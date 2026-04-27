ମଧୁମେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୁଏ କି ? ଦେଶର ଟପ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ବାସ୍ତବତା
କିଛି ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରନ୍ତି କିଛି ମାସରେ ମଧୁମେହରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରାଇ ଦେବେ । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନୁହେଁ । ଏହା ପଛର ସତ୍ୟତା କଣ ।
Published : April 27, 2026 at 2:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ଥାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଦିପ୍ରହର ସମୟ । 45 ବର୍ଷୀୟା କର୍ପୋରେଟ କର୍ମଚାରୀ ମିତା(ଛଦ୍ମନାମ), ନିଜର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହ ବସି ହସୁଥାନ୍ତି । ଛଅ ମାସ ଧରି ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରୋଗାମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ମିତା । କେଶ ଝଡିବା କମ୍ ହେବା ସହ ତ୍ବଚାରେ ଚମକ୍ ଫେରିଛି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଔଷଧ ଖାଉନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ‘Reversed’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଧୁମେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିବାଦୀୟ ଅଟେ । କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବା ।
ସମାନ ମାମଲାର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ:
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା, ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବା । ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ବାସଭରା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ତାହାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ।
ଏପରି ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭାରତରେ ତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶରେ ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୀପ୍ରଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଠି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କୋଚ୍ Reversal ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ‘Remission’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
Remission ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ?
ରିମିସନ୍ (Remission): ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ 'ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ' କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ରିମିସନ୍' କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ରୋଗଟି ଶରୀରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।
ଫର୍ଟିସ-ସି-ଡିଓସି ସେଣ୍ଟରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଅନୁପ ମିଶ୍ରା କୁହନ୍ତି, ‘ରିମିସନ ଏକ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟେ । ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ସ୍ଥିର ନଥାଏ । ଏହାର କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘cure or reversal’ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା କିମ୍ବା ପୁଣି ଲେଉଟିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ । ମଧୁମେହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୋଟାପଣ, ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଟାଇପ-1 ମଧୁମେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଓଲଟା । ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇନପାରେ । ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଜେନେଟିକ୍ ଡିସଅର୍ଡର ଯାହାକୁ ଭଲ କରାଯାଇନପାରେ । ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତର ଅନୁପ ମିଶ୍ରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ମଧୁମେହ ଭଲ କରିବାର ଦୃଢ ଦାବି ଆଜିକାଲି ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କୁହାଯାଏ ।
100 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ:
ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଧୁମେହରେ କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 100 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଟାଇପ 2 ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ । ICMR-INDIAB ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, 2023ରୁ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 101 ମିଲିୟନ ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ । ଅନ୍ୟପଟେ 136 ମିଲିୟନ ଲୋକ ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିକ୍ରେ ପୀଡିତ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଔଷଧ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ବାରା ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ, ଷ୍ଟାଟ୍ ଅପ କ୍ଲିନିକ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସସାଲ ପ୍ରୋଗାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଖାଦ୍ୟପେୟ, ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍, ସବକ୍ରିପ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଓ କୋଚିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏପରି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଲଗାତର ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ମନିଟରିଂ କରନ୍ତି । ଫଳରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ବଢୁଛି ତାହା ଜାଣି ହେଉଛି । ଖାଦ୍ୟପେୟ ସଠିକ୍ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ତେବେ ଅସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ । ଯେମିତିକି ଏକ ମାସ କି ଦୁଇ ମାସ । ଏଥିପାଇଁ ହର୍ବାଲ ଚା’ କିମ୍ବା କୌଣସି ଔଷଧ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ।
ଗତ 2023ରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଟିଭି ଉପସ୍ଥାପିକା ‘ମଧୁମେହ ଔଷଧ’ର ଏକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଏକ ଡିପଫେକ୍ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଜାରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନସର ଓ କ୍ବାକ୍(ନକଲି ଡାକ୍ତର)ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ‘ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସଲ (ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ) ଦମଦାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ମେଡିକାଲ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜାରରେ ଏସବୁର ଚାହିଦା ବଢିଛି ।
କଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ?
ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ମଧୁମେହ ରିଭର୍ସ ହେବା କଥା ଭିତ୍ତିହୀନ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭୁଲ୍ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ରିମିସନ୍ । ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ, ବିଶେଷକରି ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ବାରା ମଧୁମେହକୁ ଭଲ କରାଯାଇପାରେ ।
ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣାଶୁଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଶା ଖୋସଲା କୁହନ୍ତି ଯେ, କିଛି ମାମଲାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରୋଗୀ ଔଷଧ ସେବନ ମାତ୍ରା କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏହାକୁ ଲୋକେ ରିଭର୍ସଲ୍ କହୁଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନେକ ରୋଗୀ ଏହାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଗକୁ ବଢିବାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାମ କରେ:
ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସଠିକ୍ ରହିଥାଏ । ଇନସୁଲିନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ କରନ୍ତି ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ବାସ୍ତବତା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ରିମିସନର ଅର୍ଥ ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦୂରିକରଣ ନୁହେଁ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମଧୁମେହ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ପୁଣି ଓଜନ ବଢାଏ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେନି । ରୋଗୀର ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରାଯିବ କିମ୍ବା କମ୍ କରାଯିବା ତାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ପରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । କେତେକ କ୍ଲିନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି । ଏପରିକି କିଛି ଲୋକେ ରିମିସନ୍ ହାର ଉଚ୍ଚ ରହୁଥିବା କୁହନ୍ତି । ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀକୁ ମଧୁମେହ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣାପଡେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ।
ଯତ୍ନ ଦ୍ବାରା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ:
ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ବାରା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମୟ ସୀମା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ରିମିସନ୍ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ ।
ଡାକ୍ତର ଅନୁପ ମିଶ୍ରା କୁହନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ଯେପରିକି ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ହରମୋନ୍, ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି, ଅବସାଦ ଓ ଧୂମ୍ରପାନ କଲେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ମେଟାବଲିକ ଫାଇଦାରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ ।
ଭାରତର ଅନେକ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ପରିଚାଳିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇଟୋଫାର୍ମା ସମାଧାନ, ବୁଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏସନ କ୍ଲିନିକ ଭଳି ସୁବିଧା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତଶର୍କରା ମନିଟରିଂ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ, ହେଲ୍ଥ କୋଚିଂ ସାମିଲ ରହିଛି । ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଚାହିଦାରେ ରହିଛି । ନିକଟରେ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଟଅପ୍, ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହକୁ ଭଲ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର 5.5 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଡ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏକ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରୋଗାମରେ 3 ରୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ 10 ହଜାରୁ 30 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ଏଭଳି ଦାବିରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେମିତିକି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ଭଲ ହେବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅବାସ୍ତବ ଆଶାକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି କ୍ବାକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଓ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ୟୁବେଦ କମ୍ପାନୀ ପାରମ୍ପାରିକ ଔଷଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରନ୍ତି ।
ଅତୁଲ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଗତ 4 ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଫାଇଟୋଫାର୍ମା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି । ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ । ଏହି କଥାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରାଯାଇନପାରେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକେ ଏହି ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳୁଥିବା ଦାବି କରନ୍ତି ।
ଫାର୍ସାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇନଥାଏ । ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ରା ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ନିୟମାବଳୀ ଏମିତି କିଛି ରହିବା ଉଚିତ୍ ଯାହାର ଜବାବ ସରକାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏସବୁ ପାଳନର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଦେଶରେ ମଧୁମେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ଅତୁଲ ମିଶ୍ରା କୁହନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନକରି ଔଷଧର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କରନ୍ତି । ନିଜ ଔଷଧର ସଫଳତା ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି । ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦାବି କରନ୍ତି ZEERA ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ତେବେ ଏହାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାନଥାଏ ଆମେ କେଉଁ ଡୋଜ୍ ନେଇଛୁ, ଶରୀର ସ୍ଥିତି କଣ, ପାରାମିଟର କଣ ଥିଲା ।’
ଭ୍ରମିତ କରୁଛି କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲନ୍ତୁ କି ଫେସବୁକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସସର ଡାକ୍ତର ଭଳି ମୋଟାପଣ ମଧୁମେହ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏକ ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି 35 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର:
ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ । ଶର୍ମା କୁହନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତଶର୍କରା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୋଗାମ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରୋଗୀ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ଟ୍ରାକ କରିପାରିବେ ।
ତେବେ ମିତା କୁହନ୍ତି , ‘ଖାଦ୍ୟ ଅବସାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତାହାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି, ଏସବୁ ପ୍ରୋଗାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନରେ ଆଶା ଉଦ୍ରେକ କରେ:
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ରୋଗ ମଣିଷକୁ ବୋଝ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ । ସାରା ଜୀବନ ଏସବୁ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେହି ଏସବୁ ରୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନରେ ନୂୂଆ ଆଶା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ । ଏନେଇ ଶର୍ମା କୁହନ୍ତି, ‘ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ଆଶା ଉପରେ ଲୋକେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ।’ ଯାହାକି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ଖୋସଲା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ସ୍ବରୂପ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଚିନ୍ତା କରି ରୋଗୀ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।’ ସେହିପରି ଡାକ୍ତର ଅନୁପ ମିଶ୍ରା କୁହନ୍ତି, ‘ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 15 ପ୍ରତିଶତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମେଦ ବହୁଳତାର ଶିକାର ଓ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥାଉ ।’ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଆନ୍ତି ପରେ ଏସବୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।
କିଛି କାହାଣୀର ଉଦାହରଣ:
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇନପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ନୋଏଡାରେ ରହୁଥିବା 65 ବର୍ଷୀୟା ଅନୁରାଧା କର୍, ପ୍ରତିଦିନ ନେଉଥିବା 100 ୟୁନିଟ୍ ଇସୁଲିନ ଇଞ୍ଜେକସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧୁମେହ ରୋଗର ମେଡିସିନ ଖାଇବା କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଇଶା ଖୋସଲାଙ୍କ ଡାଏଟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇନସୁଲିନ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଲଗାତର ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି ।
‘ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ । ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯାଏ । ଠିକ୍ ହେବାକୁ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ । ଏଥିରେ ଅଧିକ କହିବା ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଟେ । କାରଣ ସବୁ ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନିଟରିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍(ଛଦ୍ମନାମ) ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ଡାଏଟ, ବ୍ୟାୟାମ, ଧୂମ୍ରପାନ ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନସୁଲିନ ନେବା ବନ୍ଦ କରିପାରିନଥିଲେ । ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛିଟା ଲାଭ ମିଳିଥିଲା, ସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ଏବେବି ଇନସୁଲିନ ନେଉଛି ।’
ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ମଧୁମେହ ରୋଗର ବୋଝକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ଓ ଚିକିତ୍ସା କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ରିଭର୍ସଲ ପ୍ରୋଗାମ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ରୋଗର ପ୍ରୋ-ଆକ୍ଟିଭ ପରିଚାଳନା ଦିଗ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଜୀବନଶୈଳୀ ସହ ଜଡିତ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ଅଟେ ।