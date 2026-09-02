ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କାହିଁକି ପରିସ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ? ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଡାକ୍ତର
ମଧୁମେହ ରୋଗ କେବଳ ହାର୍ଟ୍, କିଡନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଯାହାକୁ ଡାଏବେଟିକ୍ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ନ୍ୟୁରୋପାଥି କୁହାଯାଏ ।
Published : September 2, 2026 at 2:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମଧୁମେହ ରୋଗ କେବଳ ହାର୍ଟ୍, କିଡନୀ ଏବଂ ଆଖି କିମ୍ବା ପାଦରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଣଦେଖା ଏବଂ ଜଟିଳତା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତନଳୀ ସମସ୍ୟା (Anal incontinence) । ଯେଉଁଥିରେ ମଳଦ୍ୱାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ବା ହଠାତ୍ ମଳ ବାହାରିଯାଏ ।
ଜାଣ୍ଡ୍ରା ହେଲଥକେୟାରର ମଧୁମେହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ କୋଭିଲ କହିଛନ୍ତି," ମଧୁମେହ ଅନ୍ତନଳୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ମଳଦ୍ଵାର ଅସଂଯମତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ରୋଗୀ ଲଜ୍ଜାରେ ନୀରବ ରହି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଅନ୍ତନଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।"
ମଧୁମେହ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ନ୍ୟୁରୋପାଥି:
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସମଗ୍ର ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପେରିଫେରାଲ ନ୍ୟୁରୋପାଥି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ପାଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଯାହା ମଳତ୍ୟାଗ, ମୂତ୍ରାଶୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ପାଚନ ପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଡାଏବେଟିକ୍ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ନ୍ୟୁରୋପାଥି କୁହାଯାଏ।
ଡାଏବେଟିକ୍ ଅଟୋନୋମିକ୍ ନ୍ୟୁରୋପାଥି:
ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ କୋଭିଲ କହିଛନ୍ତି," ସାଧାରଣ ଅନ୍ତନଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଳଦ୍ୱାର, ମଳଦ୍ୱାର ସ୍ଫିଙ୍କଟର୍, ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ନାୟୁ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ମଳଦ୍ୱାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବ ହ୍ରାସ, ମଳତ୍ୟାଗରେ ବିଳମ୍ବ, ସ୍ଫିଙ୍କଟର୍ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଏବଂ ମଳ ସମନ୍ୱୟରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଡାଏବେଟିକ୍ ଅଟୋନୋମିକ୍ ନ୍ୟୁରୋପାଥିର ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଡାଇରିଆ (କ୍ରନିକ୍ ଡାଇରିଆ), ଯାହା ମଳ ଅସଂଯମତାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ । ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ ଏବଂ କମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।"
ମଳ ଅସଂଯମତାକୁ କେବଳ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପେଟର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମୂତ୍ରାଶୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଝାଳ, ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସ୍ନାୟୁ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସ୍ଥିର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା । ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ସଫା କୋଲନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଡାଇରିଆର ଚିକିତ୍ସା ଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାଂସପେଶୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଫିଙ୍କଟର୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କେଗେଲ୍ ବ୍ୟାୟାମ (Kegel Exercise) କରିପାରିବା । ଏହାସହ High-Intensity Focused Electromagnetic (HIFEM) ଚିକିତ୍ସା ଭଳି ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା । ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାଂସପେଶୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିମ୍ବା ଔଷଧ ବିନା ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ମୂତ୍ରାଶୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।