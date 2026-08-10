ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ? ସତର୍କ କଲେ ଡାକ୍ତର, ହୋଇପାରେ ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟା
ରାତି ଅଧରେ ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ? ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି ? ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।
Published : August 10, 2026 at 4:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଶରୀରରେ ଲିଭର୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହା ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ସହ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲିଭର୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରୋଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ ହିଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲିଭର୍ ଖରାପ ହେଲେ ଶରୀରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?
ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ,ଏହା ଲିଭର୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ପରି ସମସ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ । Liver.org.au ଅନୁଯାୟୀ, ଲିଭର୍ ବଡ଼ ହୋଇ ସ୍ନାୟୁ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।ଏହାସହ ଶରୀରରେ ଥକ୍କାପଣ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ।
ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଲଗାତାର ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ହେବା କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ମ ଲିଭର୍ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଲିଭର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପିତ୍ତ ନିର୍ଗତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ପିତ୍ତ ଜମା ହୁଏ, ଚର୍ମରେ କୁଣ୍ଡେଇ ସୃଷ୍ଟି କରେ । କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁସାରେ, ଲିଭର୍ ଖରାପ ହେଲେ ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଥକ୍କାପଣ, ଦୁର୍ବଳତା, ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଏବଂ ଚର୍ମ ତଳେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
ରାତି ଅଧରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା :
ଯଦିଓ ରାତି ଅଧରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ତଥାପି ଯଦି ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲିଭର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଅପବ୍ୟବହାର ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ । ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଏହା ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ କିମ୍ବା ଲିଭର୍ ସିରୋସିସ୍ ଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ପ୍ରାୟ 60% ରୁ 80% ଲୋକେ ଅନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ।
ପେଟ ଫୁଲିବା:
ଖାଇବା ପରେ ପେଟରେ ଭାରି ଅନୁଭବ ହେବା ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଏହା ପ୍ରଦାହ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ କିମ୍ବା ଲିଭରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ । ଯାହା ପାଚନ ଏବଂ ଲିଭର୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । କୁହାଯାଏ ଯେ, ଲିଭରରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା କିମ୍ବା ପେଟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇପାରେ । ଯାହା ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଫୁଲ୍ ନ ହେବା:
ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ପରେ ବି ପେଟ ଫୁଲ୍ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଲିଭରରେ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ପାଚନକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ । ଥକ୍କାପଣ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିମ୍ବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଯଦି ଶରୀରରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।