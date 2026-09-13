ହୁକ୍କା ନୁହେଁ 85 ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛନ୍ତି..ସାବଧାନ ନ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି; ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହୁକା ସିଗାରେଟ କିମ୍ବା ବିଡି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ । ହୁକ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
Published : September 13, 2026 at 9:11 PM IST
କରନାଲ୍(ହରିୟାଣା): ହରିୟାଣାର ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ହୁକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଏଠିକାର ଶହଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାଇଚାରା ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ହେଲେ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଲୁଚି ରହିଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହୁକା ସିଗାରେଟ କିମ୍ବା ବିଡି ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ । ହୁକ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ହୁକାର ଇତିହାସ
ହୁକାର ଆବିଷ୍କାର ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ମୋଗଲ ଶାସକ ଆକବରଙ୍କ ଇରାନୀ ଚିକିତ୍ସକ ଅବୁଲ-ଫତହ ଗିଲାନୀ ଭାରତର ଫତେହପୁୁର ସିକ୍ରି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏହାର ତଳ ଭାଗ ନଡ଼ିଆର ଷଢେଇରୁ ଏବଂ ଏହାର ନଳୀ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାରତରୁ ଇରାନ, ଓଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ।
ହରିୟାଣାରେ ହୁକା
ହରିୟାଣାରେ ହୁକା ପରମ୍ପରା ଶହଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳି ଆସୁଛି । ଏହାକୁ ପଞ୍ଚୋ କା ପିିଆଲା ବା ପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଗାଁ ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ ହୁକା ପାଖରେ ବସି ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ 'ହୁକା-ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା' ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହରିୟାଣାରେ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ଘର ଭିତରେ ଚିଲମ କିମ୍ବା ଛୋଟ ନଳୀ ସଦୃଶ ହୁକ୍କି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।
ହୁକା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ ସରକାର
ହରିୟାଣାର ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବାରରେ ହୁକା ବାର ଓ ହୁକା ପରିବେଷଣ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ହୁକାକୁ ଏହି ନିୟମରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହଜମ ଓ ଗ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥିବା ଦାବି
ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଜେ ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହୁକା ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ହୋଇଯାଏ । ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯାଏ । ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ସେହିପରି ବଲବୀର ସିଂହ, ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ ଯୁକ୍ତି ବାଢନ୍ତି, ସେମାନେ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ହୁକା ଟାଣୁଛନ୍ତି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବଡରୋଗ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବି ଭୁଲ ବୋଲି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାନ୍ତି ।
ସିଗାରେଟଠାରୁ 80-85 ଗୁଣା ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ
ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ହୁକାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ହୁକା ପିଇବା ସିଗାରେଟ୍ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ଘାତକ ଅଟେ ।"
ଗୋଟିଏ ହୁକା ୮୦ ରୁ ୮୫ ଟି ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ସହ ସମାନ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ୫ ରୁ ୯ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୧୨ ଥର ଧୂଆଁ ଟାଣିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ହୁକାର ଗୋଟିଏ ସେସନ୍ ସାଧାରଣତଃ ୬୦ରୁ ୯୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶତାଧିକ ଥର ଧୂଆଁକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କେବଳ ୧ ଘଣ୍ଟାର ହୁକା ସେସନ୍ ଶରୀର ଭିତରକୁ ୮୦ ରୁ ୮୫ ଟି ସିଗାରେଟ୍ ସହ ସମାନ କ୍ଷତିକାରକ ଧୂଆଁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।
କୋଇଲାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘାତକ ପ୍ରଭାବ:
ହୁକାରେ ତମାଖୁକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଜଳନ୍ତା କୋଇଲା ରଖାଯାଏ, ତାହା ନିଜେ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ମୋନୋଅକ୍ସାଇଡ, ଆର୍ସେନିକ, ଲେଡ୍ (ସୀସା), କ୍ରୋମିଅମ ଏବଂ ପଲିସାଇକ୍ଲିକ ଏରୋମାଟିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ (PAHs) ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଓ ଭାରୀ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏାହା ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତକୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।
କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ହୋଇପାରେ ହୁକା ସେବନ
ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ (ICMR) ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତମାଖୁ ଏବଂ ହୁକାର ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ପାଟି ଏବଂ ଗଳାର କ୍ୟାନ୍ସର
ହୁକାର ଗରମ ଧୂଆଁ ସିଧାସଳଖ ପାଟିର ଭିତର ଚର୍ମ, ଜିଭ ଏବଂ ମାଢ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରୁ ୬୦% ରୁ ଅଧିକର କାରଣ ତମାଖୁ ଏବଂ ହୁକା ଅଟେ।
ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରର କ୍ଷତି
ହୁକାର ବିଷାକ୍ତ ରସାୟନ ପେଟର ଭିତର ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଲସର, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା, ଏସିଡିଟି, ଗଲବ୍ଲାଡର (ପିତ୍ତକୋଷ) କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅନେକ ଗୁଣରୋ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଲିଉକେମିଆ
ହୁକାର ଧୂଆଁରେ 'ବେଞ୍ଜିନ୍' ନାମକ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତକୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଲିଉକେମିଆର କାରଣ ସାଜିଥାଏ।
ହୃଦ୍ରୋଗ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍
ନିକୋଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ ମୋନୋଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢି ଯାଇଥାଏ । ଏଥିଯୋଗୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଆଶଙ୍କା ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ।
ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହୁକାର ଘାତକ ପ୍ରଭାବ
ଡାକ୍ତର ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ହରିୟାଣାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁକାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ହୁକା ସେବନ କରନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ହୁକା ବାର୍ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଗୁଁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲେଭର୍ଡ ବା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହୁକାର କ୍ରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।"
ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଡାକ୍ତର ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ହୁକାର ଧୂଆଁରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷର କାରଣ ସାଜିଥାଏ ।ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ହୁକା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଏହାର ଧୂଆଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ କିମ୍ବା କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।"
ଏନିମିଆ
ହୁକାର ବିଷାକ୍ତ ରସାୟନ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା Red Blood Cells ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ହ୍ରାସ ବା ଏନିମିଆ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।
ହାଡ଼ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା
ନିକୋଟିନ୍ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ଅବଶୋଷଣକୁ ରୋକିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ (ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବା) ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା/ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।"
ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ବଲ କେମିକାଲ-ଫ୍ରି କିମ୍ବା ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ଡ ହୁକା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିରେ ତମାଖୁ ନାହିଁ ଭାବି ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେକରି ପିଇଥାନ୍ତି। କର୍ନାଲର ଡାକ୍ତର ସୌଭାଗ୍ୟ ସନ୍ଧୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା। ଏଥିରେ ତମାଖୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୋଇଲା ସେହି ସମାନ ବିଷାକ୍ତ କାର୍ବନ ମୋନୋଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ (କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍) ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହୁକା ବାର୍ରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଧୂଆଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ (ପ୍ୟାସିଭ୍ ସ୍ମୋକର) ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି।
ହରିୟାଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି
ହରିୟାଣାରେ ତମାଖୁ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗର ସଙ୍କଟ କେତେ ଗମ୍ଭୀର, ତାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ହରିୟାଣାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨,୯୧୧ ଟି ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ତମାଖୁ ଜନିତ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ୩.୫ ଲକ୍ଷରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସମୁଦାୟ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲାରେ ତମାଖୁ/ଧୂମପାନର ଭାଗ ୨୭% ରୁ ୩୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଗତ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ (୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ) ରାଜ୍ୟରେ ୨୫,୪୩୧ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଫୁସଫୁସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ସାଢ଼େ ତିନିରୁ ସାଢ଼େ ଚାରି ହଜାର ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ, ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ OPDରେ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଜଣ ରୋଗୀ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲୋକ ହୁକା ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ହରିୟାଣାରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆକଳନ
ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ (ICMR) ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହରିୟାଣାରେ ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର (ପାଟି କ୍ୟାନ୍ସର) ମାମଲାରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୬ ର ୫ ବର୍ଷର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ହରିୟାଣାରେ ସମୁଦାୟ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରାୟ ୧,୫୮,୦୦୦ ରୁ ୧,୬୦,୦୦୦ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬% ରୁ ୧୮% ମାମଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଟେ। ହରିୟାଣାରେ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ୨୬,୦୦୦ ରୁ ୨୮,୦୦୦ ମାମଲା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ବିବରଣୀ-
୨୦୨୨: ସମୁଦାୟ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ୩୦,୮୦୦ । ଏଥିରୁ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାୟ ୫,୧୦୦
୨୦୨୩: ସମୁଦାୟ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ୩୧,୬୮୦ । ଏଥିରୁ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାୟ ୫,୩୦୦
୨୦୨୪: ସମୁଦାୟ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ୩୨,୫୧୦ । ଏଥିରୁ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାୟ ୫,୫୦୦
୨୦୨୫: ସମୁଦାୟ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ୩୩,୩୯୦ । ଏଥିରୁ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାୟ ୫,୭୦୦
୨୦୨୬ (ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ): ସମୁଦାୟ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ୩୪,୨୦୦ । ଏଥିରୁ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାୟ ୫,୯୦୦
କ’ଣ ଏହାର ସମାଧାନ ? :
ହୁକାର ଏହି ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରକୋପରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ, ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ସଫା ହେବାର ଯୁକ୍ତି କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାସେବନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାବସାୟିକ ହୁକା ବାର୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ହୁକା ଏବଂ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତି କ୍ଲିନିକ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଏବଂ ନିକୋଟିନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ମିଳିପାରିବ।
ହୁକାରୁ ଦୂରତା ଜରୁରୀ
ହୁକା ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ନା ଏହା କୌଣସି ରୋଗର ଔଷଧ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ହୁକା ପିଇବା ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ସହ ସମାନ। ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କ୍ୟାନ୍ସରମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶରୀର ଏପରି ଦିଏ ହୃଦ୍ଘାତର ପୂର୍ବାଭାଷ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଚା’-କଫି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବଢାଇପାରେ କ୍ୟାନସର ବିପଦ, ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା