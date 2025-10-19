କାହିଁକି ହୁଏ ଡାଇବେଟିସ ? ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୂରେଇ ରହିବ ମଧୁମେହ !
ଛୋଟ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଡାଇବେଟିସ । ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଡାଇବେଟିସ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
Published : October 19, 2025 at 11:43 AM IST
Diabetes ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଘରେ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର କାରଣ କଣ ? ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ ରହିଛି ? ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ।
ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଡାଇବେଟିସ କାରଣ:
ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ କୁହନ୍ତି, ‘ଡାଇବେଟିସ ବା ମଧୁମେହ ଆଜିକାଲି ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଘରେ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟାଭାସ ଏହି ରୋଗର କାରଣ । ତେଣୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ନହୁଏ ତେବେ ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ହେଉ ଅବା ପନିପରିବା ସବୁ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ।
କାହିଁକି ହୁଏ ଡାଇବେଟିସ ?
ଡାଇବେଟିସ ଏକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ରୋଗ ଅଟେ । ଅଧିକ ଖାଇବା, ମିଠା ଅଧିକ ଖାଇବା, ଜଙ୍କଫୁଡ ଖାଇବା, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବ, ଶାରିରୀକ ବ୍ୟାୟାମ ନକରିବା, ଦୀର୍ଘ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ରହିବ, ରାତି ୧୨ଟା ପରେ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟରେ ନିୟମିତ ନରହିବା, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ମେଟାପଲିଜିମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅସମାନତା ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ଡାଇବେଟିସ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ।
ଡାଇବେଟିସ କେତେ ପ୍ରକାରର ?
ଡାଇବେଟିସ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର
- ଟାଇପ-1
- ଟାଇପ-2
- ଗର୍ଭବସ୍ଥା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜେଷ୍ଟାସନାଲ ଡାଇବେଟିସ ହୁଏ
- ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟାଇପ ୧ ଡାଇବେଟିସ:
ଟାଇପ ୧ ଡାଇବେଟିସ ବିନା ଇନ୍ସୁଲିନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି । ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟାଇପ୍-୧ ଡାଇବେଟିସ ହୋଇଥାଏ । ବିନା ଇନ୍ସୁଲିନରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ ୪ ଥର ଇନ୍ସୁଲିନ ଦିଆଯାଏ ।
ମଧ୍ୟ-ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଟାଇପ-2 ଡାଇବେଟିସ:
ଟାଇପ-୨ ଡାଇବେଟିସ ଯାହା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ୨୦-୨୫ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ ହେଉଛି ଯାହା ଟାଇପ୍ ୨ ଡାଇବେଟିସ । ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୦-୬୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସାଢେ ୪ କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଢ଼ କୋଟି ଲୋକ ଡାଇବେଟିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ୩-୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ କହିଛନ୍ତି ।
ମଧୁମେହ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ:
ଆଜିକାଲି ଜୀବନରେ ଡାଇବେଟିସର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ମାନସିକ ଚାପ ବା ଅବସାଦ ରହିବା ।
କିପରି ପ୍ରତିହତ କରିବା:
- ଦୈନଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା
- ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
- ତେଲ ଓ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା
- ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ
- ପିଜା ବର୍ଗର ଓ ପ୍ୟାକେଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ନରହିବା
- ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା
ମଧୁମେହ ସପ୍ତାହରେ ମାରାଥନ
ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ୧୬ରେ ମାରାଥନ ହେବ । ଏହି ମାରାଥନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରୟାଲ ଲାଗୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଏହି ରୋଗ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଣ ଦୌଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ।
