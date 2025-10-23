ETV Bharat / health

ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଦିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ !

Environmental Health Perspectivesରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲିପଷ୍ଟିକରେ ହାନିକାରକ ଧାତୁ ମିଶାଯାଉଛି । ଫଳରେ କ୍ୟାନସର ପରି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Lipstick
Lipstick (Getty)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲିପଷ୍ଟିକ...ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଓଠକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳା ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଲିପଷ୍ଟିକ ବିନା ଯେପରି ମେକଅପ୍‌ ଅଧୁରା । ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ହେଉ ଅବା ଅଫିସ୍‌ । ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ତାହାଲେ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ । ଲିପଷ୍ଟିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାଡମିୟମ ଓ ସୀସା ପରି ଧାତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ । ଅନେକ ରୋଗକୁ ଦିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ଏହି କଥା ଆମେ କହୁନୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ....

Lipstick
Lipstick (Getty)

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ସହିତ ଗୁରୁତର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । କ୍ୟାଡମିୟମ ଧାତୁକୁ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଶାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯାହାକି କିଡନୀ ଓ ହାଡକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନୁହେଁ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ନୁହେଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲିପଷ୍ଟିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କେମିକାଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ?

କ୍ୟାଡମିୟମ: ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍‌ ମେଡିସିନ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି, ନିଶ୍ବାସ ଜରିଆରେ କ୍ୟାଡମିୟମକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଶ୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।

ସୀସା: ସୀସା ଧାତୁ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ର (Nervous System) କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । କୁହାଯାଏ ଏହି ଧାତୁ ଶରୀରରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ସହ ପରୋକ୍ଷରେ କ୍ୟାନସର ହେବାର ବିପଦକୁ ବଢାଇଥାଏ ।

କ୍ରୋମିୟମ: କ୍ରୋମିୟମ ଏକ ରାସାୟନିକ ଧାତୁ ଅଟେ । କ୍ୟାନସର ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କୁହାଯାଏ, ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ଆଲୁମିନିୟମ: ଆଲୁମିନିୟମ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କ୍ୟାନସର ହେବାର କାରଣ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

Lipstick
Lipstick (Getty)

ଲିପଷ୍ଟିକ ଓ ଫୁସଫୁସ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ:

କିଛି ଲିପଷ୍ଟିକରେ କ୍ୟାଡମିୟମ ଭଳି ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ଓଠ ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ । ଫଳରେ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବଢାଏ । ତେଣୁ ଲିପଷ୍ଟିକ କିଣିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଧାତୁ ନଥିବା ଲିପଷ୍ଟିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ ?

ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରସପେକ୍ଟଟିଭରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି କି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସୀସା, କ୍ୟାଡମିୟମ, କ୍ରୋମିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥିଲା । 75 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ସୀସା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲା । ଏପରିକି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କ୍ୟାଡମିୟମ ଓ କ୍ରୋମିୟମ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ ।

କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ?

ଲିପଷ୍ଟିକରେ ହାନିକାରକ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି...

ନନ୍‌ ଟକ୍ସିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୟନ:

ଲିପଷ୍ଟିକରେ କିଣିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ‘ଲିଡ୍‌ ଫ୍ରି’ ବା ନନ୍‌ ଟକ୍ସିକ ବ୍ରାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଲିପଷ୍ଟିକ କିଣିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଲିପଷ୍ଟିକ କିଣିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପଢନ୍ତୁ । ଏପରି କ୍ଷତିକାରକ ଧାତୁ ଥିବା ଲିପଷ୍ଟିକ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ଅଧିକ ନୁହେଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମ୍‌ କରନ୍ତୁ । ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓଠରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଛଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:

ଓଠକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଟ୍‌ ପାଉଡର, କୋକୋ ଆଉ ଘିଅ ମିଶାଇ ପ୍ରାକୃତିକ କଲର୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ଓଠରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରୋଗ ଡାକୁଛି ଭାରତୀୟ ଭୋଜନ ! ICMRର ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ

କାହିଁକି ହୁଏ ଡାଇବେଟିସ ? ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୂରେଇ ରହିବ ମଧୁମେହ !

ଅଦାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ...

Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅଟେ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

TAGGED:

LIPSTICK USE HARMFUL OR NOT
LUNG CANCER RISK
COSMETIC PRODUCT USE
DAILY LIPSTICK USE
RESEARCH ON LIPSTICK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.