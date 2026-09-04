ଗ୍ଲୁକୋମା ଏବଂ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...
ଗ୍ଲୁକୋମା ଏବଂ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ । ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : September 4, 2026 at 9:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଧାରଣତଃ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ଲୁକୋମା ଏବଂ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷଣ ସମାନ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?
ଗ୍ଲୁକୋମା କ'ଣ ?
କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏକ ବିପଦଜନକ ଆଖି ରୋଗ । ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ଆଗୁଆ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୁକୋମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଗ୍ଲୁକୋମା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପ୍ଟିକ୍ ସ୍ନାୟୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।
ଗ୍ଲକୋମାର କାରଣ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ଲକୋମା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଧୂମପାନ, କ୍ୟାଫିନ୍, ଆଖିର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କୋଣକୁ କ୍ଷତି, ଆଖି ଆଘାତ, ବୟସ କିମ୍ବା ବଂଶଗତ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ ।
ଗ୍ଲକୋମା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଖିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ । ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ପରିଧିୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
- ଆଖିରେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ଆଖି ଲାଲ ପଡିବା
- ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି
- ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା
- ବାନ୍ତି ଲାଗିବା
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାନ୍ତି ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଚିକିତ୍ସା:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସେତେ ଭଲ ରହିଥାଏ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିୟମିତ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ ।
କାହା ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ?
40 ବର୍ଷ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପରିବାରରେ ଗ୍ଲୁକୋମାର ଇତିହାସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଦରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଖିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କିମ୍ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ମାୟୋପିଆ କିମ୍ବା ହାଇପରପୋପିଆ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ରହିଥାନ୍ତି ।
ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ:
କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ଧତ୍ୱର ଏକ କାରଣ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖିର ଲେନ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ତଥାପି ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ।
ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର କାରଣ ?
- ଗ୍ଲୁକୋମା
- ମଧୁମେହ
- କିଡନୀ ରୋଗ
- ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା
- ଧୂମପାନ
- ଆଖି ଭିତରେ ଫୁଲା
- କିଛି ଔଷଧ
- ଆଖି ସଂକ୍ରମଣ
ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷଣ ?
- ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଭାବରେ ଦେଖା ଯିବା
- ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା
- ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି
- ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି
- କମ୍ ଆଲୋକରେ ପଢ଼ି ନ ପାରିବା
- ଆଖିରେ ଧଳାପଣ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ । ତଥାପି, ଯଦି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।