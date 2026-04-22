ଆୟୁର୍ବେଦରେ ରହିଛି 'ଚମତ୍କାର', ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ମଧୁମେହ
ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛି । କେବଳ ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ଦାବି ।
Published : April 22, 2026 at 1:32 PM IST
ଜୟପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ): ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ, ଉନ୍ନତମାନର ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମାତ୍ର ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ ଓ ଅଣ-ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅଣ-ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରୋଗ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଆୟୁର୍ବେଦରେ, ଏଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଚିକିତ୍ସକ ଦାବି କରନ୍ତି । କାରଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାର ମୌଳିକ ନୀତି ହେଉଛି 'ନିଦାନ ପରିବର୍ଜନ' ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ମୂଳ କାରଣକୁ ଦୂର କରିବା କିମ୍ବା ଏଡାଇବା ।
ଏହି କାରଣରୁ, ଏହି ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି । ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ, ଆୟୁର୍ବେଦର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ । ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରେ ।
ପିତା ଜିନିଷ: ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ
ଯୋଧପୁରର ସରକାରୀ ଖାଣ୍ଡା ଫଲସା ଆୟୁର୍ବେଦ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ 'ତିକ୍ତ ରସ'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତା ସ୍ବାଦ । ଏହା ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ନିମ୍ବ, ଗିଲୋୟ, କୁଟକି (Picrorhiza kurroa), ଚିରେଇତା(Swertia), କଲରା ଏବଂ ମେଥି ଭଳି ଔଷଧୀୟ ଗଛରୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ । ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ବରେ ଗଠିତ, ଯାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ ଦୋଷକୁ କମ୍ କରେ । ଏହା ରୋଗୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ଡକ୍ଟର ମିତ୍ତଲ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରି, ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏପରି ରୋଗକୁ ରୋକିପାରିବ ।
ଖାଦ୍ୟ ପରେ ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ମିଠାକୁ ଏକ ଭାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ ଏହା ହଜମ ହେବା କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର, ଆଜିକାଲି ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପରେ ମିଠା କିମ୍ବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟିଛି । ଯେହେତୁ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଜଟିଳତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ୍ । ସଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସକାଳେ, ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସାଧା ପାଣି ବା ପରିବେଶଗତ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ।
ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେବା ଉଚିତ:
ଡକ୍ଟର ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଯେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା କେବଳ ସହଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯଦି ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ମଧୁମେହ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ, 6ଟି ଭିନ୍ନ ଋତୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଋତୁ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧୁମେହର ଚିକିତ୍ସା:
ଡକ୍ଟର ମିତ୍ତଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧୁମେହର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ରହିଛି । ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ । ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆରୋଗ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ମିତ୍ତଲଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ 46 ବର୍ଷୀୟ ରୋଗୀ ଦିଲୀପ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଖାଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ପ୍ରାୟ 550 ଥିଲା । ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପାରମ୍ପରିକ (ଏଲୋପାଥି) ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଶର୍କରା ସ୍ତର 250 ତଳକୁ ଆଦୌ ଖସି ନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଏଲୋପାଥି ଛାଡ଼ି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ମାସ ଧରି ଏହି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୋଜନ ପରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ସ୍ଥିର ଭାବରେ 140ରୁ 150 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ।
ଦିଲୀପ ବୈଷ୍ଣବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇବା ସହିତ, ସେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡାନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମିତ୍ତଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତି ।
ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ:
ଆୟୁର୍ବେଦରେ, ରୋଗୀର ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି: ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ । ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଯଦି ଜଣେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । କଫ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ।
ବାତ ପ୍ରକୃତି:
- କ'ଣ କରିବେ: ଗରମ, ତାଜା, ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ; ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା; ଏବଂ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ । କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ ଏବଂ ଘୋଳଦହି ସେବନ । ମେଥି, ଗାଜର, ମୂଳା, ଶାଲଗମ, କଦଳୀ, ସେଓ, ଡାଳିମ୍ବ, ମୌସମ୍ବୀ (Sweet lemon), ଆତ, ମିଠା ଏବଂ ଖଟା ତାଜା ଫଳ, ପାନୀୟ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଭୋଜନ ।
- କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ: ଥଣ୍ଡା, ବାସି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କଷା, ପିତା, ଚଟପଟା, ବେସନ, ନମକିନ୍, ଚଣା, ସାରୁ, ଆଳୁ, ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା, ଜାମୁକୋଳି, ମଖାନା ଏବଂ ରାଜମା ।
- ରୋଗ ସମ୍ଭାବନା: ଆଣ୍ଠୁ, କାନ୍ଧ କିମ୍ବା ପିଠିର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା; ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା; ଅନିଦ୍ରା; କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ; ଏବଂ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଫାଟିବା ।
ପିତ୍ତ ପ୍ରକୃତି:
- କ'ଣ କରିବେ: ଘିଅରେ ସମୃଦ୍ଧ ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବା ତାଜା ଖାଦ୍ୟ; ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା; ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣରେ ତରଳ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା; ଗାଜର, ମୂଳା, ବନ୍ଧାକୋବି, ବାକୱିଟ୍ (କୁଟ୍ଟୁ), ଲାଉ, ଜହ୍ନି, ପେଠା, ଡାଳିମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ, ଅଁଳା, ବଟର, ଗାଈ କିମ୍ବା ଛେଳି କ୍ଷୀର । ଏହି ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ।
- କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ: ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଚଟ୍ପଟା, ଖଟା, ନମକିନ ଖାଦ୍ୟ; ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା; ଦିନବେଳା ଶୋଇବା; ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଇଁ ରହିବା; ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ; କ୍ରୋଧ; ଉପବାସ କିମ୍ବା ଭୋକରେ ରହିବା; ଏବଂ ଅଧିକ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ।
- ରୋଗ ସମ୍ଭାବନା: ଏସିଡିଟି, ମୁଖ ଘା', ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଘା, ଭାତୁଡି, ବ୍ରଣ, ବଥ, ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ, କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଧଳା ହେବା, ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ।
କଫ ପ୍ରକୃତି:
- କ'ଣ କରିବେ: ଗରମ, ତାଜା, ପିତା, କଷା କିମ୍ବା ରାଗଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ; ଯଅ, ବାଜରା, ମକା, ମୁଗ, ଅଦା, ରସୁଣ, ମେଥି, କଲରା , ଲାଉ, ଜହ୍ନି ଓ ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଳି ପନିପରିବା; ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ମହୁର ବ୍ୟବହାର ଲାଭଦାୟକ ।
- କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ: ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା, ଥଣ୍ଡା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ; ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବା; ମଇଦା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପେଷି ହୋଇଥିବା ଅଟା, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ (Cold Drinks); ଆଇସକ୍ରିମ; ଏବଂ ଦିନ ସମୟରେ ଶୋଇବା ।
- ରୋଗ ସମ୍ଭାବନା: ମଧୁମେହ, ଆସ୍ଥମା, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାଶ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ରିଉମାଟଏଡ୍ ଗଣ୍ଠି ରୋଗ ।
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ରତନଲାଲ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ମେଥି, କଲରା ଏବଂ ଗିଲୋୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ସଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ମିଠା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ।
ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ, ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ । ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ସହିତ ସମକାଳୀନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ ।