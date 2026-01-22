ଖାଇବା ପରେ ଚା' ପିଉଥିଲେ, ସାବଧାନ !
ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଚା’ ପିଇବା ଭଲ ନା' ଖରାପ ? ଭୋଜନ ପରେ ଚା' ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
Published : January 22, 2026 at 4:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚା’ ପ୍ରେମୀ ରହିଥିବେ । ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ ଉଠିବା ଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚା’ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଜିକାଲି ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନିଥର ଚା’ ପିଇଥାନ୍ତି । କାରଣ ଚା’ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଆଳସ୍ୟ, ଥକ୍କାପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାସହ କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସକାଳେ ଚା’ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ସଜାଗ ରହିଥାଏ । ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚା' ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଖାଇବା ପରେ ଚା' ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଇବା ପରେ ଚା' ପିଇଲେ ଶରୀରରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଚା’ ପିଇବା ଭଲ ନା ଖରାପ ?
ଭୋପାଳର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା’ ପିଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ । ଭାତ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା’ ପିଇବା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଶୋଷଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଚା’ର କିଛି ଗୁଣ ପାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭାତ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା' ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ଟାନିନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଫିନ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧିର କରିଦିଏ । ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା' ପିଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ନଚେତ୍, ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଚା' ପିଇବାର ଅସୁବିଧା:
ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା' ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଚା' ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଏସିଡିଟି ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏସିଡିଟି, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଚା ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଚା’ରେ ଥିବା ଫସଫୋରିକ ଏସିଡ୍ ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । କ୍ୟାଫିନ୍ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଚା' ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ଅଧ୍ୟୟନ କ’ଣ କହୁଛି ?
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚା' ଏବଂ କଫି ସେବନ ମଧୁମେହ ହୋଇପାରେ । ମୃଦୁ ପାନୀୟର ନିୟମିତ ସେବନ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଏହା ସହିତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (TIFR)ର ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥରରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଚା' ଏବଂ କଫି ପିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ଏବଂ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ । TIFR ଗବେଷକ ପ୍ରଫେସର ଉଲ୍ଲାସ ଏସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚା, କଫି ଏବଂ ମୃଦୁ ପାନୀୟରେ ଥିବା ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଯକୃତ, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।