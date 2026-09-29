ETV Bharat / health

ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି କି ? ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ !

ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ କହିପାରେ ଯେ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ନା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।

Does it take more than 21 seconds to urinate Be alert
ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି କି ? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପରିସ୍ରାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି ଭାବୁ । ମାତ୍ର ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ଏହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଯଦିଓ ପରିସ୍ରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ସାଧାରଣ ଅଂଶ ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଓ ୟୁରୋଲୋଜିରେ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପରିସ୍ରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ପରିସ୍ରା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏପରି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କାହାରି ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା । ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଅଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଜର୍ଜିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, 21 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ଯେ, ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ 21 ମିନିଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସୂଚାଇପାରେ । ଗବେଷକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମାପିହେବ ।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 21 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର । ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ କିମ୍ବା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ରା କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଧିକ ଥର କିମ୍ବା କମ୍ ପରିସ୍ରା କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗବେଷକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ "21-ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ" ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ।

ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ 21 ସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବା ଏକ ମେଡିକାଲ ସମସ୍ୟାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂତ୍ରାଶୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 3 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରିବାକୁ ହାରାହାରି 20ରୁ 21 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନିଅନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ଜଗତରେ, ଏହାକୁ "21-ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍‌" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।

ଆପଣଙ୍କ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସରଳ ଟିପ୍ସ:

  • ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାଥରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
  • ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ
  • ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ।
  • ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ
  • କଟନ୍‌ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
  • ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ
  • ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
  • ଆପଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
  • ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
  • କମ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ କ୍ୟାଫିନ (Caffeine) ପିଅନ୍ତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

World Marrow Donor Day: ଭାରତରେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ପ୍ରତିରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ

ଲାଇଭ୍ କ୍ରସ୍-ବର୍ଡର ଟେଲିରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ; ଭାରତରେ ରହି ଚୀନରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଫଳ ସର୍ଜରୀ

(Disclaimer:ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ । ଏହି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ । ଏହା ETV Bharatର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)

TAGGED:

21 SECONDS URINATE RULE
ପରିସ୍ରା ସମୟ
21 ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ
ପରିସ୍ରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା
LAW OF URINATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.