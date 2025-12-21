ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା
ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ? ଯାହା ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମାଂସପେଶୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ । ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ, ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଭଲ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟାୟାମ ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।
ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ୍ ସହିତ ପିନଟ୍ ବଟର: ପିନଟ୍ ବଟରରେ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡରେ ଫାଇବର ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ । ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଦହି ଏବଂ ଫଳ: ଗ୍ରୀକ୍ ଦହି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ। କଟା କଦଳୀ କିମ୍ବା ବେରି ସହିତ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୁଏ ।
କଦଳୀ ସ୍ମୁଦି: ପାଚିଲା କଦଳୀରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଭରପୂର । କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ଏକ କଦଳୀ ସ୍ମୁଦି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ ।
ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଗହମ ଟୋଷ୍ଟ୍: ଅଣ୍ଡାରେ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ମାଂସପେଶୀ ସୁସ୍ଥତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହମ ଟୋଷ୍ଟ ସହିତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ମୁଗ ଡାଲି ଚିଲ୍ଲା: ମୁଗ ଡାଲିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଉଭୟ ଥାଏ । ଏହାକୁ ତେଲ ବିନା ହାଲୁକା ଭଜା ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଡ୍ରାଏଫ୍ରୁଟ୍ : ବାଦାମ, କିସମିସ୍, ଅଖରୋଟ ଏବଂ କାଜୁ ଭଳି ଶୁଖିଲା ଫଳ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ ।
ଭଜା ଚଣା: ଭଜା ଚଣା ହେଉଛି ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ । ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
ସାଣ୍ଡୱିଚ୍: ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡକୁ ପନିର କିମ୍ବା ସିଝା ଚିନାବାଦାମ ସହିତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏକ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବରରେ ଭରପୂର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ପଇଡ଼ ପାଣି ଏବଂ କଦଳୀ: ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଶରୀରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ସର୍ବୋତ୍ତମ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କଦଳୀ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାୟାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରି, ଆପଣ ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
