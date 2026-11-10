ଓଜେମ୍ପିକ୍ ନେଉଛନ୍ତି କି? ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ! ଔଷଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ସତର୍କ ସୂଚନା
ଓଜନ କମାଇବା, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ GLP-1 ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ବୋଲି FDA କହିଛନ୍ତି ।
Published : November 10, 2026 at 7:49 PM IST
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଓଜେମ୍ପିକ୍ (Ozempic) ଓ ୱିଗୋଭି (Wegovy) ଉପରେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କତା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇବା ଭଳି ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟାମକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଓଜନ କମାଇବା, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା GLP-1 ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ ଏପରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଖି ସମ୍ପର୍କିତ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନନ୍-ଆର୍ଟେରିଟିକ୍ ଆଣ୍ଟେରିଅର୍ ଇସ୍କେମିକ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟୁରୋପାଥି (non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy) କୁହାଯାଏ, ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ । GLP-1 ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଆଖିରେ ଥିବା ଅପ୍ଟିକ୍ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡିକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ପଛର କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।
FDA ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା:
ଏଲି ଲିଲି ଓଜେମ୍ପିକ (Eli Lilly's Ozempic)ରେ ସକ୍ରିୟ ଔଷଧ ସେମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ ନେଉଥିବା କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ 2024 ମସିହାର ଏକ ମେଡିକାଲ୍ ପେପର ପ୍ରକାଶନ ପରେ FDA ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମସ୍ୟାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୧୨୫ରୁ ଅଧିକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ FDAର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ GLP-1 ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତି ୧,୦୦,୦୦୦ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୬ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । FDA କହିଛି ଯେ, ପ୍ଲେସିବୋ କିମ୍ବା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ମାତ୍ରା କମାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହାର ପ୍ରତି ୧,୦୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ରୁ କମ୍ ଥିଲା । ଏହି ସଂସ୍ଥା ଔଷଧଜନିତ କ୍ଷତି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ କରିଛି ।
FDA ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
- ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା
- ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍
- ରଙ୍ଗ ସଠିକ ଭାବେ ନ ଦେଖାଯିବା
- ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା
ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ FDA ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।