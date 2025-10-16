ETV Bharat / health

ବାଣର ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ସାଜିପାରେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର କାରଣ, ଏପରି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ

ସାଧାରଣତଃ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ସମୟରେ ଅନେକ ରସାୟନ ବା କେମିକାଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

Dangerous effects of smoke from fire crackers on health
Dangerous effects of smoke from fire crackers on health (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଦିନ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଥାଏ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ସହର । ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମିଶି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯାଇଥାନ୍ତି । ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇବା ସହିତ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଖୁସି ମାହୋଲ କିଛି ପରିମାଣର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ । ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କେବେ କେବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଏହାର ଧୁଆଁ ଠାରୁ ସତର୍କତା ରକ୍ଷା କରିବେ ।

କେଉଁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ?

ବାଣ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଶ୍ବାସ ତଥା ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଓ ଧୂଳିକଣା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ତଥା ଆସ୍ଥମା ଭଳି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହୃଦୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ବାଣ କେତେ ହାନିକାରକ:

ସାଧାରଣତଃ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ସମୟରେ ଅନେକ ରସାୟନ ବା କେମିକାଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥି ଯୋଗୁଁ ବାଣ ଫୁଟିଲେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ । ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ:

ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ସଲଫର ଡ଼ାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ବାୟୁରେ ମିଶିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ସ୍ମଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ବାୟୁର ମାନ କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

  • ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା
  • ଆଖି ପୋଡ଼ିବା
  • ତଣ୍ଟି ଓ ଫୁସଫୁସରେ ସମସ୍ୟା
  • ଶ୍ବାସ ଏବଂ ବ୍ରୋଙ୍କଇଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।

ଧ୍ବନି ପ୍ରଦୂଷଣ:

ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ । ପାଖାପାଖି 140 ଡେସିବଲ ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ମାନବ ଶରୀରର ଶ୍ରବଣ କ୍ଷମତା 85 ଡେସିବଲ ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ । ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏହି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।

  • କାନର ଶ୍ରବଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ
  • ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପରେ ବୃଦ୍ଧି
  • ନିଦ୍ରା ସଠିକ ଭାବେ ନ ହେବା
  • ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା

ଯଦି ବାଣକୁ ଅସାବଧାନତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ବହୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବହୁ ଜୋରରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, ଆଖିରେ କ୍ଷତ ଏପରିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ନ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏହି ବିପଦରେ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି:

ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ବାରା ପୋଷା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାଣର ଶବ୍ଦରେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।

  • ପ୍ୟାନିକ ଆଟାକ୍
  • ଶୁଣିବା ଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ
  • ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି
  • ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ

ବାଣରୁ ନିର୍ଗତ କେମିକାଲ ମାଟି ଓ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ମିଶି ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ମାଟି ଓ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିବେଶ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।

ବାଣ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ?

  1. ସାଧାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  2. ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
  3. ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ
  4. ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
  5. ନିଜ କାନକୁ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ
  6. ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ
  7. ପୋଡ଼ା ଘା ପାଇଁ ମଲମ ରଖନ୍ତୁ

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ କଣ କରିବେ ?

ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ...

ଭଲଭାବେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
ଆଖି ପୋଡୁଥିଲେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ
ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ
ଲଗାତାର ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ )

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

