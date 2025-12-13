ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି 31ଟି ଖାଦ୍ୟ ମନା... ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ
ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
Published : December 13, 2025 at 1:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ ପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଖାଦ୍ଯପେୟ ମାନି ଚଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଥରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ଏହା ସାରା ଜୀବନ ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ । ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ବଢିବା ବଢିବା ଭୟରେ ରୋଗୀମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ମାତ୍ରା କମ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଓ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଦ୍ବନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଖବରରେ ଜାଣିବା...
ଡ଼ାଇବେଟିସର ଲକ୍ଷଣ କଣ?
କିଛି ଲୋକ ଛୋଟ ବେଳୁ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ । ଯଥା ଟାଇପ୍ 1 ଓ ଟାଇପ୍ 2 । ଏହି ରୋଗ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରୋଗର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।
- ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା
- ଅଧିକା ଶୋଷ ଲାଗିବା
- ଅଧିକ ଭୋକ ଲାଗିବା
- ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା
ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ HbA1c ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଯଦି ରିପୋର୍ଟ 3 ରୁ 5.4 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ତେବେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲେବଲ 5.6 ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରି ଡ଼ାଇବେଟିକ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଯଦି ରିପୋର୍ଟରେ ଲେବଲ 7ରୁ ଅଧିକ ରୁହେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ?
- ପ୍ରଥମତଃ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀହ୍କୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ।
- ଆମିଷ, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆଇସକ୍ରିମ୍, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଓ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
- ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଉପମା, ବରା, ଚପ୍ ଓ ପୁରୀ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ।
ଏନେଇ ଡ. ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କଟିଆର ଏନେଇ ନିଜର ଟ୍ବିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ 31ଟି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
|ଅଟା ବା ମଇଦା
|ସିଜା ଆଳୁ
|କମ୍ ଫ୍ୟାଟଯୁକ୍ତ ମିଠା
|ବିସ୍କୁଟ
|ପଣସ
|ସ୍କିମ୍ଡ଼ କ୍ଷୀର
|ରସ୍କ
|ତରଭୂଜ
|ପ୍ରୋଟିନ ବାର
|ମାରି ବିସ୍କୁଟ
|ମହୁ
|ଆମ୍ବ
|ଦଲିଆ
|ସୁଜି
|ମୁଢି
|ସାଗୁ
|ବେସନ
|ଚପାତି
|ଓଟସ୍
|ପାସ୍ତା
|ଅମୃତଭଣ୍ଡା
|ଓଟସ୍ ମିଲ୍କ
|ନୁଡ଼ଲ୍ସ
|ଚକୋଲେଟ
|ପାଉଁରୁଟି
|ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍
|ଫ୍ଲେବରଡ୍ ବହି
|କଦଳୀ
|ଆଳୁ ଚିପ୍ସ
|କେକ୍ ଓ କୁକିଜ
|ସାରୁ
ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ଓ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ବୁଝନ୍ତୁ:
ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ଓ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ସାମନ ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫରକ୍ ରହିଛି । ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ଅର୍ଥ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବା ଶର୍କରା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳୁଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ନ ତିଆରି ହେଲେ ଶରୀରରେ ବହୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଇନସୁଲିନ୍ ଶରୀରରେ ରକ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଶର୍କରା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଇନସୁଲିନ୍ ମାତ୍ରା କମିଗଲେ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ । 200 mg/dlରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ରହିଲେ ଏହାକୁ ଡ଼ାଇବେଟିସର ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ହାଇପରଗ୍ଲାସିମିଆର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ