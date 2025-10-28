ସାବଧାନ ! ଏହି ସବୁ ପାନୀୟ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ ହେବାର ସାଜିପାରେ କାରଣ
ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଓ ସୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ । ମାତ୍ର ଏହା କିଡ଼ନୀର ଶତ୍ରୁ ସାଜିପାରେ ।
Published : October 28, 2025 at 6:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଶରୀରରେ କିଡ଼ନୀ ଏକ ଫିଲ୍ଟର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ । ରକ୍ତରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାଧିକ ଜଳ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ । ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ ପାନୀୟ ପିଇଥାଉ । ଏହା ଖୁବ୍ ସୁସ୍ବାଦୁ ହେଲେ ହେଁ ଆମ ଶରୀର ତଥା କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ବହୁ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବେଳେ ଏନେଇ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ । ଆମକୁ ଏହି ସବୁ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ହଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହି ସବୁ ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ:
- କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଓ ସୋଡ଼ା:
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଓ ସୋଡ଼ା କାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଫୋଫୋରିକ୍ ଏସିଡ଼, ଚିନି ଓ କ୍ୟାଫିନ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭରି ରହିଥାଏ । ଏହା କିଡ଼ନୀରେ ପଥରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇଥାଏ ।
- ଡ଼ାଏଟ୍ ସୋଡ଼ା ଓ ସୁଗାର ଫ୍ରି ପାନୀୟ:
ଡ଼ାଏଟ୍ ସୋଡ଼ା ଆଜି କାଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଆସ୍ପାର୍ଟେମ୍ ଭଳି କୁତ୍ରିମ ମିଠା ସ୍ବାଦକାରୀ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ କରିଲେ, କିଡ଼ନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍: ଏହି ପାନୀୟରେ କ୍ୟାଫିନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ।
- ପ୍ୟାକେଜ ଫଳରସ:
ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ଫଳରସ ବଦଳରେ ବଜାରରେ ମଳୁଥିବା ପ୍ୟାକେଜ ଫଳରସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ । ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରେଜରଭେଟିଭ, ଚିନି ଓ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କେମିକାଲ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । ଏହା କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ।
- ଫ୍ଲେବରଡ଼ ମିଲ୍କ:
ଏଥିରେ ଥିବା ଚିନି ଓ କୁତ୍ରିମ ଫ୍ଲେବର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କେମିକାଲ କିଡ଼ନୀକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ କଫି ଗ୍ରହଣ:
ଅତ୍ୟଧିକ କଫି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଡ଼ିହାଇଡ୍ରେସନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ:
ମଦ୍ୟପାନ କିଡ଼ନୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ । ଏହାର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।
- ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍:
ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ । ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ, ଏହା କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ:
- ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା
- ଫେଣଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରା ହେବା
- ମୁହଁ, ଗୋଇଠି ଓ ପାଦ ଫୁଲିବା
- ଭୋକ ନ ଲାଗିବା
- ବାନ୍ତି ହେବା
- ଅଳସୁଆ ଲାଗିବା
- ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା
- ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ
- ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ
ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ:
- ପଇଡ଼ ପାଣି
- ଲେମ୍ବୁ ପାଣି
- ହର୍ବାଲ ଚା
- ସିଜନାଲ ଫଳ ରସ
ଆମେ ଏପରି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ପାନୀୟଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ଏହି ପାନୀୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ବା ଧୀମା ଘାତକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଜୁସ୍ ଓ ପାନୀୟକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ଯାହା ସଠିକ୍ ସ୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅଟେ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।