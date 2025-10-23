ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଦିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ !
Environmental Health Perspectivesରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲିପଷ୍ଟିକରେ ହାନିକାରକ ଧାତୁ ମିଶାଯାଉଛି । ଫଳରେ କ୍ୟାନସର ପରି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲିପଷ୍ଟିକ...ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଓଠକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳା ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଲିପଷ୍ଟିକ ବିନା ଯେପରି ମେକଅପ୍ ଅଧୁରା । ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ହେଉ ଅବା ଅଫିସ୍ । ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ତାହାଲେ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ । ଲିପଷ୍ଟିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାଡମିୟମ ଓ ସୀସା ପରି ଧାତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ । ଅନେକ ରୋଗକୁ ଦିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ଏହି କଥା ଆମେ କହୁନୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ....
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ସହିତ ଗୁରୁତର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । କ୍ୟାଡମିୟମ ଧାତୁକୁ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଶାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯାହାକି କିଡନୀ ଓ ହାଡକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନୁହେଁ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ନୁହେଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲିପଷ୍ଟିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କେମିକାଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ?
କ୍ୟାଡମିୟମ: ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି, ନିଶ୍ବାସ ଜରିଆରେ କ୍ୟାଡମିୟମକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶ୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।
ସୀସା: ସୀସା ଧାତୁ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ର (Nervous System) କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । କୁହାଯାଏ ଏହି ଧାତୁ ଶରୀରରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ସହ ପରୋକ୍ଷରେ କ୍ୟାନସର ହେବାର ବିପଦକୁ ବଢାଇଥାଏ ।
କ୍ରୋମିୟମ: କ୍ରୋମିୟମ ଏକ ରାସାୟନିକ ଧାତୁ ଅଟେ । କ୍ୟାନସର ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କୁହାଯାଏ, ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ଆଲୁମିନିୟମ: ଆଲୁମିନିୟମ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କ୍ୟାନସର ହେବାର କାରଣ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ଲିପଷ୍ଟିକ ଓ ଫୁସଫୁସ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ:
କିଛି ଲିପଷ୍ଟିକରେ କ୍ୟାଡମିୟମ ଭଳି ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ଓଠ ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ । ଫଳରେ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବଢାଏ । ତେଣୁ ଲିପଷ୍ଟିକ କିଣିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଧାତୁ ନଥିବା ଲିପଷ୍ଟିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ ?
ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରସପେକ୍ଟଟିଭରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି କି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସୀସା, କ୍ୟାଡମିୟମ, କ୍ରୋମିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥିଲା । 75 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ସୀସା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲା । ଏପରିକି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କ୍ୟାଡମିୟମ ଓ କ୍ରୋମିୟମ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ ।
କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ?
ଲିପଷ୍ଟିକରେ ହାନିକାରକ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି...
ନନ୍ ଟକ୍ସିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୟନ:
ଲିପଷ୍ଟିକରେ କିଣିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ‘ଲିଡ୍ ଫ୍ରି’ ବା ନନ୍ ଟକ୍ସିକ ବ୍ରାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
ଲିପଷ୍ଟିକ କିଣିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଲିପଷ୍ଟିକ କିଣିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପଢନ୍ତୁ । ଏପରି କ୍ଷତିକାରକ ଧାତୁ ଥିବା ଲିପଷ୍ଟିକ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଅଧିକ ନୁହେଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରନ୍ତୁ । ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓଠରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଛଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
ଓଠକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଟ୍ ପାଉଡର, କୋକୋ ଆଉ ଘିଅ ମିଶାଇ ପ୍ରାକୃତିକ କଲର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ଓଠରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ।
