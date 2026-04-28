ETV Bharat / health

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ...

ଯେଉଁମାନେ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ କିନ୍ତୁ ଇନସୁଲିନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ସେମାନେ କିଡନୀ ଦାନ କରିପାରିବେ । ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରାନ୍ତ ଘଟନଟ୍ଟି ।

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ କି ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 28, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଅଙ୍ଗଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ । ଅଙ୍ଗଦାନରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର ହୁଏ । ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସି ଅଙ୍ଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ସଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗ ନପାଇବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ । ଏବେବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ରହିଛି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କଣ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ ଡାକ୍ତର କଣ କହୁଛନ୍ତି ।

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ରକ୍ତ, ଆଖି, ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି । ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ । ଏହା ଅଙ୍ଗଦାତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସାଧାରଣତଃ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାର୍ଟ, ଯକୃତ,କିଡନୀ ଓ ଆଖି ଦାନ କରିପାରିବେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ କିନ୍ତୁ ଇନସୁଲିନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ସେମାନେ କିଡନୀ ଦାନ କରିପାରିବେ ।

ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଯଦି ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିସହ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଡାଏଟକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ବେଲଗାଭି ଡାଇବେଟିସ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରାନ୍ତ ଘଟନଟ୍ଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍‌ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରାନ୍ତ ।

ମଧୁମେହ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଦାନ କରିପାରିବେ ?

  • ରକ୍ତ
  • ଆଖି
  • ଚର୍ମ
  • କିଡନୀ

ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେ କୌଣସି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ ଏହି ସବୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ ।

ଅଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଦାନ ପାଇଁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ ?

  • ଖାଲି ପେଟରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର 130mg/dl ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର 180mg/dl ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ୍‌
  • HbA1c ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ (ଗତ 2 କିମ୍ବା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର କଣ ରହିଥିଲା ତାହା ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡେ)
  • ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି କି ରୋଗୀର ରକ୍ତଶର୍କରା 2ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା କି ନାହିଁ ।

ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠାରୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ।

ଡାଏଟ ନିୟମ କଣ ?

  • ସବୁଜ ପନିପରିବା ପ୍ରଚୁର ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ଶାଗ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ
  • ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ
  • ସତେଜ ଓ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ

ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସେମାନେ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ମଧୁମେହ:

ଆପଣ ଯଦି ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡିତ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏସବୁ ପରାମର୍ଶ ମାନନ୍ତୁ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା...

  1. ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
  2. ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ
  3. ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
  4. ମିଠା ଖାଦ୍ୟ, ମିଠା ପାନୀୟ, ରାତିରେ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
  5. ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେପରି, ଜବାର, ମାଣ୍ଡିଆ, ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ
  6. ସଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ
  7. ପ୍ରତିଦିନ 30 ରୁ 40 ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଓଜନ ଠିକ୍‌ ରହିଲେ, ମଧୁମେହ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ । କେବଳ ଓଜନ ନୁହେଁ ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ଚାପ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଚାପମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍‌ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ । ମେଡିଟେସନ କିମ୍ବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ । ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମା’ଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଥିଲେ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଆପଣ ଯଦି ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ଭଲ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା HbA1c ସ୍ତର 7 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍‌ ରଖୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଖି, କିଡନୀ, ହାର୍ଟ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧୁମେହର ବିପଦ ଅଧିକ ନଥାଏ । ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଭୁଲ୍‌ କଥା ଅଟେ । ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ । ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଙ୍ଗଦାତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.