ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ...
ଯେଉଁମାନେ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ କିନ୍ତୁ ଇନସୁଲିନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ସେମାନେ କିଡନୀ ଦାନ କରିପାରିବେ । ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରାନ୍ତ ଘଟନଟ୍ଟି ।
Published : April 28, 2026 at 10:31 AM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଅଙ୍ଗଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ । ଅଙ୍ଗଦାନରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର ହୁଏ । ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସି ଅଙ୍ଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗ ନପାଇବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ । ଏବେବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ରହିଛି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କଣ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ ଡାକ୍ତର କଣ କହୁଛନ୍ତି ।
ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ରକ୍ତ, ଆଖି, ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି । ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ । ଏହା ଅଙ୍ଗଦାତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସାଧାରଣତଃ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାର୍ଟ, ଯକୃତ,କିଡନୀ ଓ ଆଖି ଦାନ କରିପାରିବେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ କିନ୍ତୁ ଇନସୁଲିନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ସେମାନେ କିଡନୀ ଦାନ କରିପାରିବେ ।
ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଯଦି ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିସହ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଡାଏଟକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ବେଲଗାଭି ଡାଇବେଟିସ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରାନ୍ତ ଘଟନଟ୍ଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରାନ୍ତ ।
ମଧୁମେହ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଦାନ କରିପାରିବେ ?
- ରକ୍ତ
- ଆଖି
- ଚର୍ମ
- କିଡନୀ
ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେ କୌଣସି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ ଏହି ସବୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ ।
ଅଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଦାନ ପାଇଁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ ?
- ଖାଲି ପେଟରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର 130mg/dl ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର 180mg/dl ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ୍
- HbA1c ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ (ଗତ 2 କିମ୍ବା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର କଣ ରହିଥିଲା ତାହା ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡେ)
- ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି କି ରୋଗୀର ରକ୍ତଶର୍କରା 2ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା କି ନାହିଁ ।
ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠାରୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ।
ଡାଏଟ ନିୟମ କଣ ?
- ସବୁଜ ପନିପରିବା ପ୍ରଚୁର ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ଶାଗ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ
- ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ
- ସତେଜ ଓ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ
ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସେମାନେ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ମଧୁମେହ:
ଆପଣ ଯଦି ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡିତ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏସବୁ ପରାମର୍ଶ ମାନନ୍ତୁ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା...
- ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
- ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ
- ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
- ମିଠା ଖାଦ୍ୟ, ମିଠା ପାନୀୟ, ରାତିରେ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେପରି, ଜବାର, ମାଣ୍ଡିଆ, ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ
- ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ
- ପ୍ରତିଦିନ 30 ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ
ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଓଜନ ଠିକ୍ ରହିଲେ, ମଧୁମେହ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ । କେବଳ ଓଜନ ନୁହେଁ ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ଚାପ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଚାପମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ । ମେଡିଟେସନ କିମ୍ବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ । ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମା’ଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଥିଲେ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ଆପଣ ଯଦି ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ଭଲ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା HbA1c ସ୍ତର 7 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଖି, କିଡନୀ, ହାର୍ଟ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧୁମେହର ବିପଦ ଅଧିକ ନଥାଏ । ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଭୁଲ୍ କଥା ଅଟେ । ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ । ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଙ୍ଗଦାତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ ।