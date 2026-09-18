ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିପରି ହୃଦଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଆପଣ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ହୃଦଘାତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ।
Published : September 18, 2026 at 3:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବଢୁଥିବା ମାନସିକ ଅବସାଦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ହାଇପରଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ହୃଦଘାତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ 130/80 mm Hg କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ରିଡିଂକୁ ହାଇପରଟେନସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଆମେରିକାର ହୃଦ୍ରୋଗ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ,ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପ ଉଚ୍ଚ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ,ଫଳରେ ସେଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଶେଷ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଏ । ସମୟ ସହିତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଚର୍ବି ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଏହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା ହୋଇ ପ୍ଲାକ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ଲାକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମା ହେବାକୁ ଏଥେରୋସ୍ଲେରୋସିସ୍କୋରୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଧମନୀର ଭିତର ଅଂଶକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରେ ଏବଂ ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଦି ପ୍ଲାକ୍ ଫାଟିଯାଏ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଜମାଟ ଗଠନ କରେ, ତେବେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଅବରୋଧ ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ହାର୍ଟର ସେହି ଅଂଶକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ । ଏହାପରେ ହୃଦଘାତ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଧମନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ: ସୁସ୍ଥ ଧମନୀ ନମନୀୟ, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର । ତାହା ଭିତର ଆସ୍ତରଣ ମସୃଣ, ରକ୍ତକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଏ । ସମୟ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଧମନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ହେବା: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଧମନୀର ଭିତର ଆସ୍ତରଣରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ଚର୍ବି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଧମନୀରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ । ଏହାପରେ ଧମନୀର ଆସ୍ତରଣ କମ୍ ନମନୀୟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗ: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଧମନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷତିକୁ କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗ କୁହାଯାଏ । ହାର୍ଟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆଞ୍ଜାଇନାକୁ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆରିଥମିଆ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ହୃଦଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ହୃଦଘାତ: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ । ସମୟ ସହିତ ଏହା ମାଂସପେଶୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା କଠିନ କରିପାରେ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଦ୍ବାରା ହାର୍ଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଫଳ ହୁଏ ।
ହାର୍ଟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ପମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ହାର୍ଟକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ । ଯାହା ହାର୍ଟର ନିମ୍ନ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଯାହାକୁ ବାମ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହା ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁସାରେ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ତଥାପି କେତେକ ସମୟରେ ରକ୍ତଚାପ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ...
- ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇବା
- ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଜଟିଳତା
- ହୃଦଘାତ
- ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତନା ହରାଇବା
- ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଧମନୀକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି
- ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍
- ରକ୍ତ ପମ୍ପିଂ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ
- ଫୁସଫୁସରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା
- ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କରିପାରେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆପଣଙ୍କ ମଶାଧୂପ ନିରାପଦ ତ ? କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ କଏଲ୍ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ପେଲଭିକ୍-ଫ୍ଲୋର୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା: ରିପୋର୍ଟ
Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।