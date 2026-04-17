ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କି ? ଶରୀରରେ ହୋଇପାରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ର ଅଭାବ
ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାର ଅଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ
Published : April 17, 2026 at 12:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଆମ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଦାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ।
ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ଲାଭ କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ଫ୍ୟାଟି୍ ଏସିଡର ସଠିକ ପରିମାଣ ରହିଛି କି ନାହିଁ ? ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହା ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଶରୀରରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ କରିପାରେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କ'ଣ ?
- ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଡିପ୍ରେସନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।
- JAMA ନେଟୱାର୍କ ଓପନ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ 2020 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ । ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭରସିଟି ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିସିନର ମୁଖ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ରବର୍ଟ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡିପ୍ରେସନ ଏବଂ ଚାପ ଭଳି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।
- ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ବିଶେଷକରି, ଏହି ଅଭାବ ଶୁଷ୍କତା, ବ୍ରଣ ଏବଂ ଲାଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
- ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶୁଷ୍କ ଆଖି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଖି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ଅଭାବ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ।
- ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନିଦ୍ରା, ଚାପ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଶରୀରରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
ଯଦି ଆପଣ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ । ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ସେବନ କରନ୍ତୁ ।
ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ମାଛ, ଅଲିଭ୍ ତେଲ, ଅଳସୀ ମଞ୍ଜି, ଏବଂ ତାଜା ସବୁଜ ପନିପରିବା ଭଳି ଖାଦ୍ୟରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଚିଆ ମଞ୍ଜି, ବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ପନିର ଭଳି ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ।
Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ।