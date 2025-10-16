ବାଣର ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ସାଜିପାରେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର କାରଣ, ଏପରି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ସାଧାରଣତଃ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ସମୟରେ ଅନେକ ରସାୟନ ବା କେମିକାଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
Published : October 16, 2025 at 8:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଦିନ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଥାଏ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ସହର । ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମିଶି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯାଇଥାନ୍ତି । ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇବା ସହିତ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଖୁସି ମାହୋଲ କିଛି ପରିମାଣର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ । ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କେବେ କେବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଏହାର ଧୁଆଁ ଠାରୁ ସତର୍କତା ରକ୍ଷା କରିବେ ।
କେଉଁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ?
ବାଣ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଶ୍ବାସ ତଥା ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଓ ଧୂଳିକଣା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ତଥା ଆସ୍ଥମା ଭଳି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହୃଦୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ବାଣ କେତେ ହାନିକାରକ:
ସାଧାରଣତଃ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ସମୟରେ ଅନେକ ରସାୟନ ବା କେମିକାଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥି ଯୋଗୁଁ ବାଣ ଫୁଟିଲେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ । ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ:
ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ସଲଫର ଡ଼ାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ବାୟୁରେ ମିଶିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ସ୍ମଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ବାୟୁର ମାନ କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
- ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା
- ଆଖି ପୋଡ଼ିବା
- ତଣ୍ଟି ଓ ଫୁସଫୁସରେ ସମସ୍ୟା
- ଶ୍ବାସ ଏବଂ ବ୍ରୋଙ୍କଇଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।
ଧ୍ବନି ପ୍ରଦୂଷଣ:
ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ । ପାଖାପାଖି 140 ଡେସିବଲ ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ମାନବ ଶରୀରର ଶ୍ରବଣ କ୍ଷମତା 85 ଡେସିବଲ ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ । ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏହି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
- କାନର ଶ୍ରବଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ
- ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପରେ ବୃଦ୍ଧି
- ନିଦ୍ରା ସଠିକ ଭାବେ ନ ହେବା
- ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା
ଯଦି ବାଣକୁ ଅସାବଧାନତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ବହୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବହୁ ଜୋରରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, ଆଖିରେ କ୍ଷତ ଏପରିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ନ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏହି ବିପଦରେ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି:
ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ବାରା ପୋଷା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାଣର ଶବ୍ଦରେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।
- ପ୍ୟାନିକ ଆଟାକ୍
- ଶୁଣିବା ଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ
- ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି
- ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ
ବାଣରୁ ନିର୍ଗତ କେମିକାଲ ମାଟି ଓ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ମିଶି ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ମାଟି ଓ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିବେଶ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।
ବାଣ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ?
- ସାଧାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
- ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ
- ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
- ନିଜ କାନକୁ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ
- ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ
- ପୋଡ଼ା ଘା ପାଇଁ ମଲମ ରଖନ୍ତୁ
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ କଣ କରିବେ ?
ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ...
|ଭଲଭାବେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
|ଆଖି ପୋଡୁଥିଲେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ
|ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ
|ଲଗାତାର ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ )
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ