍ତର ରୋହିତ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି,"ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା 55 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଶରୀରର ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ହରମୋନ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା । ତଥାପି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସ୍ତନ କର୍କଟର ଶିକାର ହେବେ । ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିପଦ କାରଣ । "
ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବ:
ଡାକ୍ତର ରୋହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ,କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଅଧିକ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।
ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ?
ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ, ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଏ । ତଥାପି, ଶରୀରର ଚର୍ବି ଟିସୁ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଚାଲିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ମେଦବହୁଳତା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଋତୁସ୍ରାବ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିନ୍ ହରମୋନ୍ ଚିକିତ୍ସାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏହି ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ । ତେଣୁ ଏପରି ଔଷଧ ସର୍ବଦା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ନେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରୋହିତ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମହିଳାମାନେ କିପରି ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ?
ହରମୋନ୍ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି, ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏହାସହ ସ୍ତନରେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେବ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା; 70 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଔଷଧ ଦର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିଶ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ: 'ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ'
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।)