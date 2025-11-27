ଶୀତଦିନେ କମ୍ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ
ଶୀତଦିନେ କିପରି ନେବେ କିଡନୀର ଯତ୍ନ ? ଏପରି କହିଲେ ଡାକ୍ତର..
Published : November 27, 2025 at 8:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶୀତଦିନେ କମ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କିଡନୀ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । କିଡନୀ ଆମ ଶରୀରରେ ଫିଲ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ପାଣି ଆମର କିଡନୀକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ? ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ ପାଣି ପିଇବା, ତାହାଲେ କିଡନୀ ଖରାପ ହେବା ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତଦିନେ କମ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀରରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
ଡାକ୍ତର ଶିଖା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି,"ଶୀତଦିନେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ଶୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ କମ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କିଡନୀ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଭାବରୁ ପରିସ୍ରା ଘନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କିଡନୀରେ ଫିଲ୍ଟେରେସନର ଚାପ ବଢ଼ାଇପାରେ । ଏହା କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବି୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉନା କାହିଁକି ? ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 7-8 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ।"
ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ କି ?
ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଶରୀରରେ ଶୁଷ୍କତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । କମ୍ ପାଣି ପିଇବା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଭାବ ଦୂର ହୁଏ । ଏହାସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଲେମ୍ବୁ, ପିଆଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ରାତିସାରା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଶୀତକାଳୀନ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ, କମଳାରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଭରପୂର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ଯଥା ସମ୍ଭବ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:
ଶୀତଦିନେ ଶୋଷ ଲାଗୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସାତରୁ ଆଠ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫୁଟାଇ ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଶୀତଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ, ଆଚାର କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଭଳି ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ବୃକକ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ ।
ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖନ୍ତୁ:
ଶୀତଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଏହା ଆମର ବୃକକ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ:
ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଡନୀ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ତୁଳସୀ, ଅଦା, ରସୁଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧିରୁ ତିଆରି ସୁପ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ କେବଳ କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଆହୁରି ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଶୀତଦିନେ କମ୍ ପାଣି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ କିଡନୀ ପଥର, ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କିଡନୀ କ୍ଷତି ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉନା କାହିଁକି, ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 7-8 ଗ୍ଲାସ (ପ୍ରାୟ 2-2.5 ଲିଟର) ଫୁଟା କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ପିଇବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଅଧିକ ଲୁଣ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖନ୍ତୁ, କମଳା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ପରି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯୁକ୍ତ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ. ।
(Disclaimer:ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)
