ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ଼ାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଲେ ଡ଼ାକ୍ତର, ଏପରି ବଦଳାନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈଳୀ

ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ଏନେଇ ମନରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଖାଇବେ କଣ ନାହିଁ ।

Diet chart and life style changes for Diabetic Patients prescribed by Doctor
ଡାଏବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ଼ାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଲେ ଡ଼ାକ୍ତର, ଏପରି ବଦଳାନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈଳୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 27, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
ନିମାପଡ଼ା: ଏକଦା ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗ ଏବେ ଯୁବପିଢି ସହିତ କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଲାଣି । ଏହା ପଛରେ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଡାଇବେଟିସ୍‌ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେବା ପରେ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଶର୍କରାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ନଚେତ୍ ହୃଦ୍‌ଘାତ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ପରିସ୍ରା ସଂକ୍ରମଣ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅସୁବିଧା ଭଳି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ଏନେଇ ମନରେ ଦ୍ବନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦ୍ବନ୍ଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇବେଟିକ୍ ଡାଏଟ୍, ସତର୍କତା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସଠିକ ନିୟମ ବିଷୟରେ ।

ଡାଏବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ଼ାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଲେ ଡ଼ାକ୍ତର, ଏପରି ବଦଳାନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈ (ETV Bharat Odisha)

ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗରୁ ବହୁ କଟକଣାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜରୁରୀ ଉପାୟ ମାନିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶର୍କରା ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ଜେନା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ 250 ଗ୍ରାମର ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ 250 ଗ୍ରାମର କମ୍ ଶର୍କରା ବିଶିଷ୍ଟ ଫଳକୁ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Diet chart for Diabetic Patients
ଡ଼ାଇବେଟିକ୍ ଡ଼ାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ (ETV Bharat Graphics Team)

ଡ଼ାଇବେଟିକ୍ ଡ଼ାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ:

ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ପେଟ ଭାରୀ କରି ଖାଇନେଉ ଏବଂ 4-5 ଘଣ୍ଟାର ବିରତି ପରେ ଆଉ ଏକ ମିଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ମାତ୍ର ଏପରି କରିବାକୁ ଡ଼କ୍ଟର ବାରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ସକାଳ ଠାରୁ ନେଇ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଡ଼ାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସକାଳ ଜଳଖିଆ: (ସକାଳ 8ଟା)

ଏଥିରେ ଆପଣ ଛତୁଆ ଖାଇପାରିବେ । ଏହି ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗହମ, ଡ଼ାଲି, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ବାଜରା, ବାଦାମ(ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ) ମିଶାଇ ନେଇପାରିବେ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା ଏବଂ କାଜୁ ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ ।

2-3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରାଳେ (ଦିନ 10ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ):

  • ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ ଖାଇପାରିବେ ।
  • ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ ।
  • କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ବିଟ୍, ଗାଜର ମିଶାଇ ସାଲାଡ଼ ଖାଇପାରିବେ । (ସ୍ବାଦ ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ ଓ ସାମାନ୍ୟ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ)

ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ (1ଟାରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ):

ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ପନିପରିବାର ତରକାରି ଖାଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ସାଲାଡ଼ ଓ ଏକ ଗିନା ଦହି ସାମିଲ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଭାତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏହାର ପରିମାଣ କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପନିପରିବା ତରକାରୀ ଓ ସାଲାଡ଼ର ମାତ୍ରା ବଢାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ରାତ୍ରି ଭୋଜନ (ସଂନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ମଧ୍ୟରେ):

ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଡେରିରେ କରୁ । ଏହା କରିବା ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଶୋଇବାର 3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ । ଭୋଜନ ପରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲନ୍ତୁ । ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ଆପଣ ପରିବା ସନ୍ତୁଳା ସହିତ ରୁଟି ଖାଇପାରିବେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମନା:

This food is big no for diabetics.
ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମନା (ETV Bharat Graphics Team)

ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାମିଲ

ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଶରୀରକୁ ପାଚନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ ଓ ମିନେରାଲ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଅଦା: ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ନାଇଟ୍ରିକ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆସେ । ହୃତ୍‌-ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ

ରସୁଣ: ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଲେ, ଶରୀରରେ ମେଦ ଅଂଶକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ।

ଲେମ୍ବୁ: ଭିଟାମିନ୍ Cର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରୋତ ।

ସାଲାଡ଼: ଏହା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଜରୁରୀ ଭିଟାମିନ ଓ ମିନେରାଲ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଚିଆ ସିଡ୍: ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଖାଦ୍ୟ ପାଚନରେ ଓ ଜରୁରୀ ମିନେରାଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ସଂକ୍ଷେପରେ:

  • ପ୍ରଥମେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
  • ନିୟମିତ ଚାଲିବା ।
  • ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ।
  • ଖାଦ୍ୟରେ ସାଲାଡ଼ ସାମିଲ କରିବା ।
  • ସଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ।
  • ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ।
  • କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ।
  • ଫଳ ଜୁସ୍ ବଦଳରେ ଫଳ ଖାଇବା ।
  • ପରିବା ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନେଇ ପାରନ୍ତି ।
  • ପ୍ରୋସେସଡ଼ ବା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ଜଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଧୁମପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

