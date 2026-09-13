ଶରୀର ଏପରି ଦିଏ ହୃଦ୍ଘାତର ପୂର୍ବାଭାଷ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ବିଶେଷଜ୍ଞ
ହୃଦ୍ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : September 13, 2026 at 5:26 PM IST
ହୃଦ୍ରୋଗ ଅଚାନକ ଆସିଥାଏ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୋଗ ହେବା ଆଗରୁ ଆମ ଶରୀର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବି ଆଡେଇ ଦେଇଥାଉ । ହେଲେ ଆମ ମୁହଁ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ପାଦରେ ଏପରି କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଆଗାମୀ ହୃଦରୋଗ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ହୃଦରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରକ:
ଡାଇବେଟିସ୍, ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଉଚ୍ଚ ମେଦ ଏବଂ ଧୂମପାନ ଆଦି ହୃଦ୍ରୋଗ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ।
ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଗଣ୍ଠି:
କିଛି ଲୋକ ଏକ ମେଡିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡାଇଟିସ୍ (endocarditis)ରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ହୃଦୟ ଓ ରକ୍ତନଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା କିଛି ଘଣ୍ଟାରୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ଉଭେଇ ଯାଏ । ଏହି ଗଣ୍ଠି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ ଓ ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟି-ବାୟୋଟିକ୍ସ ଦ୍ବାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଠ ଫାଟିବା:
କିଛି ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜର, ଚର୍ମରେ ଫୋଟକା ହେବା, ନାଲି ଆଖି, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଖିଲା ଓଠ ଓ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏହାକୁ କାୱାସାକି ରୋଗ (Kawasaki disease) କୁହାଯାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ରୋଗ 6 ମାସର ଶିଶୁ ଠାରୁ ନେଇ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ରୋଗ ଶରୀରର ରକ୍ତନଳୀ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ସଠିକ ସମୟରେ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଗଲେ ଏହା ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ସହିତ ହୃଦୟ ଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ବଙ୍କା ନଖ ବଢିବା:
କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଖ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅସାଧାରଣତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନଖ ତଳ ଆଡକୁ ବଢିବା ନଖ ମୂଳ ଫୁଲିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ହୃଦୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ବାରା ଲୁକ୍କାୟିତ ହୃତ୍ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡିପାରେ ।
ତ୍ବଚାରେ ମହମ ଭଳି ଗଣ୍ଠି:
ଆଖିପତା ନିକଟରେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ମହମ ଭଲି ତ୍ବଚାରେ ଗଣ୍ଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ମେଦବହୁଳତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖି ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ । କେତେକସ୍ଥଳରେ ଏହା ପାପୁଲି ନିକଟରେ ଓ ଗୋଡ଼ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା:
ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ର ତଳପାର୍ଶ୍ବ ଫୁଲିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ହୃଦୟ ସଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିବାର ଜଣାଇଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଗୋଡ଼ ଓ ପାଦରେ ପାଣି ଜମିବା କାରଣରୁ ଏହା ଫୁଲିଥାଏ ।
Sources:
https://www.cdc.gov/heart-disease/about/index.html
https://www.cdc.gov/kawasaki/about/index.html