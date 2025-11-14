୨୦୪୭ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର CSIR-IMMT ଠାରେ "ଫେନୋମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ ଅନ୍ ଲଙ୍ଗିଟୁଡିନାଲ୍ କୋହର୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍: କୋହର୍ଟ କନେକ୍ଟ 2025" ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 14, 2025 at 11:59 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: 2047 ମସିହାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ଚାବିକାଠି ହେବ । 'ଭାରତୀୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା, ଭାରତୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ରଣନୀତି, ଭାରତୀୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ତଥ୍ୟ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ୍' । ଭୁବନେଶ୍ୱରର CSIR-IMMT ଠାରେ 'କୋହୋର୍ଟ କନେକ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ କନକ୍ଲେଭ ଅନ୍ ଲମ୍ବିଟୁଡିନାଲ କୋହୋର୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍'କୁ ଉଦଘାଟନ କରି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ।
Cohort Connect 2025:
ଭୁବନେଶ୍ୱର CSIR- IMMTରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି କୋହୋର୍ଟ କନେକଟ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ମଧୁମେହ ଭଳି ମେଟାବୋଲିକ୍ ବ୍ୟାଧି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବା ସହ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି । ମଧୁମେହ ଆଜି କେବଳ ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାସ୍କୁଲାର୍, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଏବଂ ବୃକକ୍ ଜଟିଳତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି । ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାକୁ ଜାତୀୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ।"
" on the eve of #WorldDiabetesDay tomorrow, gratified to have addressed "Phenome India National Conclave on Longitudinal Cohort Studies : Cohort Connect 2025", at CSIR–IMMT, #Bhubaneswar.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) November 13, 2025
The event taking place just a day before World Diabetes Day carries special relevance, as… pic.twitter.com/3ZbAwbkNeJ
ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମେଟାବୋଲିକ୍ ବ୍ୟାଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ଟର୍ମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମେଟାବୋଲିକ୍ ବ୍ୟାଧି, ବିଶେଷକରି ଟାଇପ୍-2 ମଧୁମେହ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ-ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହା ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଭାରତ ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଅଣ-ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସହିତ ଏକକାଳୀନ ମୁକାବିଲା କରିଚାଲିଛି ।
CSIR ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଫେନୋମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଲାର୍ଜକ୍ସେଲ ଲଙ୍ଗିଟୁଡିନାଲ୍ କୋହୋର୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ ପରି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ଭାରତ ଏବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ, ଜେନେଟିକ୍ସ, ପରିବେଶ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଟାବୋଲିକ୍ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖାନ୍ତି, ଯାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଭୂମିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ ।
ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, CSIR ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ, ମାନବ ଜିନୋମ୍ ସିକୋନ୍ସିଂ (Human Genome sequencing) ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 10,000 ମାନବ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ବେନ୍ସ ହୋଇଛି । ଏକ ମିଲିୟନ ଜିନୋମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି । ସରକାର ଏକକାଳୀନ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ଟିକା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ AI-ଚାଳିତ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍-ସକ୍ଷମ ସମାଧାନ ଭାରତର ଚିକିତ୍ସା ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅଂଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Spot Stroke Save Lives: ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ପ୍ରତି 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଏ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ସଚେତନତା ଜରୁରୀ
ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଷ୍ଟୋମାକ କ୍ୟାନସର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଇଥାଏ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ ?
ଭାରତର 70% ଜନସଂଖ୍ୟା 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଣନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏକ ଦୃଢ଼ ମିଳିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଭାରତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିରୋଧକ, ରୋଗନିରୋଧୀ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାମୂଳକ ପଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡାଟାସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ CSIR ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଏକ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା MOU ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରମାଣ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନୁବାଦାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଏକିକୃତ କରିଥାଏ ।
ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ଚାବିକାଠି:
ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2047 ମସିହାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବ ଏବଂ ଫେନୋମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କୋହୋର୍ଟ କନେକ୍ଟ 2025 ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଉପକରଣ କିମ୍ବା ବିନା ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ସେହିପରି, ଭାରତର ସାମୂହିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚାଳିତ କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର