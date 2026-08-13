AB-PMJAY ଓ GJAY ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ; PM-RAHAT ଓ ABDM ଅନୁପାଳନ ନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
AB-PMJAY ଓ GJAY ଅଧୀନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଡଧାରକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା, PM-RAHAT ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ABDM ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 13, 2026 at 7:32 PM IST
AB-PMJAY-GJAY ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ–ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା (AB-PMJAY) ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା (GJAY)ର ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସ୍ଥାପନ, PM-RAHAT ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ (ABDM) ଅନୁପାଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭରସା ସମିତି (SHAS)ର CEO ଡାକ୍ତର ଡି ବୃନ୍ଦା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ABDM ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ (Health Management Information System), ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହେଲ୍ଥ ଆକାଉଣ୍ଟ (Ayushman Bharat Health Account) ଆଧାରିତ ମେଡିକାଲ ରେକର୍ଡ, ହସ୍ପିଟାଲ ସୁବିଧା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଡାକ୍ତର-ନର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ABDM ସଫ୍ଟୱେର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ନହେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲର ତାଲିକାଭୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶପଥ ନିକଟରେ AB-PMJAY ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୋଗ୍ୟ ମିତ୍ର (PMAM) ନିୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ । ଆରୋଗ୍ୟ ମିତ୍ରମାନେ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ ।
ABDM କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ମେଡିକାଲ ଫାଇଲ ଓ ରିପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ହସ୍ପିଟାଲ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିବରଣୀ, ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ CT, MRI ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।
PM-RAHAT ଯୋଜନା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ:
ଅନ୍ୟପଟେ PM-RAHAT ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ମୋଟର ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶୁଳ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବେ । ଏଥିସହ CAPF କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ SHASର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ଯୁଗ୍ମ CEO ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ; ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗିରେ ହେବ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ
ଓଡ଼ିଶା-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 15 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର