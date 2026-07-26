ବର୍ଷା ଦିନରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ୍, ମୂଷା ଜ୍ବରରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ପୀଡିତ
ସାରା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ରୋଗର ବିପଦ ବଢିଥାଏ । ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମୂଷା ଜ୍ବର ବୋଲି କହିଥାଉ ।
Published : July 26, 2026 at 1:02 PM IST
ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ । ଦେଶରେ କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଂଶରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବିପଦ ବଢିଛି । ଡେଙ୍ଗୁ, ମାଲେରିଆ ରୋଗ ସହ ମୂଷା ଜ୍ବର ବା ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ରୋଗ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ରୋଗ ପରି ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନକରାଯାଏ ତାହାଲେ ଏହା ଯକୃତ, କିଡନୀ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।
ମୂଷା ଜ୍ବର କଣ ?
ମୂଷା ଜ୍ବରକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯେପରି ମୂଷା ଓ ବାଦୁଡି । କେବଳ ମୂଷା କାମୁଡିବା ଦ୍ବାରା ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ମୂଷା ପରିସ୍ରା କରିଥିବା ପାଣି କିମ୍ବା ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷାରେ ଜମିଥିବା ପାଣି କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜମିଥିବା ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଷା ଜ୍ବର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ କିପରି ବ୍ୟାପେ ?
ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ରୋଗ ଲିପ୍ଟୋସ୍ପାଇରା ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସାଧାରଣତଃ ମୂଷା ଶରୀରରୁ ମିଳିଥାଏ । ପଶୁଙ୍କ ମଳ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି । ତେବେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷକ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ନଗର ନିଗମ କର୍ମଚାରୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିପଦ ହୋଇଥାଏ ।
ସାଧାରଣ ଜ୍ବର ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି:
ମୂଷା ଜ୍ବର ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ବର ଭାବେ ହୋଇଥାଏ । ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ହେଲା...
- ପ୍ରବଳ ଜ୍ବର ହେବା
- ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପୀଡା
- ଥକାପଣ
- ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା
ଏପରି ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିଲେ ଯକୃତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଡନୀ, ଫୁସଫୁସ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏହି ରୋଗ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ । ଏପରିକି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ।
ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ?
- ବର୍ଷା ସମୟରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଯେଉଁମାନେ ବିଲରେ, କିମ୍ବା କାଦୁଅରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବା
- ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
- ମୂଷା ବଂଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପାଇଁ ଘର ଆଖପାଖରେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ
- ଜ୍ବର ହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ
‘ଅଣଦେଖା କରିବା ଘାତକ ହୋଇପାରେ’:
ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଏଚ.ଆର ଥିମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୂଷା ଜ୍ବର ସାଧାରଣ ରୋଗ ପରି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଘାତକ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରଥମରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଖାଲି ପାଦରେ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ବର ବଡ଼ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।’
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଛି ମୂଷା ଜ୍ବର ?
ଭାରତରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଦେଶରେ ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣ ଅଟେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରୋଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇ, କେରଳମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦୀପପୁଞ୍ଜ ଭଳି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
Disclaimer: ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏଠାରେ କେବଳ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମେଡିକାଲ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।