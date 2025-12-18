ETV Bharat / health

ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଉ ଥିଲେ ସାବଧାନ !

ଶୀତ ଦିନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ କମିପାରେ ଅମ୍ଲଜାନ ସ୍ତର ।

RISKS OF COVERING FACE IN WINTER
ଶୋଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 18, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରାୟତଃ, ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁକୁ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଉ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଗରମ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ନିଦ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ । ଏନେଇ ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଶିବରାଜ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି," ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର 15ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୁସଫୁସକୁ ବାୟୁ ପମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।"

ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇବା କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ?

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ବଳରେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଦ୍ବାରା ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ । ଏହା ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।ଯାହା ଦ୍ବାରା ବାରମ୍ବାର ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ଉଠିବା ସମୟରେ ଥକ୍କା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ଭଲ । ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ବଳ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଝାଳ, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିଦ୍ରା ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଏହା କାହା ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ?

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଡନ୍ ଇନଫଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (SIDS) ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତେଣୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ନ ଶୋଇବାର ଲାଭ:

ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ନ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିିଳିଥାଏ ।ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ସତେଜ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରାଏ । ଏହା ଝାଳକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଉଷ୍ମ ରହିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ନିଦ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା । ଗରମ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗରମ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ପବନ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ନିଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)

